Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужской эстафеты 17 февраля 2026

Франция против Норвегии. Стартует главная битва в биатлоне на Олимпиаде-2026! LIVE
Татьяна Постникова
Олимпиада-2026
Комментарии
Мужчины побегут эстафету.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде пройдёт 11-й соревновательный день. И в биатлоне снова пришло время эстафеты. На сей раз командную гонку побегут мужчины.

За золото будут бороться в основном две сборные – Франции и Норвегии. Обе побеждали по ходу сезона на Кубке мира, а на Олимпиаде отдельные спортсмены показывали топ-результаты. Францию будут представлять Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро, а Норвегию — Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен. Нас ждёт мощная битва!

За попадание в тройку поборются также крепкие квартеты из Швеции, Германии и Италии.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки. Вместе с вами мы будем следить за сражением лучших биатлонистов планеты.

Старт гонки — в 16:30 мск.

Расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Татьяна Постникова

Та эстафета получилась очень напряжённой.

Как это было?
Вирер осталась без золота в эстафете ОИ-2026. Но итальянцы всё равно вошли в историю
10:38 Татьяна Постникова

На Олимпиаде-2026 уже прошла одна эстафета — смешанная. Там победу ожержала сборная Франции.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия
10:33 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня на Олимпиаде-2026. Сегодня вместе будем смотреть мужскую эстафету.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
