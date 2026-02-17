Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает

Спортивные пары разыграли медали Олимпийских игр — 2026. Главный вид, который все четыре года страдал от отсутствия россиян, подарил нам неожиданные результаты соревнований в Милане. Чемпион Европы и России в паре с Александрой Бойковой Дмитрий Козловский, который комментировал соревнования, довольно жёстко оценивал каждый прокат, отмечал ошибки, неверные уровни и в целом подчёркивал очень низкий уровень международного парного катания по сравнению с российским. Однако это не помешало нам по итогам парного вида получить новых олимпийских чемпионов, которые теперь имеют в своей копилке все золотые медали взрослого уровня (чего нет ни у одного действующего российского дуэта), а также обрести новый мировой рекорд, опережающий баллы россиян.

Экс-чемпионы выдали прокат сезона, а японцы установили мировой рекорд

Вэньцзин Суй и Цун Хань выходили на произвольную программу ещё в ранге действующих олимпийских чемпионов и изо всех сил пытались забраться выше. В короткой они были ещё в первой разминке и стали шестыми. Однако амбициозные планы на медали в произвольной нарушил уже стартовый элемент: в каскаде партнёрша сделала «бабочку» на тройном тулупе, а далее вместо тройного сальхова прыгнула лишь двойной. При этом всё остальное у пары получилось отлично.

Несмотря на то что это первый сезон китайцев после большого перерыва, они сохранили главное в своей дисциплине — взаимодействие между партнёрами, эмоции, хорошее скольжение. А также не растеряли исконно парные элементы — тодес, поддержки. Проблемы на прыжках не дали им возможность подняться выше пятого места, но лучшие оценки и самый достойный прокат в сезоне они точно выдали.

Рику Миура/Рюити Кихара Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но дальше на лёд вышли двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара из Японии, которые являлись одними из лидеров текущего олимпийского цикла и явно рассчитывали на личное золото. Однако в короткой программе пара неожиданно сорвала поддержку и отвалилась аж на пятое место. В произвольной они должны были кататься, как говорится, на все деньги, чтобы попадать в итоговую тройку или даже стараться бороться за победу. И ребята с этим справились!

Они сделали тройную подкрутку (как всегда, на третий уровень, шпагат они не делают никогда), секвенцию тройной тулуп — два двойных акселя, сольный тройной сальхов. За все непрыжковые элементы японцы получили самый высший четвёртый уровень, а также свойственные их паре огромные компоненты.

В итоге Рику Миура и Рюити Кихара вообще сделали, как изначально казалось, невозможное. Они установили новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 158,13 балла. Напомним, прошлый рекорд за ПП (157,56 балла) принадлежал нашим фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они держали его целых четыре года — с чемпионата Европы — 2022.

Дмитрий Козловский, который комментировал соревнования, заявил, что не понял таких огромных баллов. А вот сам Галлямов отметил, что в целом согласен с выставленными оценками. Конечно, такое шикарное выступление японцев всё ещё не гарантировало им золото. Тем более что они отставали от своих главных конкурентов — грузин и немцев — на два и семь баллов соответственно. С другой стороны, к тому моменту японцы уже лидировали с результатом 231,24 балла. А вот лучший результат Метёлкиной/Берулавы по сезону был 225,20, Хазе/Володина — 221,83.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: International Skating Union via Getty Images

Экс-россияне разыгрывали медали между собой, но преуспели грузины и немцы

На четвёртом месте после короткой программы находились венгры Мария Павлова и Алексей Святченко. Да, паре ещё есть куда расти в плане эмоций и компонентов, но зато они сильны в технике. Кроме того, в этом сезоне у них две удачные постановки, одну из которых создал Бенуа Ришо. Пара, как и в короткой программе, выдала безошибочный прокат — исполнила подкрутку на высший четвёртый уровень, секвенцию тройной тулуп — два двойных акселя, сольный тройной сальхов. Это довело их тренера Софью Евдокимову, которая тренирует ребят в Сочи, до слёз! В итоге пара получила 141,39 балла — лучший результат для венгров в сезоне. Но вот Дмитрий Козловский был явно раздосадован этим событием: «Это позорище». Хотя сами ребята точно радовались.

Дальше на лёд вышли действующие чемпионы Европы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. После победы партнёрша тогда заявила, что планирует выигрывать Олимпийские игры — 2026. Многие были уверены, что такая самоуверенность сыграет с ними злую шутку. Однако на самом прокате это не отразилось — в целом они справились со всеми элементами, кроме выброса тройной риттбергер, с которого Анастасия выехала в степ. В итоге пара получила 146,29 балла. Конечно, эти оценки не позволяли им бороться с японцами за золотую медаль, что передвинуло глобальные планы Метёлкиной ещё на четыре года, но зато выводили их как минимум на третье место. Это растрогало не столько саму пару, сколько их тренеров — Егор Закроев начал рыдать уже в этот момент.

Сложная задача — закрывать соревнования — досталась немецкому дуэту Минерве Фабьенне Хазе и Никите Володину. Однако, к сожалению, пара с этим давлением не справилась. У ребят был очень сложный сезон, всё время не шли прыжки. И, как говорится, где тонко, там и рвётся. На секвенции из тройного тулупа и двух двойных акселей партнёрша допустила степ-аут, а вместо тройного сальхова вообще сделала «бабочку». Вторая половина программы получилась более уверенной, но, конечно, не могла восполнить баллы, потерянные в первой. Несмотря на отрыв от японской пары после короткой программы почти в семь баллов, немцы умудрились проиграть по сумме и грузинскому дуэту. Они получили 139,08 балла за произвольную программу и остановились на итоговом третьем месте.

В итоге японцы взяли золото Олимпийских игр, установив сразу несколько достижений. Во-первых, они поднялись с пятого места на итоговое первое. Во-вторых, им удалось отыграть отрыв от лидеров короткой программы почти в семь баллов. В-третьих, они взяли единственную для себя недостающую медаль из всех возможных наград на взрослом уровне — золото Игр. Победа в парах стала для их сборной первой на этих ОИ в фигурном катании. Но впереди соревнования девушек — там Япония явно захочет повторить свой успех.