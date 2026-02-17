Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Мужская сборная Франции выиграла эстафету в биатлоне на Олимпиаде-2026, результаты, подробности

Сумасшедшая развязка в биатлонной эстафете: Франция откатилась на дно, но взяла золото!
Андрей Шитихин
Сумасшедшая развязка в биатлонной эстафете
Комментарии
Эрик Перро практически потерял сознание на финише, а Эмильен Жаклен стал-таки чемпионом.

Что за гонки дарит болельщикам биатлон на Олимпиаде-2026! Мужская эстафета проходила по невероятному сценарию, хотя в тройку призёров попали именно те команды, которые и считались главными претендентами.

Француз Фабьен Клод на первом этапе, казалось, лишил свою команду всех шансов на медали. Штрафной круг после первой стрельбы, отставание в 50 секунд на передаче эстафеты. Но ставить кого-то другого на первый этап, несмотря на всю ненадёжность Клода, тренеры не стали.

Подробности безумной эстафеты:
Франция сотворила чудо в эстафете! Команда забрала золото после дикого камбэка
Франция сотворила чудо в эстафете! Команда забрала золото после дикого камбэка

Норвежцы усилиями Мартина Улдаля, обиженного на весь мир за непопадание в связку спринт-пасьют, лидировали, а за ним бежали несколько команд – Германия, Швеция, Финляндия, Швейцария.

На втором этапе всё перевернул Эмильен Жаклен. Спортсмен, которому жутко не повезло в спринте, который бежал за золотом в преследовании, а в итоге едва отстоял бронзу, с первых метров бросился в погоню. Уже к первой стрельбе он сократил отставание до 30 секунд, а со стрельбища ушёл лидером!

Бежавший за Норвегию Йохан-Олав Ботн на первой стрельбе второго этапа с трудом избежал промахов, затратив три дополнительных патрона, и вместо лидерства опустился на шестое место с отставанием в 25 секунд! Шведы и финны были стабильны и оставались в борьбе за медали.

Жаклен вторую стрельбу провёл быстро, однако всё-таки потратил два дополнительных патрона. Француз убежал со стрельбища первым, но эстафету передал вместе с финном и шведом, на последний круг Эмильена вновь не хватило. Ботн же выправил стрельбу и к передаче сократил отставание от лидеров.

На третьем этапе борьба шла уже между тремя командами – финский биатлонист не справился с напряжением. Никому из лидеров не удалось оторваться: Мартин Понсилуома, Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе прошли этап вместе. Хотя по ходу этапа француз лидировал, однако на второй стрельбе растерял преимущество.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

Заключительный этап получился драматичным. Француз Эрик Перро, норвежец Ветле Шоста Кристиансен и швед Себастиан Самуэльссон бежали вместе лишь до первой стрельбы. Далее блестяще стрелявший Перро захватил лидерство, мощно пробежал дистанцию до второго рубежа, но двумя промахами едва не отдал всё, что он таким трудом заработал.

Кристиансен сократил отставание до восьми секунд, а вот Самуэльссон отвалился. Однако на заключительном отрезке Перро был великолепен – француз финишировал почти без сознания, отдав абсолютно все силы. Он принёс команде первую в истории золотую олимпийскую медаль в эстафете!

Партнёры подхватили его под руки, хотя Эрик опускался на колени. Даже во время традиционной фотографии Перро с трудом стоял на ногах, а потом его подхватил Кентен Фийон Майе. Постепенно Эрик пришёл в себя и даже нашёл в себе силы улыбнуться. Фабьен Клод извинялся перед партнёрами, а самым счастливым был Эмильен Жаклен – он стал-таки олимпийским чемпионом.

Жаклен упустил золото в преследовании и медаль в спринте:
Биатлонист разрыдался после спринта на ОИ-2026. Он гениально провёл стрельбу, но проиграл Биатлонист разрыдался после спринта на ОИ-2026. Он гениально провёл стрельбу, но проиграл
Нервы не железные. Неожиданная развязка мужской гонки преследования на ОИ-2026 Нервы не железные. Неожиданная развязка мужской гонки преследования на ОИ-2026

Норвежцы были повержены и остались вторыми, а шведы финишировали третьими. Кстати, в мужской биатлонной эстафете бежали 20 команд. В мужской лыжной эстафете было в два раза меньше.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android