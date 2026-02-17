Петросян готовится ворваться на Олимпиаду! Но пойдёт ли Аделия на риск с трикселем? LIVE

Заключительная дисциплина в фигурном катании в рамках Олимпийских игр — 2026 — женщины последними разыграют медали. И здесь всё наше внимание будет приковано, конечно же, к российской участнице — Аделии Петросян. Её мы не видели в рамках соревнований с конца декабря — с чемпионата России.

Первую тренировку в Милане россиянка пропустила, а на второй катала произвольную программу. На тройной аксель она не заходила, зато показала публике редкий каскад — флип-риттбергер. Аделии предстоит сложная задача, и не столько сразу же занять первые строчки, сколько оказаться в сильнейшей разминке.

К тому же в женском турнире многое будет зависеть от конкретных прокатов. А судя по тому, что мы видели в других дисциплинах, здесь может случиться всё что угодно.

«Чемпионат» будет внимательно следить за короткими программами женщин.