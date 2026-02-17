Аделия Петросян вступает в битву за победу! За кем следить 17 февраля на Олимпиаде-2026?

17 февраля на Олимпиаде-2026 разыграют шесть комплектов наград. Однако всё внимание российских любителей спорта будет сфокусировано на фигурном катании, где начнётся турнир одиночниц с участием Аделии Петросян.

Но что ещё интересного будет в 11-й день Олимпиады?

Петросян выходит на короткую программу

Аделию на Олимпиаде российские болельщики ждут как никого другого. Петросян будет катать короткую программу в соревнованиях одиночниц.

Она выйдет на старт под вторым номером, раньше неё выступит только белорусская спортсменка Виктория Сафонова.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Петросян прилетела в Милан 15 февраля и пропустила первую тренировку из-за усталости. Уже 16-го она вышла на лёд и вне прогона сделала тройной лутц, тройной сальхов и четверной тулуп. Последний элемент, правда, с недокрутом и помаркой, но важен сам факт исполненного прыжка.

Во время тренировки на неё смотрели Илья Малинин и Пётр Гуменник. Надеемся, поддержка зарядила Аделию на успешное выступление! Радует, что перед женскими соревнованиями допуск на Игры получил специалист Даниил Глейхенгауз. Его присутствие рядом со спортсменкой имеет значение.

Дата и время: 17 февраля в 20:59 мск.

Кто победит в принципиальной битве?

В Антхольце разыграют награды в мужской биатлонной эстафете. Среди претендентов на победу – Франция, Швеция и Норвегия.

Но, пожалуй, именно французам хочется победить больше остальных. «Трёхцветные» ещё ни разу не пили шампанское по случаю успеха в этой командной дисциплине на Играх. На их счету только серебро (2022) и три бронзы (1994, 2002, 2006). Однако сейчас у подопечных Симона Фуркада отличные шансы на триумф. На Олимпийских играх в Италии в прекрасной форме и Эрик Перро, и Кентен Фийон Майе, и Эмильен Жаклен.

Биатлонисты сборной Франции Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но нельзя сбрасывать со счетов и их конкурентов: швед Мартин Понсилуома на днях выиграл личное золото в пасьюте, а Себастиан Самуэльссон давно не в ладах с норвежцами, да и вообще ещё хочет показать себя на ОИ-2026.

Дата и время: 17 февраля в 16:30 мск.

Что ещё смотреть?

В мужском хоккее совсем скоро настанет время решающих встреч. А пока команды поборются за оставшиеся путёвки в 1/4 финала. Во вторник в Милане пройдут квалификационные матчи, где определятся все участники плей-офф.

Дата и время: 17 февраля в 14:10 мск.

Также будут разыграны медали в лыжном двоеборье: станет известен олимпийский чемпион в прыжках с большого трамплина и гонки на 10 км.

Соревнования двоек в бобслее Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Пройдут финальные попытки в двойках у бобслеистов.

Завершатся командные гонки преследования у конькобежцев.

Состоится финал в биг-эйре у мужчин.

Пройдёт финал в слоупстайле у женщин.

Будут сыграны матчи группового этапа в кёрлинге у мужчин и женщин.