Главная битва Норвегии и Франции в биатлоне. Расписание 11-го дня Олимпийских игр — 2026

17 февраля, во вторник, на Олимпиаде-2026 состоится 11-й соревновательный день. Будет разыграно семь комплектов наград в лыжном двоеборье, фристайле, бобслее, конькобежном спорте, биатлоне и сноуборде.
Из интересного: на Играх в женском одиночном катании дебютирует россиянка Аделия Петросян. А в биатлоне пройдёт одна из самых зрелищных гонок – мужская эстафета. Там ожидается борьба между Францией и Норвегией.
Олимпиада-2026: расписание на 17 февраля
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — Швеция.
11:05. Мужчины. 9-й тур. Китай — США.
11:05. Мужчины. 9-й тур. Чехия — Германия.
16:05. Мужчины. 9-й тур. Южная Корея — Швейцария.
16:05. Женщины. 9-й тур. Канада — Швеция.
16:05. Женщины. 9-й тур. Италия — Япония.
16:05. Женщины. 9-й тур. Дания — США.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Швеция.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Италия — США.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Канада.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Германия — Швейцария.
Лыжное двоеборье
11:10. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Квалификация.
12:00. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Зачёт.
15:45. 🥇 Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Финал.
Фристайл
12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.
15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.
Хоккей
14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Германия — Франция.
14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Швейцария — Италия.
18:40. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Чехия — Дания.
23:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Швеция — Латвия.
Сноуборд
15:00. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.
Биатлон
16:30. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.
Конькобежный спорт
16:30. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.
16:52. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.
17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.
17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.
18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:28. 🥇 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.
18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:47. 🥇 Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.
Фигурное катание
20:45. Женщины. Короткая программа.
Бобслей
21:00. Мужчины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Мужчины. Двойки. Четвёртая попытка.