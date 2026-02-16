Самый суровый финал Олимпиады-2026. Полсотни спортсменов даже не добрались до финиша!

Мужской горнолыжный слалом на Олимпиаде стал суровым испытанием для его участников! До финиша не добралась половина участников, сошли и топовые спортсмены, и россиянин. А вот атлет из Гаити, например, вошёл в топ-30. И нет, это не сон при высокой температуре – это Олимпиада-2026!

Погода в Бормио преподнесла всем сюрприз. Незадолго до старта соревнований начался сильнейший снегопад, из-за чего видимость снизилась до минимума.

Всё это вкупе с непростой трассой сказалось на участниках. Даже лидеры съезжали осторожно, поэтому разрывы на финише получались довольно большими. Но это было далеко не главной проблемой. Уже в «красной» группе начались сходы. До конца дистанции не добрались ни двукратный чемпион мира Пако Расса, ни олимпийский чемпион Лукас Бротен, ни множество других топов. Увы, россиянина Семёна Ефимова тоже постигла эта участь.

И чем дальше, тем хуже. В какой-то момент операторы даже не успевали показывать спортсменов, настолько быстро они заканчивали гонку. Очень долго не могла сформироваться даже тридцатка сильнейших!

Из-за погодных условий соревнования превратились в какой-то любительский турнир. Спортсмены поняли, что лучше пройти дистанцию очень медленно, но до конца. Учитывая, сколько участников не смогли финишировать, преодоление трассы автоматически приносило высокое место!

Из 96 человек до финиша доехали только 46! Больше 50% спортсменов снялись из-за ошибок или падений. Конечно, сходы не редкость в горнолыжном спорте, но так, чтобы гонку не закончила половина атлетов – что-то из ряда вон.

Подобные условия породили несколько курьёзов. Например, топ-30 спортсменов, которые примут участие во второй попытке, замкнул горнолыжник из Гаити! Виано Ричардсон уже сотворил историю для своей страны, став первым горнолыжником с Гаити на зимних Играх. А теперь его послужной список пополнился и проходом во вторую попытку финала.