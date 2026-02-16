«Медаль моя, возвращать не собираюсь». Самое странное награждение на Олимпиаде в Милане

В биатлоне на ОИ-2026 прошли самые странные церемонии награждения. Медали на них вручали за прошлые Олимпиады… Точнее, за те гонки на Играх, где побеждал россиянин Евгений Устюгов. Как это понимать?

Момент зафиксирован

О том, что церемонии перераспределения российских олимпийских медалей состоятся, было известно давно. Ещё осенью 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Всё началось с обвинений Григория Родченкова и аномалий в биологическом паспорте, а дальше – расследование и годы судов.

В итоге Устюгова лишили сразу трёх медалей: золота в масс-старте ОИ-2010, бронзы в эстафете ОИ-2010 и золота в эстафете ОИ-2014. Вместе с Евгением без медалей остались и все члены эстафетных четвёрок: Антон Шипулин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Иван Черезов и Максим Чудов.

Церемонии перераспределения решили провести прямо на Олимпиаде-2026. Для МОК было крайне важно сделать это. Настолько важно, что медали новым (или уже старым) чемпионам вручала сама Кирсти Ковентри.

Сначала свои награды получили призёры масс-старта в Ванкувере: золото – Мартен Фуркад, серебро – Павол Гурайт, а бронзу – Кристоф Зуман. А следом медали вручили за эстафету в Сочи: немцы забрали золото, австрийцы – серебро, а норвежцы – бронзу. Всё было как полагается: цветы, медали, овации и гимны для обновлённых чемпионов. Момент в истории зафиксирован.

Церемония награждения Фото: Kevin Voigt/GettyImages

«Она моя, возвращать не собираюсь»

Выглядело всё это довольно странно. Причём даже не из-за переписывания истории. Альтернативное награждение поставили сразу после мужского пасьюта, когда, по логике, медали должны были получать победитель и призёры этой гонки! По сути, Понсилуома, Легрейд и Жаклен вместо того, чтобы наслаждаться своим моментом славы, ждали своей очереди.

К тому же удивительно было видеть, как на олимпийский подиум поднимаются биатлонисты, завершившие карьеры десяток лет назад. Вместо тех поджарых, молодых и мощных спортсменов, медали получали мужички за 50. Кто-то – уже с сединой, лысиной и животиком. Пожалуй, из всей компании выделялись лишь братья Бё да Мартен Фуркад, совсем недавно оставившие спорт.

Кстати, вручали новым спортсменам не оригинальные награды, а их точные копии. А всё из-за того, что после бана Устюгова россияне отказались отдавать свои медали. Об этом честно сказал глава СБР Виктор Майгуров.

«Мы задали спортсменам вопрос, они все сказали: «До свидания», – заявил босс Союза биатлонистов России в эфире «Матч ТВ».

Антон Шипулин с этим согласился. На вопрос о возвращении медали спортсмен ответил так: «Зачем? Я её завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь».

«Послание о борьбе за чистый спорт»

Иностранные биатлонисты, разумеется, относятся к перераспределению наград совсем иначе. Для них это важнейшая победа над допингом.

Мартен Фуркад на награждении Фото: Kevin Voigt/GettyImages

«16 лет — это был долгий путь. Я никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго. Сегодняшняя медаль – это не выражение эмоций, которые царили в Ванкувере. Это послание о борьбе за чистый спорт, послание о том, что представляют собой Олимпийские игры – не просто спортивные соревнования, а место, где нужно соблюдать определённые правила, жить вместе и иметь возможность делить это общее пространство.

Для меня очень много значит получить эту медаль и показать миру, показать детям, которые смотрят телевизор, показать моим детям, присутствующим здесь, на стадионе, что справедливость иногда затягивается, но мы должны следовать правилам», – сказал Мартен Фуркад иностранной прессе.

Многие осудили Шипулина и всех россиян за нежелание возвращать медали.

«Я не знаю, почему Антон Шипулин так думает. Результаты обновлены официально. Ну, осталась у тебя медаль. Но во всех учебниках истории написано другое. Для меня это поведение обиженного ребёнка. Но пусть делает что хочет, это его дело. Во всём мире знают, что написано в протоколах и любых исторических справочниках», – сказался Эмиль Хегле Свендсен «Спортсу».

«Олимпийское золото – это значит много для меня. Очень круто получить его во время Олимпиады. Тем более в Антхольце, где так много немецких зрителей.

Антон всегда был топом. Особенно на последнем круге. В Сочи он это снова показал. Но теперь ситуация развернулась. И я не понимаю, почему он не хочет возвращать медали. В спорте есть правила. Я надеюсь, Шипулин примет правильное решение. В моих глазах он всегда был очень уважаемым парнем – и на лыжне, и не вне её. Даже любопытно, как он поступит сейчас.

Россияне на награждении после эстафеты ОИ-2014 Фото: РИА Новости

Хотя, если честно, я вообще не понимаю, о чем разговор. В эстафете четыре атлета. Нарушил кто-то – это удар по всей команде. Таков регламент. Один парень попытался его обойти – и вот результат. Вспомните, Усэйн Болт тоже возвращал свою золотую олимпийскую медаль, когда по итогам Пекина-2008 был пойман кто-то из ямайцев», – говорил немец Симон Шемпп.

Пожалуй, спокойнее всех к ситуации отнёсся Уле-Эйнар Бьорндален.

«Не думал, что ещё окажусь на олимпийском пьедестале. Но никогда не говори никогда. Теперь моя медальная коллекция стала больше.

Наверное, российские спортсмены считают правильным не возвращать медаль. Но хорошо бы уважать правила, по которым все играют. Я бы сразу вернул медаль. Однозначно. Это командная медаль, а не личная.

Антон Шипулин – мой хороший друг. У меня много прекрасных воспоминаний с ним. Это его решение. Норвежская культура, немецкая или российская – разные. Что правильно для одних – может быть неправильно для других. Я не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернёт медаль», – признался норвежец.

Церемонии вручения шведам бронзы за эстафету ОИ-2010 не было. Быть может, они просто не заслужили такой чести и получили свои медали по почте.