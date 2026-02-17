Главная битва Норвегии и Франции в биатлоне. Расписание 11-го дня Олимпийских игр — 2026

Будет разыграно семь комплектов наград. А в фигурке на лёд выйдут одиночницы, чтобы показать короткую программу.

17 февраля, во вторник, на Олимпиаде-2026 состоится 11-й соревновательный день. Будет разыграно семь комплектов наград в лыжном двоеборье, фристайле, бобслее, конькобежном спорте, биатлоне и сноуборде.

Из интересного: на Играх в женском одиночном катании дебютирует россиянка Аделия Петросян. А в биатлоне пройдёт одна из самых зрелищных гонок – мужская эстафета. Там ожидается борьба между Францией и Норвегией.

Олимпиада-2026: расписание на 17 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — Швеция.

11:05. Мужчины. 9-й тур. Китай — США.

11:05. Мужчины. 9-й тур. Чехия — Германия.

16:05. Мужчины. 9-й тур. Южная Корея — Швейцария.

16:05. Женщины. 9-й тур. Канада — Швеция.

16:05. Женщины. 9-й тур. Италия — Япония.

16:05. Женщины. 9-й тур. Дания — США.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Швеция.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Италия — США.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Канада.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Германия — Швейцария.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Квалификация.

12:00. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Зачёт.

15:45. 🥇 Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Финал.

Фристайл

12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.

15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.

21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Германия — Франция.

14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Швейцария — Италия.

18:40. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Чехия — Дания.

23:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация. Швеция — Латвия.

Сноуборд

15:00. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.

Биатлон

16:30. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.

Конькобежный спорт

16:30. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.

16:52. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.

17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.

17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.

17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.

17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.

18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.

18:28. 🥇 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.

18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.

18:47. 🥇 Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.

Фигурное катание

20:45. Женщины. Короткая программа.

Бобслей

21:00. Мужчины. Двойки. Третья попытка.

23:05 🥇 Мужчины. Двойки. Четвёртая попытка.