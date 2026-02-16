Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Горнолыжный спорт на ОИ-2026: больше половины участников в мужском слаломе, включая россиянина Ефимова, не финишировали

Самый суровый финал Олимпиады-2026. Полсотни спортсменов даже не добрались до финиша!
Татьяна Постникова
Самый суровый финал Олимпиады-2026
Комментарии
Россиянину Семёну Ефимову тоже не повезло.

Мужской горнолыжный слалом на Олимпиаде стал суровым испытанием для его участников! До финиша не добралась половина участников, сошли и топовые спортсмены, и россиянин. А вот атлет из Гаити, например, вошёл в топ-30. И нет, это не сон при высокой температуре – это Олимпиада-2026!

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Погода в Бормио преподнесла всем сюрприз. Незадолго до старта соревнований начался сильнейший снегопад, из-за чего видимость снизилась до минимума.

Всё это вкупе с непростой трассой сказалось на участниках. Даже лидеры съезжали осторожно, поэтому разрывы на финише получались довольно большими. Но это было далеко не главной проблемой. Уже в «красной» группе начались сходы. До конца дистанции не добрались ни двукратный чемпион мира Пако Расса, ни олимпийский чемпион Лукас Бротен, ни множество других топов. Увы, россиянина Семёна Ефимова тоже постигла эта участь.

Как Бротен принёс историческое золото Бразилии?
Исторический момент на Олимпиаде-2026. Бразилец добыл первое золото для целого континента!
Исторический момент на Олимпиаде-2026. Бразилец добыл первое золото для целого континента!

И чем дальше, тем хуже. В какой-то момент операторы даже не успевали показывать спортсменов, настолько быстро они заканчивали гонку. Очень долго не могла сформироваться даже тридцатка сильнейших!

Из-за погодных условий соревнования превратились в какой-то любительский турнир. Спортсмены поняли, что лучше пройти дистанцию очень медленно, но до конца. Учитывая, сколько участников не смогли финишировать, преодоление трассы автоматически приносило высокое место!

Из 96 человек до финиша доехали только 46! Больше 50% спортсменов снялись из-за ошибок или падений. Конечно, сходы не редкость в горнолыжном спорте, но так, чтобы гонку не закончила половина атлетов – что-то из ряда вон.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Атле Ли Макграт
Норвегия
56.14
2
Лоик Мейар
Швейцария
+0.59
3
Фабио Гштрайн
Австрия
+0.94

Подобные условия породили несколько курьёзов. Например, топ-30 спортсменов, которые примут участие во второй попытке, замкнул горнолыжник из Гаити! Виано Ричардсон уже сотворил историю для своей страны, став первым горнолыжником с Гаити на зимних Играх. А теперь его послужной список пополнился и проходом во вторую попытку финала.

Полное расписание Олимпиады-2026
Новости. Олимпиада 2026
