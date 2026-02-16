Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане: норвежский биатлонист Стурла Легрейд признался в измене в прямом эфире после гонки

«Иногда лучше промолчать». Французского биатлониста наказали за неловкую шутку на ОИ-2026
Батраз Томаев
Французского биатлониста наказали за шутку на ОИ
Комментарии
Эмильен Жаклен грубовато подшутил над соперником из Норвегии, а тот ответил, как и положено, на дистанции.

Нет, ну вы только подумайте: как интересен и непредсказуем биатлон! Перед началом Олимпиады болельщики предвкушали дуэль лидеров Кубка мира – Томмазо Джакомеля и Эрика Перро. Но у итальянца пока не ладятся личные старты, поэтому борьбы за медали нет, да и француз не блистает.

Зато полноценное противостояние всем подарили Эмильен Жаклен и Стурла Легрейд. Триггером стало признание норвежца в измене своей девушке.

Так. А каким боком здесь француз?

«Боже мой, меня победил изменник»

А дело в том, что в спринте на ОИ-2026 Жаклен уступил Легрейду 0,2 секунды и остался без бронзы. В финишном створе француз от усталости уже перестал бороться и, возможно, именно тогда лишился личной олимпийской награды.

После старта Эмильен в язвительной форме прокомментировал неудачу:

«Боже мой, меня победил изменник, ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье (в гонке преследования. – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Жаклена VG.

Легрейд не остался в долгу и съязвил в ответ:

«Не знаю, что случилось с Жакленом на финише спринтерской гонки. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?»

Поражение Эмильена правда обидное:
Биатлонист разрыдался после спринта на ОИ-2026. Он гениально провёл стрельбу, но проиграл
Биатлонист разрыдался после спринта на ОИ-2026. Он гениально провёл стрельбу, но проиграл

А мушкетёр-то ненастоящий!

Кульминацией их битвы стала гонка преследования, в которой у француза были все шансы на победу. Он шёл лидером вплоть до четвёртого огневого рубежа, но схлопотал два необязательных штрафных круга, а норвежец закрыл все мишени.

Биатлонисты вместе покинули рубеж и, как истинные мушкетёры, отправились выяснять отношения в очной дуэли. За серебро пасьюта, за собственную честь.

Времена нынче, конечно, другие: секундантов не было, а использование винтовки – запрещённый приём, поэтому всё решала только скорость.

И Эмильен «поплыл»: его банально не хватило на последний круг. Легрейд одолел его на трассе, привезя французу уже не 0,2, а целых 9,1 секунды. Разгромить «изменщика» не получилось.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7

Уже по завершении пасьюта Легрейд и Жаклен объяснились перед народом. Они, оказывается, живут в одном отеле и после спринта поговорили друг с другом.

«Честность не всегда лучшее решение в современном обществе. Иногда лучше промолчать. Но быть честными и сказать то, что мы и сказали после спринта — часть игры. В тот же вечер мы встретились и всё уладили. Мы давно знаем и уважаем друг друга», – сказал Жаклен в интервью VG.

«Шутки не всегда помогают, когда слова оказываются на бумаге. Понимаю, что он использовал это как стимул. Вот поэтому я и не хотел доводить дело с ним до финишного створа», – добавил Легрейд.

Попытки Жаклена уколоть соперника ничем хорошим для него не увенчались. Но то, что француз находится в хорошей форме на главном турнире в своей жизни, это очевидно. И у него ещё будет шанс побороться за золото.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android