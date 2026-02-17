Тигрица провела славную охоту. Самый яркий образ чемпионки на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх одни выделяются яркими образами, другие – спортивными результатами. А итальянка Федерика Бриньоне отметилась и тем, и другим.
Вот уже несколько лет её имя в горнолыжном мире прочно ассоциируется с полосатым хищником. Всё благодаря её кастомизированному шлему.
Морда тигрицы на шлеме Федерики Бриньоне красуется ещё с 2023 года, и итальянку давно зовут снежной тигрицей. Но особое внимание к её образу возникло после побед на домашних Олимпийских играх.
Федерика Бриньоне
Фото: Mattia Ozbot/Getty Images
Шлем создан специально по заказу Бриньоне: у тигрицы тот же разрез и цвет глаз, что у самой Федерики. Рисунок очень напоминает её лицо. Спортсменка отмечает, что это животное ассоциируется с силой, точностью и бесстрашной решимостью. А когда Федерика готовится к старту и опускает голову вниз, то на трассу уверенным взглядом смотрит та самая тигрица.
В дополнение к шлему у итальянки есть и кастомизированные перчатки с изображением тигра.
Федерика Бриньоне
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Кстати, болельщикам образ Бриньоне так полюбился, что они появляются на стартах с тигриными атрибутами: то изобразят животное на плакате, то на одежде, или даже приходят на соревнования в ростовой кукле.
Главное, что образ Федерики полностью отражает её натуру. Каждый смог убедиться в этом на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На трассе Бриньоне именно такая – снежная тигрица.