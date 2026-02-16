10-й день Олимпиады. Семён Ефимов стартует в слаломе! LIVE

В понедельник на аренах Игр выступят горнолыжник Семён Ефимов и шорт-трекистка Алёна Крылова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 февраля, в Италии пройдут соревнования 10-го дня Олимпиады. Будут разыграны шесть комплектов наград в шести различных видах спорта. Заслуженные медали распределят между собой горнолыжники, бобслеисты, фигуристы, фристайлисты, шорт-трекисты и прыгуны на лыжах с трамплина.

Российские спортсмены после небольшой паузы возвращаются на арены Игр. В 10-й день на этой Олимпиаде в последний раз выступят горнолыжник Семён Ефимов (слалом) и шорт-трекистка Алёна Крылова (1000 м).

Если говорить о мировых звёздах, то стоит обратить внимание на Лукаса Бротена (горные лыжи), Эйлин Гу (фристайл), Арианну Фонтану (шорт-трек), Кейли Хамфрис (бобслей) и на соревнования пар в фигурном катании.