Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 17 февраля 2026

11-й день Олимпиады-2026. Ждём жаркий биатлон и Аделию Петросян на льду! LIVE
Евгений Кустов Батраз Томаев
,
Олимпиада-2026
Комментарии
Сегодня на Играх стартует главная звезда российской команды в Милане.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 17 февраля, в Италии пройдут соревнования 11-го дня Олимпиады. Будет разыграно семь комплектов наград в шести различных видах спорта. На пьедестал поднимутся биатлонисты, бобслеисты, фристайлисты, двоеборцы, сноубордисты и конькобежцы.

Главные события 11-го дня Игр:
Аделия Петросян вступает в битву за победу! За кем следить 17 февраля на Олимпиаде-2026?
Аделия Петросян вступает в битву за победу! За кем следить 17 февраля на Олимпиаде-2026?

Но главное событие дня — там, где медали пока не разыгрывают. Вечером в Милане начнутся соревнования в женском одиночном фигурном катании, за которыми будет следить весь мир. Россия тоже в стороне не останется: Аделия Петросян — главный претендент на награды среди всех наших спортсменов, приехавших на Игры-2026. Скрещиваем пальцы и болеем за нашу чемпионку!

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Евгений Кустов

Доброе утро! Пусть даже главные события дня начнутся позже, но уже сейчас есть за чем последить: на очереди матчи в мужском кёрлинге, и скоро стартует квалификация в лыжном двоеборье.

Комментарии
