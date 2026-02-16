Скандал в лыжных гонках на Олимпиаде-2026: норвежцев наказали за нарушение правил

Сборную Норвегии, абсолютного гегемона мужских лыжных гонок, наказали за нарушение правил на Олимпиаде-2026! Это свершившийся факт. В чём выражаются претензии и наказание? Будут ли пересмотрены результаты каких-то гонок?

Давайте по порядку. Претензии были по двум эпизодам.

После спринтерской гонки представители сразу нескольких команд обратили внимание на то, что норвежский сервис использовал специальное устройство для подготовки лыж между забегами, чтобы быстрее наносить жидкую мазь.

В классическом спринте между забегами допускается добавление мази под колодку, но скользящую поверхность трогать запрещено. При этом все манипуляции с мазью должен производить сам спортсмен либо аккредитованный персонал.

То есть в самом факте подготовки лыж между забегами нарушений правил нет. А что за чудо-устройство? Речь про обычную лыжную дрель и насадки-валики. Ими просто быстрее можно проделать те же манипуляции, что руками.

Тренеры сборных Швеции, Германии и Финляндии задали вполне резонные вопросы в FIS – а что, так можно было? И получили ответ – можно. Как оказалось, представители сборной Норвегии спросили у FIS разрешение и получили его, однако до других команд эта информация не была доведена.

Рейс-директор FIS Михал Ламплот заявил, что это его ошибка, что он не сказал другим про такую возможность. То есть норвежцы ничего не нарушили, но другие и не спрашивали.

Норвежские лыжники на ОИ-2026 Фото: Lars Baron/Getty Images

Финская делегация в итоге подала протест на действия норвежцев и американцев – у них в сервисной зоне была с собой какая-то бутылка с надписью «Дезинфектор для рук», в которой, по их мнению, находилось непонятно что.

Классический спринт на Олимпиаде-2026 выиграл Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Оскар Вике, а вторым – американец Бен Огден. Поскольку финны подали протест не слишком быстро (спустя двое суток после спринта), то он был отклонён.

О втором эпизоде тоже стало известно благодаря сборной Финляндии – на этот раз обошлось без протеста. Финны обратили внимание на то, что один из норвежских сервисёров перед мужской эстафетой продолжал тестировать лыжи уже после того, как трасса была закрыта для всех до старта гонки.

Международная федерация отреагировала на это нарушение – тут нельзя было не принять мер. Наказание – лишение команды Норвегии одного сервисного биба до окончания командного спринта. То есть на трассе может находиться на одного человека меньше, чем обычно. Для огромной норвежской делегации это, конечно, просто сокрушительный удар.

Интересно, в чём ещё уличат лыжных гегемонов до окончания Олимпиады?