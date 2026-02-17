Сегодня на Играх стартует главная звезда российской команды в Милане.

11-й день Олимпиады-2026. Ждём жаркий биатлон и Аделию Петросян на льду! LIVE

Сегодня, 17 февраля, в Италии пройдут соревнования 11-го дня Олимпиады. Будет разыграно семь комплектов наград в шести различных видах спорта. На пьедестал поднимутся биатлонисты, бобслеисты, фристайлисты, двоеборцы, сноубордисты и конькобежцы.

Но главное событие дня — там, где медали пока не разыгрывают. Вечером в Милане начнутся соревнования в женском одиночном фигурном катании, за которыми будет следить весь мир. Россия тоже в стороне не останется: Аделия Петросян — главный претендент на награды среди всех наших спортсменов, приехавших на Игры-2026. Скрещиваем пальцы и болеем за нашу чемпионку!