Итальянка чуть не лишилась ног за год до Олимпиады. Но в Милане выиграла два золота!

11 месяцев назад итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне была прикована к постели и просто мечтала снова встать на ноги. Сегодня она двукратная олимпийская чемпионка и национальный герой.

Ну кто ещё на такое способен?!

Крах надежд

3 апреля 2025 года. 34-летняя горнолыжница Федерика Бриньоне выступает на чемпионате Италии в статусе победительницы общего зачёта Кубка мира. До домашних Олимпийских игр в Милане меньше года, и туда призёр Игр в Пхёнчхане и Пекине поедет в качестве одного из лидеров сборной.

Такой был план…

Но всё разрушилось, когда Федерика вышла на старт гигантского слалома. Спортсменка врезалась в одни ворота, затем – в другие и получила жесточайшие травмы, которые могли лишить её не только Игр, но и возможности ходить.

Федерика Бриньоне Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Я попала в очень тяжёлую ситуацию и определённо была очень близка к тому, чтобы больше никогда не быть спортсменкой – и, возможно, даже к тому, чтобы больше никогда нормально не ходить. Это была не просто многооскольчатая травма большеберцовой кости, малоберцовой кости и мыщелка, но также был полный вывих колена, были затронуты обе связки, мениски, всё. Так что это действительно одна из тех травм, на восстановление после которых обычно уходит больше двух лет», – уже позже рассказала Бриньоне.

У итальянской суперзвезды столько времени не было. Чтобы хотя бы просто выступить на домашних Играх (Бриньоне уже даже не мечтала о медали), необходимо было восстановиться за гораздо меньший срок.

Первые три месяца спортсменка не могла ходить, потом передвигалась с помощью палок и костылей, а в январе 2026-го… вернулась на Кубок мира! И это спустя всего 10 месяцев после падения, которое могло стоить ей ног!

Воздалось за страдания

13 февраля 2026 года. Ещё до начала заездов на горнолыжном склоне мечта Федерики Бриньоне исполнилась — она здесь, на домашних Играх. Она – знаменосец сборной Италии на открытии Олимпиады!

Федерика Бриньоне на церемонии открытия Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На старт супергиганта Федерика вышла одной из первых: многого от себя не ждала и без давления преодолела дистанцию. Настоящая вакханалия началась позже. Трасса оказалась настолько сложной, что до финиша не доехали аж 17 спортсменок. Эстер Ледецка, Бризи Джонсон, София Годжа – все мимо.

Пока Федерика пыталась понять, что не спит и действительно выиграла это золото, на стадионе уже плакал её брат. Только самые близкие знали, через что пришлось пройти Бриньоне и всей её семье, чтобы это стало возможным. Федерике воздалось за все страдания, и в свои 35 лет она впервые стала олимпийской чемпионкой.

Настоящее величие

15 февраля 2026 года. Бриньоне уже почувствовала вкус победы и через два дня завоевала звание двукратной олимпийской чемпионки.

На финише гигантского слалома спортсменке кланялись в ноги её соперницы — норвежка Теа Луиза Стьернесунд и шведка Сара Хектор. Обе показали одинаковые результаты и выиграли серебро.

Федерика Бриньоне Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я пересекла финишную черту и подумала: «Не знаю, достаточно ли этого. Потом я услышал крики толпы и подумала: «А может, и достаточно». Я обернулась и увидела, что заняла первое место. У меня слишком много эмоций. Я до сих пор не могу в это поверить», – призналась Федерика.

Кстати, теперь уже двукратная Бриньоне установила рекорд – стала самой возрастной олимпийской чемпионкой по горным лыжам в истории зимних Игр.

Выдающаяся итальянская женщина! Какая же смелость и воля!