«Было видно, как ребятам тяжело». Рассказ о жизни Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв на Олимпиаде-2026 провели по три гонки, но пока не сумели выиграть медали. Сейчас они готовятся к масс-стартам на 50 км, которые пройдут 21 и 22 февраля.

Автор документальных фильмов о российских лыжниках, сам бывший лыжник, блогер Максим Тартынский рассказал, как чувствуют себя Дарья и Савелий после проведённых гонок, о смене места проживания перед марафоном и о том, что к ребятам приехал старший тренер сборной России Егор Сорин.

«Было видно, как ребятам тяжело»

– Тёмные дни настали на Олимпиаде. Видимо, если ты лыжник из России, то обратно тебя без медалей не ждут. Желательно – золотых. Поэтому перед Дашей и Савелием сейчас встал серьёзный вопрос проверки своего «я». После того как ребята не прошли квалификацию в спринте, а затем не смогли побороться за топ-10 в разделках, они ушли в себя. Я продолжаю достаточно много времени проводить вместе с ними с камерой, и от неё они полностью абстрагировались, как, в принципе, и от всего мира. И было видно, как им тяжело.

Олимпиада меняет людей – это очень сложное психологическое испытание. Особенно когда от тебя очень многого ждут. А сам ты не можешь трезво оценить собственные силы, просто потому что почти четыре года бегал в другом мире.

Дарья Непряева Фото: Максим Тартынский

А российские болельщики в подавляющем большинстве относятся к Олимпиаде не как к спортивному мероприятию, а как к войне. А на войне ты должен либо победить, либо погибнуть героем. Но в спорте всё сложнее. Люди идут к результатам долгие годы. Необходимо оценивать всё происходящее с холодной головой. Тогда станет ясно, что ребята заложили отличную базу на будущее.

«Уже не кажется, что он как неваляшка»

– Сюда на Олимпиаду в день мужских эстафет приехал Егор Владимирович Сорин. Он предлагал ребятам не бежать спринт, но Савелий заявил: «Я приехал на Олимпиаду и буду бежать все гонки, на которые сумел отобраться».

Сложно понять, что случилось с Савелием и Дашей в спринте. На разделке Савелий жаловался, что к последним стартовым номерам в красной группе трасса была разбита, и совершенно непонятно, почему организаторы решили не использовать селитру, чтобы сделать её пожёстче.

Но к самим трассам ребята адаптировались, особенно Савелий. Он отрабатывает спуски, и уже не кажется, что он проходит повороты, как неваляшка, с риском вылететь. В разделке Коростелёв смотрелся гораздо увереннее именно в плане прохождения трассы, однако он всё равно далеко от борьбы за медали.

Савелий Коростелёв Фото: Максим Тартынский

«Савелий привык к жёстким масс-стартам»

– Сейчас вся подготовка у Даши и Савелия направлена на классические масс-старты на 50 км. Они сохранят больше сил, конечно, по сравнению с теми, кто бежит все гонки. Возможно, этот фактор, а также то, что Савелий на стартах в России привык к жёстким масс-стартам, помогут ему в борьбе за высокие места, на которых будет немало претендентов. 16 февраля ребята сделали последнюю работу на олимпийском стадионе, дальше будут точечные тренировки.

Дарья Непряева на тренировке Фото: Максим Тартынский

Да, я ещё не говорил, что Дарья с Савелием, а также со всеми остальными участниками нашей команды решили жить не в Олимпийской деревне, в апартаментах в городе Предаццо, который находится в нескольких километрах от стадиона «Тезеро». Апартаменты были самые простые, готовили сами, там же была организованы условия для работы массажиста. После коньковых разделок они переехали в другой отель, чуть повыше. Именно в этом отеле разместилась группа поддержки наших ребят, которая прилетела из Татарстана.