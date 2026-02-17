Скидки
Олимпийские игры — 2026: яркий шлем Федерики Бриньоне с тигром

Тигрица провела славную охоту. Самый яркий образ чемпионки на Олимпиаде-2026
Федерика Бриньоне запомнилась не только двумя золотыми медалями ОИ, но и роскошным шлемом.

На Олимпийских играх одни выделяются яркими образами, другие – спортивными результатами. А итальянка Федерика Бриньоне отметилась и тем, и другим.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Вот уже несколько лет её имя в горнолыжном мире прочно ассоциируется с полосатым хищником. Всё благодаря её кастомизированному шлему.

Морда тигрицы на шлеме Федерики Бриньоне красуется ещё с 2023 года, и итальянку давно зовут снежной тигрицей. Но особое внимание к её образу возникло после побед на домашних Олимпийских играх.

Федерика Бриньоне

Федерика Бриньоне

Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Шлем создан специально по заказу Бриньоне: у тигрицы тот же разрез и цвет глаз, что у самой Федерики. Рисунок очень напоминает её лицо. Спортсменка отмечает, что это животное ассоциируется с силой, точностью и бесстрашной решимостью. А когда Федерика готовится к старту и опускает голову вниз, то на трассу уверенным взглядом смотрит та самая тигрица.

В дополнение к шлему у итальянки есть и кастомизированные перчатки с изображением тигра.

Федерика Бриньоне

Федерика Бриньоне

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Кстати, болельщикам образ Бриньоне так полюбился, что они появляются на стартах с тигриными атрибутами: то изобразят животное на плакате, то на одежде, или даже приходят на соревнования в ростовой кукле.

Главное, что образ Федерики полностью отражает её натуру. Каждый смог убедиться в этом на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На трассе Бриньоне именно такая – снежная тигрица.

Через что Бриньоне прошла на пути к золоту:
Итальянка чуть не лишилась ног за год до Олимпиады. Но в Милане выиграла два золота!
Итальянка чуть не лишилась ног за год до Олимпиады. Но в Милане выиграла два золота!
