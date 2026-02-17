Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 18 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 февраля 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 18 февраля: четвертьфиналы Канады и США, ЦСКА — «Ростов», Хайкин против «Интера», Медведев — Циципас и тесты Формулы-1!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, Бахрейн

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 18 февраля
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: кто из команд сделает рывок вперёд?

Стартует вторая и финальная серия предсезонных тестов Формулы-1. Для команд время выкладывать карты на стол: представлять новинки, с которыми они выступят на стартовых Гран-при, выводить моторы на мощности, близкие к максимальным, и в целом пытаться понять, где же они находятся относительно конкурентов. Уже в первый день тестов в Бахрейне мы можем ожидать и интересных обновлений, и серьёзных прибавок по результатам. И сумеем чуть лучше понять, что ждёт нас на Гран-при Австралии в начале марта.

Календарь Формулы-1
Огромные вопросы к новому регламенту Ф-1:
«Это антигонки». Новые правила ломают Формулу-1
«Это антигонки». Новые правила ломают Формулу-1

13:30*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция), Доха, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (м). 2-й круг
18 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Интрига: чем завершится 15-я встреча Медведева и Циципаса?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Дохе, и теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится со старым знакомым — греком с русскими корнями Стефаносом Циципасом. Теннисисты ранее встречались 14 раз, и счёт пока 10-4 в пользу Даниила. Победитель новой встречи далее сразится либо с Фабианом Марожаном, либо с кем-то из пары Йеспер де Йонг — Андрей Рублёв.

ATP. Турнирная сетка. Доха
Даниил и Стефанос постепенно отходят от былых обид:
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь
Медведев в Дохе в 15-й раз сразится с русским греком Циципасом. Каждый их матч — огонь

🥇❄️🎿 13:45: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, командные спринты, женщины и мужчины, финалы

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 13:45 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Не началось

Интрига: Клебо близок к 10-му золоту Олимпиады

Лучший спортсмен в истории зимних Олимпийских игр Йоханнес Клебо заявился вместе с Эйнаром Хедегартом в командный спринт. Для Короля лыж этот старт – отличная возможность пополнить медальную копилку, а именно её золотой отсек. Клебо уже в среду может стать 10-кратным олимпийским чемпионом!

Командный спринт состоится и у женщин. Там реванш за поражение в эстафете попробуют взять шведские лыжницы.

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026
Как Клебо великим стал:
Йоханнес Клебо — король зимней Олимпиады. Это была историческая эстафета
Йоханнес Клебо — король зимней Олимпиады. Это была историческая эстафета

⚽️🎦 16:00: ЦСКА — «Ростов», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: соперники снова не порадуют высокой результативностью?

ЦСКА ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвёртое место в таблице. А вот «Ростов» располагается на 11-й строчке. Армейцы во время паузы сделали несколько интересных приобретений. Защиту укрепил Матеус Рейс, среднюю линию — Дмитрий Баринов, линию нападения — Лусиано Гонду. А ещё ЦСКА взял молодых и перспективных Данилу Козлова и Максима Воронова. В последнее время очные встречи армейцев с «Ростовом» не радуют большим количеством голов. А как будет на этот раз?

Некоторые детали перехода:
Эксклюзив
Агент Козлова: переход Данилы в ЦСКА оказался достаточно спонтанным

🥇❄️🎯 16:45: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, эстафета, женщины, 4x6 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2026, среда. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: Франция выиграет первое золото за 34 года?

Французские биатлонистки являются основными претендентками на победу в женской эстафете. Бо́льшая часть их состава в Антхольце пребывает в великолепной форме: личное золото взяла Жулия Симон, на подиум поднимались Лу Жанмонно и Осеан Мишлон. Близка к успеху была и Камиль Бене. Кто сможет помешать Франции? Их соперницами точно станут итальянки и норвежки, но присоединиться к борьбе могут шведки и немки.

Биатлон на Олимпиаде-2026
Киркейэде — сенсация Олимпиады:
Норвежка отправила Францию в нокаут. Победы Киркеэйде на ОИ-2026 никто не ждал
Видео
Норвежка отправила Францию в нокаут. Победы Киркеэйде на ОИ-2026 никто не ждал

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из команд начнёт новую победную серию?

Предыдущие матчи для обоих завтрашних соперников закончились неудачами – «Трактор» крупно проиграл в Омске, а «Салават» всухую уступил в Санкт-Петербурге. И у тех, и у других прервались длительные победные серии из четырёх и шести встреч соответственно – так что и те, и другие будут настроены вернуться на белую полосу. Но начнётся она только у одной команды – а вторая устроится уже на серию поражений.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Комментарий тренера уфимцев после поражения от СКА:
Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: сегодня не наш день, было много брака

❄️🏒 18:40: Канада — Чехия, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли чехи навязать борьбу родоначальникам хоккея?

Фаворитом противостояния, конечно же, будет сборная Канады – главные претенденты на золото Олимпиады закончили групповой этап без потерь и теперь готовятся провести такой же мощный плей-офф. Сможет ли соперник «кленовых», который уже уступал им (причём разгромно) на этом турнире, сотворить сенсацию?

Хоккей на Олимпиаде-2026
Лидер канадцев может переписать историю Игр:
Макдэвид установит вечный рекорд Олимпиад с НХЛ? Осталось сделать всего три шага
Макдэвид установит вечный рекорд Олимпиад с НХЛ? Осталось сделать всего три шага

🏀 19:00: МБА-МАИ — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хозяевам удастся навязать борьбу?

Это вторая встреча между столичными клубами в этом сезоне. Первая прошла в одну калитку: ЦСКА разгромил МБА-МАИ со счётом 97:58. С декабря уже утекло много времени, и главный вопрос — как команды проявят себя после Матча звёзд Единой лиги?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Самый важный отрезок сезона:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

🏒 19:30: СКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлят ли армейцы победную серию?

Дела у СКА очевидно налаживаются – армейцы одержали пять побед подряд, при этом в последних двух матчах они не пропустили ни разу. Да и в целом игра в обороне должна радовать болельщиков – за четыре игры подопечные Игоря Ларионова пропустили всего два раза. «Северсталь» после серии неудач, одна из которых была в домашней встрече со СКА, одержал уже две победы – чья возьмёт на этот раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Форвард армейцев высказался на актуальную тему:
Форвард СКА — об Олимпиаде: жаль, что место России занимают такие команды, как Франция

⚽️🎦 20:45: «Карабах» — «Ньюкасл Юнайтед», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: преподнесёт ли «Карабах» ещё один сюрприз?

«Карабах» — одно из открытий общего этапа Лиги чемпионов. 10 очков в восьми встречах — с такими цифрами команда заняла 22-е место в таблице и оказалась в стыках. «Ньюкасл» и вовсе набрал 14 очков и вышел в плей-офф с 12-й строчки. При этом английский клуб до последнего претендовал на попадание в топ-8 и прямую путёвку в 1/8 финала. «Ньюкасл» считается большим фаворитом матча, однако «Карабах» уже отбирал очки у «Челси» (2:2) и обыгрывал «Бенфику» (3:2). Такого соперника нельзя недооценивать.

Статистика Лиги чемпионов
Изучаем интриги стыков ЛЧ:
Битва Сафонова и Головина, реванш «Реала» с Моуринью и проверка Хайкина. Интриги стыков ЛЧ
Битва Сафонова и Головина, реванш «Реала» с Моуринью и проверка Хайкина. Интриги стыков ЛЧ

⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Атлетико» неудачную серию в матчах с «Брюгге»?

«Брюгге» снова оказался в плей-офф Лиги чемпионов, и это уже не удивляет. А вот «Атлетико» пролетел мимо топ-8, поэтому придётся поиграть в стыках. Бельгийский клуб находится в хорошей форме — пять побед в шести предыдущих матчах. Испанская команда трижды выиграла в восьми прошлых встречах. Не самый, мягко говоря, хороший результат. В двух предыдущих матчах в Примере «Атлетико» дважды уступил с общим счётом 0:4. Кстати, клуб из Мадрида ни разу не одолел соперника в трёх прошлых очных встречах.

Статистика Лиги чемпионов
Будет ли выполнено такое условие?
«Атлетико» предложит Симеоне продление контракта, если будут выиграны трофеи в сезоне

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Интер» Милан, Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Интер» сыграет в Норвегии?

Февральская поездка в холодную Норвегию — вряд ли это то, о чём мечтал «Интер». Итальянский клуб стартовал с четырёх побед, но в результате пролетел мимо топ-8 и прямой путёвки в 1/8 финала. Серия из трёх поражений привела к тому, что команда Кристиана Киву отправилась в стыки. А вот то, что там оказался «Будё-Глимт», можно назвать сюрпризом. Норвежский клуб закрыл общий этап двумя яркими победами. Сначала он переиграл «Манчестер Сити» (3:1), а потом справился с «Атлетико» (2:1). Будет ли ещё одна сенсация? Или команда Никиты Хайкина снова победит?

Статистика Лиги чемпионов
Это было эпично!
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом
Дерби Италии — сказка! «Интер» дожал «Ювентус» в матче с пятью голами и судейским провалом

⚽️ 23:00: «Вулверхэмптон» — «Арсенал», АПЛ, 31-й тур

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли лидер АПЛ худшую команду турнира?

«Арсенал» возглавляет таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка. В прошлом туре команда Микеля Артеты потеряла очка во встрече с «Брентфордом» (1:1), а перед этим одержала две победы в турнире с общим счётом 7:0. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу, набрав всего лишь девять очков по итогам 26 туров. Отставание от спасительной зоны — 18 очков. В первом круге «Арсенал» с большим трудом обыграл соперника (2:1) благодаря тому, что гости забили в свои ворота в добавленное время. Будет ли теперь проще?

Турнирная таблица АПЛ
«Арсенал» узнал соперника:
Определены пары 1/8 финала Кубка Англии

❄️🏒 23:10: США — Швеция/Латвия, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Не начался
QP3
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: можно ли ждать раннего вылета американцев?

Ещё один четвертьфинал, в котором будет противостояние Северной Америки и Европы. «Звёздно-полосатые» на правах одного из главных фаворитов всего турнира выглядят предпочтительнее и в этом четвертьфинале – меньшего, чем проход в финал, от них на этих Играх никто и не ждёт. Швеция может вставить команде Майка Салливана палки в колёса, но для этого сначала необходимо обыграть латвийскую сборную, которая просто так сдаваться не будет.

Хоккей на Олимпиаде-2026
Как команды провели групповой этап?
Американцы не впечатляют, Канада возьмёт золото. Мнение после группового этапа Олимпиады
Американцы не впечатляют, Канада возьмёт золото. Мнение после группового этапа Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android