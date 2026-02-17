Сумасшедшая развязка в биатлонной эстафете: Франция откатилась на дно, но взяла золото!

Что за гонки дарит болельщикам биатлон на Олимпиаде-2026! Мужская эстафета проходила по невероятному сценарию, хотя в тройку призёров попали именно те команды, которые и считались главными претендентами.

Француз Фабьен Клод на первом этапе, казалось, лишил свою команду всех шансов на медали. Штрафной круг после первой стрельбы, отставание в 50 секунд на передаче эстафеты. Но ставить кого-то другого на первый этап, несмотря на всю ненадёжность Клода, тренеры не стали.

Норвежцы усилиями Мартина Улдаля, обиженного на весь мир за непопадание в связку спринт-пасьют, лидировали, а за ним бежали несколько команд – Германия, Швеция, Финляндия, Швейцария.

На втором этапе всё перевернул Эмильен Жаклен. Спортсмен, которому жутко не повезло в спринте, который бежал за золотом в преследовании, а в итоге едва отстоял бронзу, с первых метров бросился в погоню. Уже к первой стрельбе он сократил отставание до 30 секунд, а со стрельбища ушёл лидером!

Бежавший за Норвегию Йохан-Олав Ботн на первой стрельбе второго этапа с трудом избежал промахов, затратив три дополнительных патрона, и вместо лидерства опустился на шестое место с отставанием в 25 секунд! Шведы и финны были стабильны и оставались в борьбе за медали.

Жаклен вторую стрельбу провёл быстро, однако всё-таки потратил два дополнительных патрона. Француз убежал со стрельбища первым, но эстафету передал вместе с финном и шведом, на последний круг Эмильена вновь не хватило. Ботн же выправил стрельбу и к передаче сократил отставание от лидеров.

На третьем этапе борьба шла уже между тремя командами – финский биатлонист не справился с напряжением. Никому из лидеров не удалось оторваться: Мартин Понсилуома, Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе прошли этап вместе. Хотя по ходу этапа француз лидировал, однако на второй стрельбе растерял преимущество.

Заключительный этап получился драматичным. Француз Эрик Перро, норвежец Ветле Шоста Кристиансен и швед Себастиан Самуэльссон бежали вместе лишь до первой стрельбы. Далее блестяще стрелявший Перро захватил лидерство, мощно пробежал дистанцию до второго рубежа, но двумя промахами едва не отдал всё, что он таким трудом заработал.

Кристиансен сократил отставание до восьми секунд, а вот Самуэльссон отвалился. Однако на заключительном отрезке Перро был великолепен – француз финишировал почти без сознания, отдав абсолютно все силы. Он принёс команде первую в истории золотую олимпийскую медаль в эстафете!

Партнёры подхватили его под руки, хотя Эрик опускался на колени. Даже во время традиционной фотографии Перро с трудом стоял на ногах, а потом его подхватил Кентен Фийон Майе. Постепенно Эрик пришёл в себя и даже нашёл в себе силы улыбнуться. Фабьен Клод извинялся перед партнёрами, а самым счастливым был Эмильен Жаклен – он стал-таки олимпийским чемпионом.

Норвежцы были повержены и остались вторыми, а шведы финишировали третьими. Кстати, в мужской биатлонной эстафете бежали 20 команд. В мужской лыжной эстафете было в два раза меньше.