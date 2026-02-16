Падала, но поднималась. Как российская шорт-трекистка боролась за медаль Олимпиады

Падала, но поднималась – вот идеальное описание пути 23-летней Алёны Крыловой на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Выход в 1/4 финала на дистанции 1000 м уже воспринимался как успех, но россиянка дошла до второго финала, падая почти в каждом забеге!

Как ей это удалось?

Триллер Крыловой

Дистанция 1000 м на Играх-2026 – личный олимпийский триллер Крыловой. В квалификации спортсменка финишировала третьей в своём забеге. Это могло бы выбить её из борьбы, но Алёна показала один из лучших результатов на дистанции и за счёт этого отобралась в четвертьфинал.

Два дня спустя Крылова продолжила борьбу за медали. Россиянка лидировала во втором забеге, пока её не снесла китаянка Чжан Чутун. Алёна улетела в бортик, однако судейским решением вышла в полуфинал турнира. Китаянку, которая практически легла на Крылову на входе в поворот, дисквалифицировали.

Ещё одно падение

В полуфинале Алёна вышла на дистанцию с легендарной Арианной Фонтаной, чемпионкой Милана в смешанной эстафете, Элизой Конфортолой, призёром этих Игр, лидером рейтинга Кортни Саро, а также кореянкой Чхой Мин Чон.

Россиянка очень уверенно вела борьбу с именитыми соперницами, предприняла несколько попыток выйти вперёд, но за три круга до финиша вновь случилось падение. На этот раз – без нарушения правил: в момент, когда кореянка начала обгон, Алёна задела конёк соперницы своим лезвием, что повлекло очередной откат в бортик и крушение надежд на медали.

Алёна Крылова с соперницами на дистанции Фото: Пётр Ковалёв/ТАСС

Всё ещё впереди

Чудо, конечно, ещё могло случиться. Алёна отправилась в финал «Б». И это, с одной стороны, утешительный старт, с другой – реальный шанс на медали, если все лидеры в финале «А» почему-то упадут. И история шорт-трека знает примеры, когда участники финала «Б» в итоге попадали на пьедестал почёта.

Но сегодня был не тот день. В финале «А» всё прошло штатно, да и в своём забеге Крылова в лидеры выбиться не смогла – стала четвёртой и в итоге – девятой.

Однако факт остаётся фактом – Алёна Крылова дошла до финала «Б» на Олимпийских играх – 2026 в свой первый международный сезон. Да что там, буквально через месяц после мирового дебюта! Эту спортсменку ждут великие дела!

А победу на 1000 м одержала нидерландка Ксандра Велзебур. На пьедестале – Кортни Саро и Ким Гил Ли. Арианна Фонтана – четвёртая.