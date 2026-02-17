Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 16 февраля 2026

Какая сборная — главное разочарование Олимпиады-2026? Медальный зачёт после 10-го дня
Михаил Чесалин
Медальный зачёт после 10-го дня ОИ-2026
Комментарии
Команда Китая по-прежнему не может взять ни одного золота на Играх в Италии. А ведь четыре года назад было девять побед!

Позади уже 10-й день Олимпиады-2026. Понедельник был, если так можно выразиться, разгрузочным днём – всего шесть разыгранных комплектов наград. Медали распределились равномерно, никаких прорывов не оказалось.

Однако после окончания финала в лыжном биг-эйре и очередного поражения блистательной китайской красотки Эйлин Гу пришло понимание: идёт последняя неделя Олимпиады, а у Поднебесной пока ни одной победы в Италии. Да, на домашних играх команды всегда выступают успешнее, но тут уж слишком сильно бросается в глаза разница: в 2022-м у Китая было девять золотых за весь турнир, а в 2026-м – 0. Ну, по крайней мере, к текущему моменту.

Иначе как главным разочарованием и не назвать.

В Пекине Эйлин Гу была настоящей звездой:
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады!
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады!

А теперь перейдём к лидерам медального зачёта, которые 16 февраля подпустили к себе преследователей. Норвежцы разжились за день двумя бронзовыми медалями (12 – 7 – 9). Италия вообще выиграла только одну бронзу (8 – 4 – 11). Эти две команды сохранили за собой первое и второе места в медальной таблице, однако позволили конкурентам чуть-чуть приблизиться.

Американцы праздновали успех в женском монобобе, а нидерландцы забрали золото в женском шорт-треке. У этих двух сборных теперь по шесть золотых наград и хорошие шансы догнать и опередить хотя бы итальянцев.

По пять золотых наград есть у Австрии, Швеции и Швейцарии.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Российские спортсмены по-прежнему далеки от наград. Наши главные медальные шансы, конечно, ещё впереди. А пока констатируем прорыв шорт-трекистки Алёны Крыловой в финал «Б» на дистанции 1000 м. Чудо могло бы помочь ей ворваться в медали, но его, увы, не случилось.

Поэтому ждём. В первую очередь – Аделию Петросян.

Выход россиянки на лёд — главное событие 11-го дня:
Аделия Петросян вступает в битву за победу! За кем следить 17 февраля на Олимпиаде-2026?
Аделия Петросян вступает в битву за победу! За кем следить 17 февраля на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android