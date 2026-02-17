Топ-события среды: хоккей, лыжи и биатлон на ОИ-2026, Лига чемпионов, теннис и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, Бахрейн

Интрига: кто из команд сделает рывок вперёд?

Стартует вторая и финальная серия предсезонных тестов Формулы-1. Для команд время выкладывать карты на стол: представлять новинки, с которыми они выступят на стартовых Гран-при, выводить моторы на мощности, близкие к максимальным, и в целом пытаться понять, где же они находятся относительно конкурентов. Уже в первый день тестов в Бахрейне мы можем ожидать и интересных обновлений, и серьёзных прибавок по результатам. И сумеем чуть лучше понять, что ждёт нас на Гран-при Австралии в начале марта.

13:30*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция), Доха, второй круг

Интрига: чем завершится 15-я встреча Медведева и Циципаса?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Дохе, и теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится со старым знакомым — греком с русскими корнями Стефаносом Циципасом. Теннисисты ранее встречались 14 раз, и счёт пока 10-4 в пользу Даниила. Победитель новой встречи далее сразится либо с Фабианом Марожаном, либо с кем-то из пары Йеспер де Йонг — Андрей Рублёв.

🥇❄️🎿 13:45: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, командные спринты, женщины и мужчины, финалы

Интрига: Клебо близок к 10-му золоту Олимпиады

Лучший спортсмен в истории зимних Олимпийских игр Йоханнес Клебо заявился вместе с Эйнаром Хедегартом в командный спринт. Для Короля лыж этот старт – отличная возможность пополнить медальную копилку, а именно её золотой отсек. Клебо уже в среду может стать 10-кратным олимпийским чемпионом!

Командный спринт состоится и у женщин. Там реванш за поражение в эстафете попробуют взять шведские лыжницы.

⚽️🎦 16:00: ЦСКА — «Ростов», товарищеский матч

Интрига: соперники снова не порадуют высокой результативностью?

ЦСКА ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвёртое место в таблице. А вот «Ростов» располагается на 11-й строчке. Армейцы во время паузы сделали несколько интересных приобретений. Защиту укрепил Матеус Рейс, среднюю линию — Дмитрий Баринов, линию нападения — Лусиано Гонду. А ещё ЦСКА взял молодых и перспективных Данилу Козлова и Максима Воронова. В последнее время очные встречи армейцев с «Ростовом» не радуют большим количеством голов. А как будет на этот раз?

🥇❄️🎯 16:45: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, эстафета, женщины, 4x6 км

Интрига: Франция выиграет первое золото за 34 года?

Французские биатлонистки являются основными претендентками на победу в женской эстафете. Бо́льшая часть их состава в Антхольце пребывает в великолепной форме: личное золото взяла Жулия Симон, на подиум поднимались Лу Жанмонно и Осеан Мишлон. Близка к успеху была и Камиль Бене. Кто сможет помешать Франции? Их соперницами точно станут итальянки и норвежки, но присоединиться к борьбе могут шведки и немки.

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто из команд начнёт новую победную серию?

Предыдущие матчи для обоих завтрашних соперников закончились неудачами – «Трактор» крупно проиграл в Омске, а «Салават» всухую уступил в Санкт-Петербурге. И у тех, и у других прервались длительные победные серии из четырёх и шести встреч соответственно – так что и те, и другие будут настроены вернуться на белую полосу. Но начнётся она только у одной команды – а вторая устроится уже на серию поражений.

❄️🏒 18:40: Канада — Чехия, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, 1/4 финала

Интрига: смогут ли чехи навязать борьбу родоначальникам хоккея?

Фаворитом противостояния, конечно же, будет сборная Канады – главные претенденты на золото Олимпиады закончили групповой этап без потерь и теперь готовятся провести такой же мощный плей-офф. Сможет ли соперник «кленовых», который уже уступал им (причём разгромно) на этом турнире, сотворить сенсацию?

🏀 19:00: МБА-МАИ — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: хозяевам удастся навязать борьбу?

Это вторая встреча между столичными клубами в этом сезоне. Первая прошла в одну калитку: ЦСКА разгромил МБА-МАИ со счётом 97:58. С декабря уже утекло много времени, и главный вопрос — как команды проявят себя после Матча звёзд Единой лиги?

🏒 19:30: СКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продлят ли армейцы победную серию?

Дела у СКА очевидно налаживаются – армейцы одержали пять побед подряд, при этом в последних двух матчах они не пропустили ни разу. Да и в целом игра в обороне должна радовать болельщиков – за четыре игры подопечные Игоря Ларионова пропустили всего два раза. «Северсталь» после серии неудач, одна из которых была в домашней встрече со СКА, одержал уже две победы – чья возьмёт на этот раз?

⚽️🎦 20:45: «Карабах» — «Ньюкасл Юнайтед», Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

Интрига: преподнесёт ли «Карабах» ещё один сюрприз?

«Карабах» — одно из открытий общего этапа Лиги чемпионов. 10 очков в восьми встречах — с такими цифрами команда заняла 22-е место в таблице и оказалась в стыках. «Ньюкасл» и вовсе набрал 14 очков и вышел в плей-офф с 12-й строчки. При этом английский клуб до последнего претендовал на попадание в топ-8 и прямую путёвку в 1/8 финала. «Ньюкасл» считается большим фаворитом матча, однако «Карабах» уже отбирал очки у «Челси» (2:2) и обыгрывал «Бенфику» (3:2). Такого соперника нельзя недооценивать.

⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

Интрига: прервёт ли «Атлетико» неудачную серию в матчах с «Брюгге»?

«Брюгге» снова оказался в плей-офф Лиги чемпионов, и это уже не удивляет. А вот «Атлетико» пролетел мимо топ-8, поэтому придётся поиграть в стыках. Бельгийский клуб находится в хорошей форме — пять побед в шести предыдущих матчах. Испанская команда трижды выиграла в восьми прошлых встречах. Не самый, мягко говоря, хороший результат. В двух предыдущих матчах в Примере «Атлетико» дважды уступил с общим счётом 0:4. Кстати, клуб из Мадрида ни разу не одолел соперника в трёх прошлых очных встречах.

⚽️ 23:00: «Будё-Глимт» — «Интер» Милан, Лига чемпионов, стыковые матчи, первая игра

Интрига: как «Интер» сыграет в Норвегии?

Февральская поездка в холодную Норвегию — вряд ли это то, о чём мечтал «Интер». Итальянский клуб стартовал с четырёх побед, но в результате пролетел мимо топ-8 и прямой путёвки в 1/8 финала. Серия из трёх поражений привела к тому, что команда Кристиана Киву отправилась в стыки. А вот то, что там оказался «Будё-Глимт», можно назвать сюрпризом. Норвежский клуб закрыл общий этап двумя яркими победами. Сначала он переиграл «Манчестер Сити» (3:1), а потом справился с «Атлетико» (2:1). Будет ли ещё одна сенсация? Или команда Никиты Хайкина снова победит?

⚽️ 23:00: «Вулверхэмптон» — «Арсенал», АПЛ, 31-й тур

Интрига: обыграет ли лидер АПЛ худшую команду турнира?

«Арсенал» возглавляет таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка. В прошлом туре команда Микеля Артеты потеряла очка во встрече с «Брентфордом» (1:1), а перед этим одержала две победы в турнире с общим счётом 7:0. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу, набрав всего лишь девять очков по итогам 26 туров. Отставание от спасительной зоны — 18 очков. В первом круге «Арсенал» с большим трудом обыграл соперника (2:1) благодаря тому, что гости забили в свои ворота в добавленное время. Будет ли теперь проще?

❄️🏒 23:10: США — Швеция/Латвия, Олимпийские игры — 2026, хоккей, мужчины, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: можно ли ждать раннего вылета американцев?

Ещё один четвертьфинал, в котором будет противостояние Северной Америки и Европы. «Звёздно-полосатые» на правах одного из главных фаворитов всего турнира выглядят предпочтительнее и в этом четвертьфинале – меньшего, чем проход в финал, от них на этих Играх никто и не ждёт. Швеция может вставить команде Майка Салливана палки в колёса, но для этого сначала необходимо обыграть латвийскую сборную, которая просто так сдаваться не будет.