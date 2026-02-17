Какая сборная — главное разочарование Олимпиады-2026? Медальный зачёт после 10-го дня

Команда Китая по-прежнему не может взять ни одного золота на Играх в Италии. А ведь четыре года назад было девять побед!

Позади уже 10-й день Олимпиады-2026. Понедельник был, если так можно выразиться, разгрузочным днём – всего шесть разыгранных комплектов наград. Медали распределились равномерно, никаких прорывов не оказалось.

Однако после окончания финала в лыжном биг-эйре и очередного поражения блистательной китайской красотки Эйлин Гу пришло понимание: идёт последняя неделя Олимпиады, а у Поднебесной пока ни одной победы в Италии. Да, на домашних играх команды всегда выступают успешнее, но тут уж слишком сильно бросается в глаза разница: в 2022-м у Китая было девять золотых за весь турнир, а в 2026-м – 0. Ну, по крайней мере, к текущему моменту.

Иначе как главным разочарованием и не назвать.

А теперь перейдём к лидерам медального зачёта, которые 16 февраля подпустили к себе преследователей. Норвежцы разжились за день двумя бронзовыми медалями (12 – 7 – 9). Италия вообще выиграла только одну бронзу (8 – 4 – 11). Эти две команды сохранили за собой первое и второе места в медальной таблице, однако позволили конкурентам чуть-чуть приблизиться.

Американцы праздновали успех в женском монобобе, а нидерландцы забрали золото в женском шорт-треке. У этих двух сборных теперь по шесть золотых наград и хорошие шансы догнать и опередить хотя бы итальянцев.

По пять золотых наград есть у Австрии, Швеции и Швейцарии.

Российские спортсмены по-прежнему далеки от наград. Наши главные медальные шансы, конечно, ещё впереди. А пока констатируем прорыв шорт-трекистки Алёны Крыловой в финал «Б» на дистанции 1000 м. Чудо могло бы помочь ей ворваться в медали, но его, увы, не случилось.

Поэтому ждём. В первую очередь – Аделию Петросян.