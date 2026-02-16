10-й день Олимпиады. Семён Ефимов стартует в слаломе! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 16 февраля, в Италии пройдут соревнования 10-го дня Олимпиады. Будут разыграны шесть комплектов наград в шести различных видах спорта. Заслуженные медали распределят между собой горнолыжники, бобслеисты, фигуристы, фристайлисты, шорт-трекисты и прыгуны на лыжах с трамплина.
Российские спортсмены после небольшой паузы возвращаются на арены Игр. В 10-й день на этой Олимпиаде в последний раз выступят горнолыжник Семён Ефимов (слалом) и шорт-трекистка Алёна Крылова (1000 м).
Если говорить о мировых звёздах, то стоит обратить внимание на Лукаса Бротена (горные лыжи), Эйлин Гу (фристайл), Арианну Фонтану (шорт-трек), Кейли Хамфрис (бобслей) и на соревнования пар в фигурном катании.
В плохих погодных условиях проходит слалом: уже четвёртый сход из 11 стартовавших. Трассу накрыло плотным снегом, видимость минимальная. Так что здесь может быть сенсация.
Фото: Кадр трансляции Okko
Прекрасно начал Лукас Бротен, но не удержался и упал! А ведь бразилец претендовал на высокие места.
Фото: Кадр трансляции Okko
У мужчин стартовала первая попытка в слаломе. Семён Ефимов здесь выступит под 42-м номером.
Фото: Кадр трансляции Okko
В медальном зачёте продолжает лидировать сборная Норвегии с 26 медалями (12-7-7).
Известный тренер Андрей Назаров высказался о высоком уровне сборной Канады и отсутствии сборной России на Олимпиаде — 2026.
«Звёздные хоккеисты из НХЛ, приехавшие на Олимпиаду в Милан, делают разницу на турнире. Вчерашний матч сборной Канады, нашпигованной звёздами, доказал, что энхаэловский уровень перекрывает обычный олимпийский в десятки раз. Канадцы обыгрывают, бьют, дерутся, плетут комбинации при любом счёте, буквально разрывая соперника. Это и называется канадским хоккейным зрелищем. Люди каждую секунду заточены на результат. Сейчас окончательно ясно, что нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции. Уже понятно, кто станет олимпийским чемпионом, а составить реальную конкуренцию сборной Канады могли именно россияне. Без России на Олимпиаде мы видим избиение Канадой младенцев. Нужно перенимать этот положительный опыт и никогда не останавливаться после пяти-шести заброшенных шайб, выходить и биться в каждом отрезке», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
🍔 Немецкие биатлонистки Ванесса Фойгт и Янина Хеттих-Вальц, а также чешка Йессика Йислова отравились бургерами на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, Фойгт, Хеттих-Вальц и Йислова пожаловались на проблемы с желудком перед спринтерской гонкой, которая прошла в субботу, 14 февраля. Хеттих-Вальц и Йислова отказались от участия в спринте и не вышли на дистанцию, Фойгт с недомоганием заняла 12-е место.
⛷️ Российский горнолыжник Семён Ефимов впервые выступит на Олимпийских играх. В Италии он поборется за медали в своей коронной дисциплине – слаломе.
Прямо сейчас проходит седьмой тур соревнований по кёрлингу у женщин. За развитием событий можно следить в нашем онлайн-табло.
В программе дня девять видов спорта, и в двух из них выступят российские спортсмены: Семён Ефимов (горнолыжный спорт) и Алёна Крылова (шорт-трек).
У горнолыжников первая попытка стартует в 12:00 по московскому времени, соревнования по шорт-треку начнутся в 13:00.
📅 Расписание дня
Всем привет! В 10-й день Игр в Италии разыграют шесть комплектов медалей: в горных лыжах, шорт-треке, фигурном катании, бобслее, прыжках с трамплина и фристайле.