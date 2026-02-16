Мощное 17 февраля: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, биатлон, Единая лига, Швеция против Латвии в битве за четвертьфинал ОИ! Не пропустите!

Топ-события вторника: Петросян на Олимпиаде, «Реал» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов и хоккей

🥇❄️🎯 16:30: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, эстафета, мужчины, 4x7,5 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: самая сильная биатлонная нация — это?

Наступает время мужской эстафеты — одной из самых интересных гонок биатлонного олимпийского турнира. Есть три главных фаворита: Норвегия, Франция и Швеция. Представители этих стран уже выиграли золотые медали в Антхольце, успели вступить в словесную перепалку друг с другом, а затем решить всё на лыжне. Но пока так и не выяснили сильнейшего между собой, да и во всём мужском биатлоне. Кто получит звание самой сильной биатлонной нации по итогам Олимпиады-2026? Ждём начала гонки!

🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обострится ли борьба за второе место на Востоке?

«Ак Барс» и «Авангард» почти весь регулярный чемпионат делили первое и второе место в Восточной конференции, однако в последнее время омичи начали отрываться от казанцев. Но есть в составе команды Ги Буше человек, который решает ещё и личные задачи. Речь о Константине Окулове, который борется за первую строчку в гонке бомбардиров КХЛ. Приблизится ли форварду омского клуба к Сэму Энасу?

Защитник «Авангарда» вновь стал лучшим на неделе в КХЛ: КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2025/2026

🏀 17:30: «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто будет лучше готов после Матча звёзд?

Юбилейный Матч звёзд Единой лиги ВТБ – уже в истории. Буквально через день после масштабного события регулярный чемпионат возвращается. Кому пошла на пользу небольшая перезагрузка? Увидим в противостоянии «Пармы» и «Локо».

❄️🏒 18:40: Чехия — Дания, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, квалификация

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возможна ли сенсация?

Чехи крайне неубедительно провели групповой этап, уступив разгромно Канаде, проиграв в упорнейшем матче Швейцарии и едва не упустив победу во встрече со скромной Францией. Против них будет играть команда, которая едва не зацепилась за очки в матче с Германией и США и уверенно одолевшая Латвию. У Чехии пока в тени находятся лидеры, проснутся ли они в самой важной встрече на этой Олимпиаде?

❄️⛸️ 20:45: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, женщины, короткая программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: как судьи примут нашу Петросян?

Стартуют соревнования среди женщин в личном турнире Олимпийских игр — и это, похоже, единственный вид, где россияне могут зацепиться за медали. Но многое будет зависеть от того, с каким контентом наша фигуристка выйдет на лёд. И как её будут оценивать судьи.

Аделия провела в Милане всего одну тренировку, однако на тройной аксель не заходила. Зато показала публике редкий каскад флип-риттбергер. Петросян очень важно выступить чисто, чтобы оказаться в сильнейшей разминке. Но и от прокатов соперниц будет зависеть многое — а эта Олимпиада показала, что может быть всё что угодно.

🎦⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Ювентус», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Юве» справится с давлением турецких болельщиков?

«Ювентус» был далёк от прямого выхода в 1/8 финала ЛЧ. Поэтому туринцам предстоит пройти стыки, чтобы оказаться в следующем раунде плей-офф. Впереди — два матча с «Галатасараем». В 2013 году турки не пустили «Ювентус» в 1/8 финала, обойдя соперника в группе. Так что победный опыт у стамбульцев имеется. Теперь же «Галатасараю» необходимо выиграть дома, чтобы сохранить шансы на проход. А домашняя публика наверняка сильно поможет в этом.

🎦⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Реал» возьмёт реванш у Моуринью?

«Бенфика» и «Реал» как раз провели последний матч в Лиге чемпионов. И тогда лиссабонцы одержали победу дома, а в плей-офф команду Жозе Моуринью вывел гол голкипера Анатолия Трубина на 90+8-й минуте. Безумие! Теперь же команды зарубятся в стыках. А «Реал» летит в Португалию с двойной мотивацией: не только взять реванш, но и сделать большой шаг в 1/8 финала.

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Аталанта», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Боруссия» создаст задел перед выездом в Италию?

И «Боруссия», и «Аталанта» способны пройти в 1/8 финала. В этой паре всё решат детали. И в первой встрече огромным бонусом для Дортмунда станут свои болельщики. «Сигнал Идуна Парк» — особое место, где на каждый матч собирается аншлаг. Именно этот фактор способен помочь «Боруссии» сделать первый шаг в следующий раунд плей-офф.

Летом за Шлоттербеком будет гонка: BILD: Шлоттербек готов покинуть «Боруссию» только ради перехода в «Реал»

⚽️ 23:00: «Монако» — «ПСЖ», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первая встреча двух российских легионеров в плей-офф ЛЧ

Впервые два российских легионера сыграют между собой в плей-офф Лиги чемпионов. Интриги добавляет и тот момент, что это противостояние двух клубов из Франции. Конечно, «ПСЖ» — большой фаворит. Но в нынешнем сезоне парижане не так стабильны, как в прошлом. И дома «Монако» может зацепиться за хороший результат. Хватит ли ресурсов для этого у команды Головина? Также интересно, выйдет ли на поле Матвей Сафонов. После поражения от «Ренна» (1:3) вину могут скинуть на россиянина. Который, правда, не виноват ни в одном из мячей.

❄️🏒 23:10: Швеция — Латвия, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, квалификация

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто будет в воротах у шведов?

Шведы выиграли в группе два матча из трёх, однако заняли лишь третье место, уступив словакам и финнам по дополнительным показателям. Как ни странно, самая тревожная позиция у Швеции – вратарская. В первых двух играх на лёд выходил Густавссон, который был не в лучшем расположении духа, а в третьей – ветеран Маркстрём. Латвия провела неплохой групповой этап, сможет ли она удивить чем-то «Тре Крунур»?