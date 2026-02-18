Скидки
Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Заезд 1
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане: расписание трансляций на 18 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

Клебо в погоне за 10-м золотом! Что интересного будет 18 февраля на Олимпиаде-2026?
Батраз Томаев
Что интересного будет 18 февраля на Олимпиаде-2026
Комментарии
А ещё на трассу выйдет звезда Микаэла Шиффрин. Добудет ли она долгожданную победу в Италии?

18 февраля на Олимпийских играх – 2026 российские спортсмены не появятся. Но даже нашему болельщику в 12-й день соревнований будет что посмотреть! Состоятся зрелищные разборки в лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, а настоящие мужчины сыграют в четвертьфиналах хоккейного турнира.

Разбираемся, во сколько начнутся главные соревнования в среду.

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Явление Короля народу

На трассе в Валь-ди-Фьемме пройдут командные спринты у мужчин и женщин.

Дамы выйдут на лыжню первыми. Там шведки будут брать реванш у норвежек. Обидное падение Эббы Андерссон в эстафете оставило их команду без золота, которое было почти в руках. Пришло время вернуть должок за команду.

Дата и время: 18 февраля в 11:45 мск.

В мужской версии командного спринта на трассе появится Йоханнес Клебо. Норвежская легенда лыж замахивается на пятое подряд золото ОИ-2026 и взял себе в помощники бывшего биатлониста Эйнара Хедегарта.

Напарник у короля весьма надёжный. Другого и быть не могло, ведь Йоханнес планирует стать 10-кратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. Ничего подобного в истории ещё не было!

Дата и время: 18 февраля в 12:15 мск.

Как Клебо великим становился:
Самая лёгкая победа Клебо на Олимпиадах. Разбор «золотой» прогулки норвежца
Видео
Будет ли победа у Франции?

Французские биатлонистки не побеждали в эстафетах на Олимпийских играх долгих 34 года. И, кажется, пришло время прервать серию. В Антхольце, в 2026-м, в женской эстафете команда Сирила Бурде является фаворитом №1.

Талантливое и поколение француженок в каждой гонке на ОИ-2026 поднимается на подиум: личное золото взяла Жулия Симон, на подиум всходили Лу Жанмонно и Осеан Мишлон. Близка к успеху была и Камиль Бене. Сложно представить, что должно случиться, чтобы вместе они не забрали золото.

Но у Франции есть соперницы в лице итальянок и норвежек. Не дремлют шведки и немки. Однако темп гонки будут точно задавать Лу и команда.

Дата и время: 18 февраля в 16:45 мск.

Француженки должны опасаться Киркеэйде:
Норвежка отправила Францию в нокаут. Победы Киркеэйде на ОИ-2026 никто не ждал
Видео
Будет ли шоу от канадских хоккеистов?

В хоккее у мужчин накануне определились все участники 1/4 финала. И в среду победители стыковых матчей сыграют с отдохнувшими фаворитами.

В фокусе внимания – Канада. Одна из лучших сборных мира будет сражаться за полуфинал Олимпиады с Чехией, уже обыгранной всухую на групповом этапе со счётом 5:0. Интересно, чем закончится их встреча на этот раз?

Дата и время: 18 февраля в 14:10 мск.

Подробнее о стыковых матчах:
Шиффрин — фаворит в слаломе

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выйдет на старт своей коронной дисциплины – слалома. Там у неё есть все шансы стать трёхкратной олимпийской чемпионкой.

В Кортина-д'Ампеццо американка уже хорошо размялась, став четвёртой в комбинации и 11-й в гигантском слаломе.

Микаэла Шиффрин

Микаэла Шиффрин

Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Но не всё будет зависеть от неё одной. Главное – чтобы погода не помешала. Мы ведь помним, как в день мужского турнира по слалому стихия бушевала и бо́льшая часть участников банально не доехала до финиша.

Дата и время: 18 февраля в 12:00 мск.

18 февраля также пройдут два финала во фристайле. В дисциплине слоупстайл на площадке появятся мужчины и женщины. Представительницам слабого пола накануне не повезло из-за того, что пошёл сильный снег. Теперь на медальные разборки придётся настраиваться заново!

Под конец дня в шорт-треке выявят сильнейшую сборную в женской эстафете на 3000 м, а у мужчин станет известен олимпийский чемпион на 500 м.

Не стоит забывать и о кёрлинге, где подходит к концу групповой этап.

Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде-2026:
Комментарии
