Женская эстафета в биатлоне подарит сенсацию? Расписание 12-го дня Олимпиады

18 февраля на Играх 2026 года состоится 12-й соревновательный день. Будет разыграно сразу девять комплектов наград: в биатлоне, лыжных гонках, шорт-треке, сноуборде, фристайле и горнолыжном спорте. Также состоятся матчи группового этапа в кёрлинге и игры 1/4 финала в мужском хоккее.
Какой же насыщенный день нас ждёт! Изучаем его расписание.
Кёрлинг
11:05. Женщины. 10-й тур. Великобритания — США.
11:05. Женщины. 10-й тур. Китай — Дания.
11:05. Женщины. 10-й тур. Швеция — Южная Корея.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Китай — Чехия.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Швейцария.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Италия — Канада.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Великобритания — США.
21:05. Женщины. 11-й тур. Дания — Швейцария.
21:05. Женщины. 11-й тур. Италия — Канада.
21:05. Женщины. 11-й тур. Великобритания — Япония.
21:05. Женщины. 11-й тур. Китай — Швеция.
Лыжные гонки
11:45. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация.
12:15. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация.
13:45. 🥇 Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал.
14:15. 🥇 Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Женщины. Слалом. Вторая попытка.
Сноуборд
13:20. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.
16:30. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.
Фристайл
12:00. Женщины. Акробатика. Квалификация.
15:00. 🥇 Женщины. Акробатика. Финал.
Хоккей
14:10. Мужчины. 1/4 финала. Словакия – Германия.
16:10. Мужчины. 1/4 финала. Канада – Чехия.
18:40. Мужчины. 1/4 финала. Финляндия – Швейцария.
23:10. Мужчины. 1/4 финала. США – Швеция/Латвия.
Биатлон
16:45. 🥇 Женщины. 4х6 км эстафета.
Шорт-трек
22:15. Мужчины. 500 м. 1/4 финала.
22:42. Мужчины. 500 м. 1/2 финала.
22:50. 🥇 Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.
23:24. 🥇 Мужчины. 500 м. Финал.