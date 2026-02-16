Закулисье Олимпиады-2026: что делают и как живут волонтёры на Играх в Италии?

Часть Олимпийских игр уже позади, и подводить промежуточные результаты могут не только спортсмены, но и волонтёры. Они проводят на объектах по восемь часов. Чтобы узнать, из чего состоят будни добровольцев, мы поговорили с волонтёром, работающим на стадионе «Санта-Джулия», Марией Кондратенковой.

О чём расскажем:

Почему становятся волонтёрами?

Мария Кондратенкова волонтёр на Олимпиаде-2026 «Очень много моих друзей участвовали в Олимпиаде в Сочи, а я как-то пропустила этот момент и не поехала, не помню почему. По их рассказам потом поняла, что было очень интересно».

После я подумала: «Почему бы в следующий раз не попробовать, если такая возможность когда-нибудь предоставится?». Изначально планировала поехать на Олимпиаду в Париже. Подала заявку, меня выбрали, но Париж — город дорогой. Организаторы поздно прислали расписание, где-то в конце апреля. Олимпиада была уже в июле, и что-то забронировать было нереально.

Полтора года назад я переехала в Италию, как раз перед тем, как открылся набор волонтёров на Олимпийские игры. Я и так тут, квартиру снимать не нужно, почему бы не попробовать? Так и решила стать волонтёром.

Чем занимаются волонтёры?

Я занимаюсь аккредитацией на стадионе «Санта-Джулия», где проходят хоккейные соревнования. Этот стадион строили специально к Олимпиаде, он абсолютно новый. Тут, конечно, есть ещё, что можно доделать, организаторы спешат, и территория вокруг ещё не облагорожена, но стараются как могут.

Я аккредитовываю сотрудников стадиона. Медицинские работники, клининг, кейтеринг и другие работники приходят к нам, чтобы получить пропуск на объект.

Иногда заглядывают и работники федераций. Пришёл один из чиновников: ему изначально перепутали аккредитацию и написали, что он президент Международного олимпийского комитета. Такие ошибки не позволяют попадать на арены.

Процесс работы выглядит так:

ищу человека по его паспортным данным;

если нахожу, всё здорово, просто печатаю и ламинирую его аккредитацию;

если не нахожу, пытаемся с коллегами разобраться, что случилось. На такие случаи у нас есть супервайзер;

иногда мы делаем фотографии, если система говорит, что их не хватает.

Что самое сложное в работе?

Самое сложное для меня — это приехать к 8:00 утра на другой конец Милана. Еду с севера на юг, и приходится вставать в 5:30, чтобы успеть к началу смены.

Рано вставать я не люблю. Это самый большой челлендж.

Остальное всё достаточно простое и понятное. Мы работаем с системой и ищем там людей. Они либо есть, либо нет, либо есть какие-то ошибки, которые решают мои коллеги.

Какое качество важнее всего для волонтёра?

Коммуникабельность. Я очень легко нахожу язык со всеми. В смене у нас три волонтёра и один супервайзер, ко всем получилось найти подход. Я очень лёгкая на подъём, наверное, поэтому и участвую в таких мероприятиях.

Ещё один важный навык — это знание иностранных языков, потому что иногда мне приходится переключаться между английским и итальянским. Французский ещё не включался особо, но он тоже нужен. Недавно ко мне зашла девушка-волонтёр из России. Осознала, что даже не знаю, как к ней по-русски обратиться, потому что все языки уже смешались.

Как проходит день волонтёра на Олимпиаде-2026?

Я встаю в 5:30 утра, готовлю завтрак и собираюсь. Затем иду до метро, еду сначала на нём, потом – на трамвае. Несмотря на небольшие размеры Милана, времени на дорогу до стадиона всё равно уходит достаточно.

Первое, что мы делаем — check in, это входной контроль для каждого волонтёра, досмотр и отметка о начале смены. Переодически за количество смен дают памятные подарки, пины, термокружки и так далее. Тут же нам нам выдают ваучер на еду в столовой.

На первой неделе, ещё до открытия, мы работали с 8:00 до 17:00. Нужно было очень много проводить аккредитаций. Тогда это была одна смена, сейчас уже, вторые две недели, мы работаем по две смены: с 8:00 до 15:00 и с 15:00 до 23:00. Я иногда работаю утром, иногда – вечером.

После входного контроля иду на рабочее место. Это небольшой кабинет, где стоят три стола и компьютеры. Есть камера, чтобы мы делали фотографии, если человеку не хватает снимков для аккредитации. Ещё два принтера и ламинирующая машинка.

Не могу сказать, что в моей позиции есть что-то очень интересное, но зато я не стояла на улице, когда был сильный дождь, не мёрзла. Да и в целом мне не приходится весь день бегать. Если устаю сидеть, можно взять перерыв и пройтись. Мне нравится эта роль.

После половины смены идём на обед. Обед у нас на стадионе, а точка аккредитаций – немного в стороне, поэтому перед входом в столовую мы снова проходим досмотр. За обедом обычно болтаем. Знаете, итальянцы могут обсуждать еду часами!

Дальше возвращаюсь на смену и дорабатываю до конца. Иногда наши супервизоры отпускают раньше.

Как взаимодействуют волонтёры?

Волонтёров много, мы все разбросаны по разным местам. На одном стадионе у всех очень разные функции: кто-то занимается допингом, кто-то транспортом, кто-то – пиаром, кто-то – прессой, кто-то – со спортсменами, кто-то – информацией. Не могу сказать, что есть какое-то большое комьюнити, но со своими коллегами мы хорошо общаемся. Выяснилось, что мы даже живём в одном районе Милана. На ранние подъёмы жалуются все.

У нас очень хорошие супервизоры, помогают нам. Всегда можно сказать, что не получится прийти в этот день или отпроситься пораньше, поменяться с кем-то сменами. Это не проблема. Я понимаю, что сейчас большая нагрузка идёт на всю команду организаторов, однако в плане коммуникации всё комфортно.

Есть одна очень модная тема, она распространена среди волонтёров — обмен пинами. У делегаций есть маленькие пины с их командой, страной, какой-то атрибутикой. Мы их иногда просим дать нам какой-нибудь пин. Коллега — фанат Канады, очень поддерживает эту команду. Однажды девушка из США дала нам лыжный лыжный пин, которым он позже обменялся с представителем канадской делегации на их пин.

Что нравится в работе больше всего?

Мне нравится общаться с разными людьми. Нравится, что мы видим, как изнутри выглядит эта организация. Очень приятно было, когда нам Фонд предоставил билеты по € 26 на открытие. При том что самый дешёвый стоил € 260 . Нам дали возможность купить четыре билета по € 26. Это было очень приятно.

Вдохновляет, что здесь очень много пенсионеров. Половина моих коллег в отделе аккредитации — это пенсионеры. Спрашиваю их: «А что вас мотивирует?». Они говорят: «А мы много волонтёрим». Здесь нет возрастного порога, что мы берём только до 40 или до 50 лет.

Ещё я видела тут девушек в инвалидных креслах и с заболеваниями, они тоже участвуют, тоже становятся частью Олимпиады. Меня вдохновляет, что есть инклюзивность.

Никого не выкидывают за борт, даже если у тебя есть какие-то ограничения, ты можешь стать частью этого события. Я считаю, это здорово, это прекрасно.

Какие условия работы?

Нам выдали замечательную форму. К сожалению, когда я пришла, штанов размера S не осталось, мне достались M, поэтому хожу с ремнём. В целом нормально, не могу сказать, что я сильно расстроилась.

Питание конкретно на нашем стадионе, к сожалению, не очень хорошее.

Мы знаем из рассказов волонтёров, которые работают на других объектах, что у них там иногда чуть ли не стейки подают. У нас же это в основном готовая еда в контейнерах, которую греют в микроволновке. Например, в одной части лежит морковка, а в другой – кусок трески на пару. Всё прекрасно, но, когда ты целую смену, восемь часов работаешь, тебе хочется чего-то более сытного.

Есть холодильник с напитками, откуда можно брать что-то на выбор. Иногда нам дают фрукт: это либо банан, либо апельсин. А ещё дают такие хрустящие хлебные палочки. И есть десерт, что-то типа кекса, такой, где много сахара, и хранится он примерно полгода. Бывают ещё какие-то корзинки – песочное тесто с джемом. Коллеги-итальянцы говорят, что это больничная еда. Конечно, мы можем купить что-то здесь на стадионе. Здесь есть несколько кафе, сэндвич-бар.

Возможно, проблемы с питанием связаны с новизной стадиона. От коллег я знаю, что за неделю до того, как мы приступили к работе, столовая не работала. И они питались где могли.

Для меня удобно устроена логистика, у нас есть бесплатные проездные билеты, от метро ходит трамвай почти до стадиона. Но сама организация странная. Милан разделён по зонам, в каждой – разная цена на билет. И проездной действует только в части зон. Одна из коллег не попадает в них, и проездной не работает. Считаю, что можно было бы позаботиться о волонтёрах и предоставить проездной вне зависимости от зон.

Насколько я знаю, тут, как и во всём Милане, проблемы с парковкой. Поэтому и работникам и зрителям, приезжающим на машине, приходится искать парковку, причём иногда машину оставляют в нескольких станциях метро от арены.

У нас нет комнаты отдыха, есть только столовая, но в целом во время перерыва или после смены можно прийти посмотреть на стадион.

Это, кстати, ещё один из плюсов: можно посмотреть матч, если там есть свободные места и ты никому не мешаешь. Протиснуться и взглянуть на то, что происходит.

Я бы с удовольствием тоже участвовала и в других Олимпиадах, но часто вопрос упирается в проживание. Здесь, так же, как и в Париже, его не предоставляют. То есть все, кто участвует как волонтёр, либо живут у родственников, либо и так живут в Милане, либо приезжают из пригорода, и это неудобно. От моих друзей, которые работали на Олимпиаде в Сочи, знаю, что там проживание было.

Считаю, что это очень нечестно по отношению к волонтёрам, которые работают бесплатно, не предоставлять им жильё. Я не предлагаю селить их в пятизвёздочные отели или что-то такое, но можно хотя бы было построить какие-то небольшие общежития. Все работают и очень воодушевлены своим участием.

Какая атмосфера на арене?

Атмосфера прекрасная, особенно когда сюда приходят зрители – в шапочках, в формах, счастливые дети и взрослые. Ходят маскоты. Очень здорово, такая атмосфера праздника.

Когда иду в форме до метро и встречаю детей, они здороваются. В части города, где я живу, проносили олимпийский огонь.

За день до этого события я шла в форме, ко мне подбежал мальчик и сказал: «Я тоже, я тоже участвую в Олимпийских играх, я буду петь с оркестром, когда будут проносить это пламя».

И он такой счастливый. Дети, конечно, особенно рады, но, мне кажется, и взрослые окунаются в какие-то такие приятные воспоминания, в ощущение праздника.

Как меняется взгляд на Олимпиаду?

Для меня это первая Олимпиада, и отношение, конечно, изменилось. Был период жизни, когда я работала с организацией событий. Знаю, каково это — делать большое мероприятие, а Олимпиада — в разы масштабнее. Даже на маленьких конференциях что-то может пойти не по плану.

Люди вкладывают огромное количество сил, и невозможно избежать стресса. Поэтому меня очень вдохновляет то, насколько тут все вовлечены в процесс, насколько все стараются помочь. Вижу, как они переживают. Сколько бессонных ночей вообще провели организаторы?

На открытии мы сидели над режиссёрской комнатой с аппаратурой. И я представляю, как там все выдохнули в тот момент, когда открытие Олимпиады закончилось. Я прямо почувствовала это, даже находясь на расстоянии нескольких метров. Я рада была видеть эту часть и поучаствовала бы ещё.