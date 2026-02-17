Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Репортаж о российских лыжниках на Олимпиаде-2026 в Италии: Коростелёв, Непряева, переживания, психологическое давление

«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде
Андрей Шитихин
Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на ОИ
Максим Тартынский, снимающий фильм о российских лыжниках в Италии, поведал про их переживания.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв на Олимпиаде-2026 провели по три гонки, но пока не сумели выиграть медали. Сейчас они готовятся к масс-стартам на 50 км, которые пройдут 21 и 22 февраля.

Автор документальных фильмов о российских лыжниках, сам бывший лыжник, блогер Максим Тартынский рассказал, как чувствуют себя Дарья и Савелий после проведённых гонок, о смене места проживания перед марафоном и о том, что к ребятам приехал старший тренер сборной России Егор Сорин.

«Было видно, как ребятам тяжело»

– Тёмные дни настали на Олимпиаде. Видимо, если ты лыжник из России, то обратно тебя без медалей не ждут. Желательно – золотых. Поэтому перед Дашей и Савелием сейчас встал серьёзный вопрос проверки своего «я». После того как ребята не прошли квалификацию в спринте, а затем не смогли побороться за топ-10 в разделках, они ушли в себя. Я продолжаю достаточно много времени проводить вместе с ними с камерой, и от неё они полностью абстрагировались, как, в принципе, и от всего мира. И было видно, как им тяжело.

Олимпиада меняет людей – это очень сложное психологическое испытание. Особенно когда от тебя очень многого ждут. А сам ты не можешь трезво оценить собственные силы, просто потому что почти четыре года бегал в другом мире.

Дарья Непряева

Дарья Непряева

Фото: Максим Тартынский

А российские болельщики в подавляющем большинстве относятся к Олимпиаде не как к спортивному мероприятию, а как к войне. А на войне ты должен либо победить, либо погибнуть героем. Но в спорте всё сложнее. Люди идут к результатам долгие годы. Необходимо оценивать всё происходящее с холодной головой. Тогда станет ясно, что ребята заложили отличную базу на будущее.

«Уже не кажется, что он как неваляшка»

– Сюда на Олимпиаду в день мужских эстафет приехал Егор Владимирович Сорин. Он предлагал ребятам не бежать спринт, но Савелий заявил: «Я приехал на Олимпиаду и буду бежать все гонки, на которые сумел отобраться».

Сложно понять, что случилось с Савелием и Дашей в спринте. На разделке Савелий жаловался, что к последним стартовым номерам в красной группе трасса была разбита, и совершенно непонятно, почему организаторы решили не использовать селитру, чтобы сделать её пожёстче.

Но к самим трассам ребята адаптировались, особенно Савелий. Он отрабатывает спуски, и уже не кажется, что он проходит повороты, как неваляшка, с риском вылететь. В разделке Коростелёв смотрелся гораздо увереннее именно в плане прохождения трассы, однако он всё равно далеко от борьбы за медали.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: Максим Тартынский

«Савелий привык к жёстким масс-стартам»

– Сейчас вся подготовка у Даши и Савелия направлена на классические масс-старты на 50 км. Они сохранят больше сил, конечно, по сравнению с теми, кто бежит все гонки. Возможно, этот фактор, а также то, что Савелий на стартах в России привык к жёстким масс-стартам, помогут ему в борьбе за высокие места, на которых будет немало претендентов. 16 февраля ребята сделали последнюю работу на олимпийском стадионе, дальше будут точечные тренировки.

Дарья Непряева на тренировке

Дарья Непряева на тренировке

Фото: Максим Тартынский

Да, я ещё не говорил, что Дарья с Савелием, а также со всеми остальными участниками нашей команды решили жить не в Олимпийской деревне, в апартаментах в городе Предаццо, который находится в нескольких километрах от стадиона «Тезеро». Апартаменты были самые простые, готовили сами, там же была организованы условия для работы массажиста. После коньковых разделок они переехали в другой отель, чуть повыше. Именно в этом отеле разместилась группа поддержки наших ребят, которая прилетела из Татарстана.

