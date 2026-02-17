Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Интервью с российским фигуристом Дмитрием Евгеньевым: Аделия Петросян на Олимпиаде, судейство в парном катании

«Надеюсь, Аделия Петросян покажет всем, где раки зимуют». Интервью с Дмитрием Евгеньевым
Мара Кравченко
Интервью с фигуристом Дмитрием Евгеньевым
Комментарии
Обсудили Олимпийские игры с российским парником.

Российская фигуристка Аделия Петросян уже совсем скоро выйдет на олимпийский лёд – под вторым стартовым номером она покажет свою короткую программу. Женское одиночное катание — единственный вид в фигурном катании, где ещё не был разыгран комплект медалей, а казалось, что главный старт четырёхлетия начался только вчера. Так что мы обсудили итоги трёх дисциплин с представителем российского парного катания Дмитрием Евгеньевым.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» российский фигурист поделился своими впечатлениями о выступлении японского дуэта Рику Миуры и Рюити Кихары, а также олимпийских чемпионов прошлого турнира Вэньцзин Суй и Хань Цуна, Петра Гуменника и Гийома Сизерона с Лоранс Фурнье Бодри. А также рассказал о своих ожиданиях от выступления нашей главной надежды в женском одиночном катании — Аделии Петросян.

Мы будем внимательно следить за прокатом российской фигуристки на Олимпийских играх — 2026:
«Я не согласен с оценками японцев за подкрут»

— Какие впечатления от парного турнира Олимпиады?
— Мне очень понравилось смотреть, но вся красота Олимпийских игр для меня была разбита в пух и прах обидой и печалью за моего друга Алексея Святченко. Я очень расстроен из-за того, что они с партнёршей заняли четвёртое место.

— Успел как-то с ним уже поговорить, обсудить то, что случилось?
— Конечно, мы с ним созвонились сразу же после окончания турнира. Я даже не ожидал, что он возьмёт трубку, но он взял. Что он говорил, я раскрывать не буду, однако скажу, что Алексей пытался сам себя успокоить, старался улыбаться и смеяться, но при этом в его тоне разговора чувствовалась и горечь.

— Как оценишь выступление японцев? Они же побили мировой рекорд Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
— Мне в целом очень импонируют японцы. Единственное, с чем я не согласен — с судейской оценкой за подкрут, потому что ловли там точно нет. Ни ловли, ни шпагата, и я не понимаю надбавки за этот элемент в размере 2,28 балла — это очень высокие GOE. Условные Анастасия Метёлкина и Лука Берулава получают 2,50, Минерва Фабьенне Хазе с Никитой Володиным — 2,40. И японцы – столько же, хотя очевидно, что у грузин и у немцев подкрут раза в полтора или два красивее, лучше и ровнее, потому что у японцев партнёрша летит прямо горизонтально льду. В остальном — если честно, они очень быстро катаются, и это позволяет прощать им много хореографических нюансов, потому что очень трудно на такой большой скорости что-то делать, и она их действительно поглощает в программу и то, как эти ребята умеют быстро кататься — это очень классно.

Рику Миура — как будто бы другой человек приехал на Олимпийские игры, я не знаю, как они этого добились. Если мне не изменяет память, она ни одного прыжка не прыгала так, чтобы он был докручен и вообще без каких либо помарок. Она приехала на Олимпиаду и все прыжки делала идеально в прокатах, даже без малейших вопросов. Это нельзя назвать случайностью, она просто шла и делала. За этим было очень интересно наблюдать.

Рику Миура/Рюити Кихара

Рику Миура/Рюити Кихара

Фото: РИА Новости

— Вашу пару с Анастасией часто сравнивают с олимпийскими чемпионами из Китая — Вэньцзин Суй и Хань Цуном. Китайцы вернулись ради Олимпиады — и это было не так триумфально, как хотелось бы. Какие у тебя были впечатления от их проката?
— Я восхищаюсь этими спортсменами. Потому что, имея не самые крупные габариты, не самые лучшие пропорции для парного катания, они умудряются делать сложнейшие парные элементы на высоченном уровне. Ребята – спортсмены, которым уже немало лет, у них огромный багаж опыта, было много травм, взлётов и падений. Тем не менее они всё равно выходят и делают сложнейшие элементы на высочайшем уровне. Да, у них не пошли прыжки, но тем не менее это достойно уважения. Ты всё равно видишь уровень, когда катаются пары из первой разминки и эта пара, ты сразу понимаешь, почему им какие-то ошибки могут простить, почему где-то могут поставить немного больше баллов.

«Подумал, быстро гляну результат, посмотрю, что Малинин выиграл, и дальше пойду спать, а там — Шайдоров»

— Следил за мужчинами? Как оцениваешь этот турнир и в частности выступление Петра Гуменника?
— Я очень сильно болел за Петю, писал ему ещё перед турниром и после турнира, поэтому поддержка моя была всеобъемлющей. Я очень хотел, чтобы Пётр хорошо откатался — и, слава богу, это получилось. Как и все, я был шокирован результатами личного турнира. Шокирован и удивлён, но удивлён, скорее, приятно, потому что это прикольно, что так случилось. Я не смотрел сам турнир в прямом эфире, потому что у нас очень ранние тренировки, проснулся ночью и подумал, что сейчас быстро гляну результат, посмотрю, что Малинин выиграл, и дальше пойду спать. Открыл онлайн-табло и увидел Шайдорова, у меня тогда глаза чуть на лоб не полезли. Я полез смотреть эти прокаты, что там случилось, в итоге так и не уснул. Я настолько был удивлён и шокирован, что меня это в моменте так взбодрило.

— Как после такой ночи прошла тренировка?
— Хорошо, наоборот, это даже меня зарядило.

— Смотрел танцы и командный турнир?
— В танцах посмотрел только последнюю тройку произвольного танца. Здесь особо нечего сказать, потому что, как по мне, Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон на голову выше всех остальных. Там, даже несмотря на допущенные ошибки, сам уровень катания абсолютно другой, нежели у других пар. За командным турниром я следил, мне было особенно интересно посмотреть пары. Было интересно наблюдать, потому что уже становилось понятно, кого и куда судьи будут ставить в личном турнире, кого они хотят видеть на пьедестале, кого они хотят видеть в лидерах. Это интересно, получился небольшой разогревчик.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: РИА Новости

— Чего ожидаешь от женского турнира?
— Честно, я вообще не представляю, чего ожидать от женщин, потому что я по ходу сезона не особо следил за девушками. Не особо понимаю, что там происходит. Знаю, что есть Эмбер Гленн, есть Каори Сакамото и Алиса Лью. И, конечно, наша дорогая и любимая Аделия Петросян. Я очень надеюсь, что наша дорогая и любимая Аделия покажет всем, где раки зимуют.

— Что пожелаешь Аделии?
— Это вопрос сложный. Думаю, здесь нужно обращаться к Аделии и её тренерам, как они считают, что ей нужно. Я бы хотел пожелать ей спокойствия и уверенности в себе. Но я вспоминаю чемпионат России в Омске, когда она выходила перед произвольной и непосредственно перед самим прокатом сделала чуть ли не пять «бабочек», даже не на шестиминутке. Потом она выходит катать программу и выдаёт прокат с трикселем и двумя четверными. Может, ей надо наоборот — немного перенервничать, чтобы войти в тот поток, который помогает ей в прокате выполнить свой максимум. Я желаю, чтобы и Аделия, и её тренеры достигли того состояния, которое им нужно, чтобы показать максимальный результат.

Комментарии
