Франция против Норвегии. Стартует главная битва в биатлоне на Олимпиаде-2026! LIVE

Сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде пройдёт 11-й соревновательный день. И в биатлоне снова пришло время эстафеты. На сей раз командную гонку побегут мужчины.

За золото будут бороться в основном две сборные – Франции и Норвегии. Обе побеждали по ходу сезона на Кубке мира, а на Олимпиаде отдельные спортсмены показывали топ-результаты. Францию будут представлять Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро, а Норвегию — Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен. Нас ждёт мощная битва!

За попадание в тройку поборются также крепкие квартеты из Швеции, Германии и Италии.

