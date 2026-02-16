Скидки
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 17 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Петросян на Олимпиаде, «Реал» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 февраля 2026 года
Комментарии
Мощное 17 февраля: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, биатлон, Единая лига, Швеция против Латвии в битве за четвертьфинал ОИ! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🥇❄️🎯 16:30: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, эстафета, мужчины, 4x7,5 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Не началось

Интрига: самая сильная биатлонная нация — это?

Наступает время мужской эстафеты — одной из самых интересных гонок биатлонного олимпийского турнира. Есть три главных фаворита: Норвегия, Франция и Швеция. Представители этих стран уже выиграли золотые медали в Антхольце, успели вступить в словесную перепалку друг с другом, а затем решить всё на лыжне. Но пока так и не выяснили сильнейшего между собой, да и во всём мужском биатлоне. Кто получит звание самой сильной биатлонной нации по итогам Олимпиады-2026? Ждём начала гонки!

Календарь Олимпиады
Жаклен готов к победе над норвежцами?
«Иногда лучше промолчать». Французского биатлониста наказали за неловкую шутку на ОИ-2026
«Иногда лучше промолчать». Французского биатлониста наказали за неловкую шутку на ОИ-2026

🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обострится ли борьба за второе место на Востоке?

«Ак Барс» и «Авангард» почти весь регулярный чемпионат делили первое и второе место в Восточной конференции, однако в последнее время омичи начали отрываться от казанцев. Но есть в составе команды Ги Буше человек, который решает ещё и личные задачи. Речь о Константине Окулове, который борется за первую строчку в гонке бомбардиров КХЛ. Приблизится ли форварду омского клуба к Сэму Энасу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Защитник «Авангарда» вновь стал лучшим на неделе в КХЛ:
КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2025/2026

🏀 17:30: «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто будет лучше готов после Матча звёзд?

Юбилейный Матч звёзд Единой лиги ВТБ – уже в истории. Буквально через день после масштабного события регулярный чемпионат возвращается. Кому пошла на пользу небольшая перезагрузка? Увидим в противостоянии «Пармы» и «Локо».

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Обзор Матча звёзд Единой лиги:
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?
Русский снайпер зажёг, Овечкин и данки лучше, чем в НБА. Каким был Матч звёзд Единой лиги?

❄️🏒 18:40: Чехия — Дания, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, квалификация

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возможна ли сенсация?

Чехи крайне неубедительно провели групповой этап, уступив разгромно Канаде, проиграв в упорнейшем матче Швейцарии и едва не упустив победу во встрече со скромной Францией. Против них будет играть команда, которая едва не зацепилась за очки в матче с Германией и США и уверенно одолевшая Латвию. У Чехии пока в тени находятся лидеры, проснутся ли они в самой важной встрече на этой Олимпиаде?

Календарь Олимпиады
Чехия не должна была проигрывать последний матч?
Грубая ошибка судей на Олимпиаде? Победного гола Швейцарии не должно было быть
Грубая ошибка судей на Олимпиаде? Победного гола Швейцарии не должно было быть

❄️⛸️ 20:45: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, женщины, короткая программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

Интрига: как судьи примут нашу Петросян?

Стартуют соревнования среди женщин в личном турнире Олимпийских игр — и это, похоже, единственный вид, где россияне могут зацепиться за медали. Но многое будет зависеть от того, с каким контентом наша фигуристка выйдет на лёд. И как её будут оценивать судьи.

Аделия провела в Милане всего одну тренировку, однако на тройной аксель не заходила. Зато показала публике редкий каскад флип-риттбергер. Петросян очень важно выступить чисто, чтобы оказаться в сильнейшей разминке. Но и от прокатов соперниц будет зависеть многое — а эта Олимпиада показала, что может быть всё что угодно.

Календарь Олимпиады
Будет ли Аделия рисковать в короткой программе?
Как Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде? Тутберидзе не бросила свою ученицу
Как Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде? Тутберидзе не бросила свою ученицу

🎦⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Ювентус», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» справится с давлением турецких болельщиков?

«Ювентус» был далёк от прямого выхода в 1/8 финала ЛЧ. Поэтому туринцам предстоит пройти стыки, чтобы оказаться в следующем раунде плей-офф. Впереди — два матча с «Галатасараем». В 2013 году турки не пустили «Ювентус» в 1/8 финала, обойдя соперника в группе. Так что победный опыт у стамбульцев имеется. Теперь же «Галатасараю» необходимо выиграть дома, чтобы сохранить шансы на проход. А домашняя публика наверняка сильно поможет в этом.

Статистика Лиги чемпионов
Сумасшедший матч «Юве» с «Интером» в Серии А:
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом

🎦⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» возьмёт реванш у Моуринью?

«Бенфика» и «Реал» как раз провели последний матч в Лиге чемпионов. И тогда лиссабонцы одержали победу дома, а в плей-офф команду Жозе Моуринью вывел гол голкипера Анатолия Трубина на 90+8-й минуте. Безумие! Теперь же команды зарубятся в стыках. А «Реал» летит в Португалию с двойной мотивацией: не только взять реванш, но и сделать большой шаг в 1/8 финала.

Статистика Лиги чемпионов
Тот самый матч, который вошёл в историю ЛЧ:
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й!!! Видео
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й!!! Видео

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Аталанта», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» создаст задел перед выездом в Италию?

И «Боруссия», и «Аталанта» способны пройти в 1/8 финала. В этой паре всё решат детали. И в первой встрече огромным бонусом для Дортмунда станут свои болельщики. «Сигнал Идуна Парк» — особое место, где на каждый матч собирается аншлаг. Именно этот фактор способен помочь «Боруссии» сделать первый шаг в следующий раунд плей-офф.

Статистика Лиги чемпионов
Летом за Шлоттербеком будет гонка:
BILD: Шлоттербек готов покинуть «Боруссию» только ради перехода в «Реал»

⚽️ 23:00: «Монако» — «ПСЖ», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая встреча двух российских легионеров в плей-офф ЛЧ

Впервые два российских легионера сыграют между собой в плей-офф Лиги чемпионов. Интриги добавляет и тот момент, что это противостояние двух клубов из Франции. Конечно, «ПСЖ» — большой фаворит. Но в нынешнем сезоне парижане не так стабильны, как в прошлом. И дома «Монако» может зацепиться за хороший результат. Хватит ли ресурсов для этого у команды Головина? Также интересно, выйдет ли на поле Матвей Сафонов. После поражения от «Ренна» (1:3) вину могут скинуть на россиянина. Который, правда, не виноват ни в одном из мячей.

Статистика Лиги чемпионов
Шоу Головина в последнем туре Лиги 1:
Головин чудит во Франции! Выдал две голевые за две минуты и удалился за аплодисменты судье
Головин чудит во Франции! Выдал две голевые за две минуты и удалился за аплодисменты судье

❄️🏒 23:10: Швеция — Латвия, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, квалификация

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто будет в воротах у шведов?

Шведы выиграли в группе два матча из трёх, однако заняли лишь третье место, уступив словакам и финнам по дополнительным показателям. Как ни странно, самая тревожная позиция у Швеции – вратарская. В первых двух играх на лёд выходил Густавссон, который был не в лучшем расположении духа, а в третьей – ветеран Маркстрём. Латвия провела неплохой групповой этап, сможет ли она удивить чем-то «Тре Крунур»?

Календарь Олимпиады
Латвия проиграла важнейший матч
Ошибка на первой минуте дорого обошлась Латвии! Про четвертьфинал ОИ теперь можно забыть?
Видео
Ошибка на первой минуте дорого обошлась Латвии! Про четвертьфинал ОИ теперь можно забыть?
Комментарии
