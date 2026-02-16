Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 16 февраля 2026

10-й день Олимпиады. Семён Ефимов стартует в слаломе! LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Олимпиада-2026
Комментарии
В понедельник на аренах Игр выступят горнолыжник Семён Ефимов и шорт-трекистка Алёна Крылова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 февраля, в Италии пройдут соревнования 10-го дня Олимпиады. Будут разыграны шесть комплектов наград в шести различных видах спорта. Заслуженные медали распределят между собой горнолыжники, бобслеисты, фигуристы, фристайлисты, шорт-трекисты и прыгуны на лыжах с трамплина.

Главные события 10-го дня Игр:
Фигуристы разыграют ещё одно золото! За чем следить 16 февраля на Олимпиаде-2026?

Российские спортсмены после небольшой паузы возвращаются на арены Игр. В 10-й день на этой Олимпиаде в последний раз выступят горнолыжник Семён Ефимов (слалом) и шорт-трекистка Алёна Крылова (1000 м).

Если говорить о мировых звёздах, то стоит обратить внимание на Лукаса Бротена (горные лыжи), Эйлин Гу (фристайл), Арианну Фонтану (шорт-трек), Кейли Хамфрис (бобслей) и на соревнования пар в фигурном катании.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
📅 Расписание дня
Live Андрей Гуров

В плохих погодных условиях проходит слалом: уже четвёртый сход из 11 стартовавших. Трассу накрыло плотным снегом, видимость минимальная. Так что здесь может быть сенсация.

Фото: Кадр трансляции Okko

12:13 Андрей Гуров

Прекрасно начал Лукас Бротен, но не удержался и упал! А ведь бразилец претендовал на высокие места.

Фото: Кадр трансляции Okko

12:07 Андрей Гуров

У мужчин стартовала первая попытка в слаломе. Семён Ефимов здесь выступит под 42-м номером.

Фото: Кадр трансляции Okko

12:00 Андрей Гуров

В медальном зачёте продолжает лидировать сборная Норвегии с 26 медалями (12-7-7).

Хозяева Игр занимают уверенное второе место с восемью золотыми медалями
Итальянцы затыкают скептиков. Медальный зачёт Олимпиады-2026 после девятого дня
11:51 Андрей Гуров

Известный тренер Андрей Назаров высказался о высоком уровне сборной Канады и отсутствии сборной России на Олимпиаде — 2026.

«Звёздные хоккеисты из НХЛ, приехавшие на Олимпиаду в Милан, делают разницу на турнире. Вчерашний матч сборной Канады, нашпигованной звёздами, доказал, что энхаэловский уровень перекрывает обычный олимпийский в десятки раз. Канадцы обыгрывают, бьют, дерутся, плетут комбинации при любом счёте, буквально разрывая соперника. Это и называется канадским хоккейным зрелищем. Люди каждую секунду заточены на результат. Сейчас окончательно ясно, что нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции. Уже понятно, кто станет олимпийским чемпионом, а составить реальную конкуренцию сборной Канады могли именно россияне. Без России на Олимпиаде мы видим избиение Канадой младенцев. Нужно перенимать этот положительный опыт и никогда не останавливаться после пяти-шести заброшенных шайб, выходить и биться в каждом отрезке», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
11:38 Андрей Гуров

🍔 Немецкие биатлонистки Ванесса Фойгт и Янина Хеттих-Вальц, а также чешка Йессика Йислова отравились бургерами на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Фойгт, Хеттих-Вальц и Йислова пожаловались на проблемы с желудком перед спринтерской гонкой, которая прошла в субботу, 14 февраля. Хеттих-Вальц и Йислова отказались от участия в спринте и не вышли на дистанцию, Фойгт с недомоганием заняла 12-е место.

11:30 Андрей Гуров

⛷️ Российский горнолыжник Семён Ефимов впервые выступит на Олимпийских играх. В Италии он поборется за медали в своей коронной дисциплине – слаломе.

А когда-то его вдохновили Боде Миллер и Херман Майер
«Твоя минута славы». У нашего горнолыжника есть лишь один шанс на медаль Олимпиады-2026
11:20 Андрей Гуров

Прямо сейчас проходит седьмой тур соревнований по кёрлингу у женщин. За развитием событий можно следить в нашем онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания
16 февраля 2026, понедельник. 11:05 МСК
Дания
Идёт
2:3
Великобритания
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 7-й тур. Китай — Канада
16 февраля 2026, понедельник. 11:05 МСК
Китай
Идёт
2:4
Канада
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 7-й тур. Швеция — Швейцария
16 февраля 2026, понедельник. 11:05 МСК
Швеция
Идёт
3:2
Швейцария
11:11 Андрей Гуров

В программе дня девять видов спорта, и в двух из них выступят российские спортсмены: Семён Ефимов (горнолыжный спорт) и Алёна Крылова (шорт-трек).

У горнолыжников первая попытка стартует в 12:00 по московскому времени, соревнования по шорт-треку начнутся в 13:00.

11:06 Андрей Гуров

📅 Расписание дня

Всем привет! В 10-й день Игр в Италии разыграют шесть комплектов медалей: в горных лыжах, шорт-треке, фигурном катании, бобслее, прыжках с трамплина и фристайле.

Красотка из Китая жаждет золота! Расписание 10-го дня Олимпийских игр — 2026
