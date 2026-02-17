Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжное двоеборье. Гундерсен, БТ/10км. Прыжки. Зачетный раунд
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований на 17 февраля 2026

Главная битва Норвегии и Франции в биатлоне. Расписание 11-го дня Олимпийских игр — 2026
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 17 февраля 2026 года
Комментарии
Будет разыграно семь комплектов наград. А в фигурке на лёд выйдут одиночницы, чтобы показать короткую программу.

17 февраля, во вторник, на Олимпиаде-2026 состоится 11-й соревновательный день. Будет разыграно семь комплектов наград в лыжном двоеборье, фристайле, бобслее, конькобежном спорте, биатлоне и сноуборде.

Из интересного: на Играх в женском одиночном катании дебютирует россиянка Аделия Петросян. А в биатлоне пройдёт одна из самых зрелищных гонок – мужская эстафета. Там ожидается борьба между Францией и Норвегией.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 17 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — Швеция.
11:05. Мужчины. 9-й тур. Китай — США.
11:05. Мужчины. 9-й тур. Чехия — Германия.
16:05. Мужчины. 9-й тур. Южная Корея — Швейцария.
16:05. Женщины. 9-й тур. Канада — Швеция.
16:05. Женщины. 9-й тур. Италия — Япония.
16:05. Женщины. 9-й тур. Дания — США.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Швеция.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Италия — США.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Канада.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Германия — Швейцария.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Квалификация.
12:00. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Зачёт.
15:45. 🥇 Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Финал.

Фристайл

12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.
15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Германия — Франция.
14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Швейцария — Италия.
18:40. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Чехия — Дания.
23:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Швеция — Латвия.

Сноуборд

15:00. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.

Биатлон

16:30. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.

Конькобежный спорт

16:30. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.
16:52. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.
17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.
17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.
18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:28. 🥇 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.
18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:47. 🥇 Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.

Фигурное катание

20:45. Женщины. Короткая программа.

Бобслей

21:00. Мужчины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Мужчины. Двойки. Четвёртая попытка.

Как выступили россияне 16 февраля?
10-й день Олимпиады-2026. Петросян впервые вышла на миланский лёд! LIVE
Live
10-й день Олимпиады-2026. Петросян впервые вышла на миланский лёд! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android