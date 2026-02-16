Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Как Аделия Петросян провела тренировку на Олимпиаде в Милане: четверные прыжки, приехала ли Тутберидзе, Глейхенгауз

Как Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде? Тутберидзе не бросила свою ученицу
Анастасия Матросова
Аделия Петросян и Этери Тутберидзе
Комментарии
Собрали самое важное о прыжках и о состоянии российской фигуристки.

Аделия Петросян уже завтра включится в борьбу за олимпийское золото Милана! Российская фигуристка вчера прилетела в столицу Игр вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом и восстанавливалась после перелёта, а сегодня вышла на первое занятие.

Что показала Аделия на миланском льду и кто сопровождал её за бортиком? «Чемпионат» собрал главное.

Нашу фигуристку вывел на тренировку не только Даниил Глейхенгауз, официально аккредитованный тренер в нейтральном статусе, но и Этери Тутберидзе! Заслуженный тренер России находится на Олимпиаде в составе делегации сборной Грузии – как тренер одиночника Ники Эгадзе. На отборочном турнире в Пекине Тутберидзе активно взаимодействовала с Петросян только на первых тренировках, однако на соревнования на лёд не выводила.

В Милане с этим всё лояльнее – нейтрала Петра Гуменника выводила на лёд его наставница Вероника Дайнеко, а на тренировках с ним работал ещё и американский специалист Рафаэль Арутюнян. Также за тренировкой наблюдали другие спортсмены, в частности, россиянин Пётр Гуменник и американец Илья Малинин – они провели занятие на этом же катке чуть раньше.

Как сообщает ТАСС, на прогоне произвольной программы Аделия сделала несколько ошибок, но по нему можно оценить примерный контент, с которым она собирается выступать в Милане. Основная ставка в плане ультра-си – на четверной тулуп. В начале проката Аделия сделала «бабочку» и скрутила лишь двойной, но следующим же элементом пошёл четверной. Затем – «бабочка» на нелюбимом сальхове и сольный тройной риттбергер.

Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе на тренировке

Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе на тренировке

Фото: РИА Новости

Во второй половине фигуристка сделала все три каскада – тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной флип – тройной тулуп и тройной флип с двойным риттбергером. Один из каскадов явно переедет в первую половину к четверному тулупу.

Тройного акселя на тренировке не было. Как ранее сообщало агентство «РИА Новости», над этим элементом перед Олимпиадой работали не в приоритетном порядке. В этом сезоне Петросян собирала тройной аксель перед чемпионатом России и сумела сделать его в короткой программе, но в январе с этим элементом вновь возникли сложности.

Вне прогона Аделия сделала несколько сольных тройных лутцев, каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – тройной риттбергер (возможно, это такая затравка на дополнительное усложнение?). Также Аделия упорно работала над четверным тулупом – не все попытки оказались чистыми, однако Петросян смогла прыгнуть этот элемент и сольно, и в каскаде.

После занятия фигуристку ожидали журналисты в микст-зоне, но Аделия решила не останавливаться. Зато отметила, что у неё сейчас хорошее настроение. Надеемся, что оно поможет показать нашей фигуристке максимальный результат.

Комментарии
