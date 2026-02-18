Медальный зачёт после 11-го дня Олимпиады: норвежцев уже не догнать!

Во вторник скандинавы добавили в свою коллекцию ещё две золотые награды. Конкурентов у них больше нет!

11-й медальный день Олимпиады-2026 остался позади. Он получился чуть более скромным, чем предполагалось, потому что спортсмены распределили не семь комплектов наград, а всего шесть: из-за непогоды соревнования сноубордисток в слоупстайле были перенесены на среду.

Но других из ряда вон выходящих событий не было. Напротив, фавориты укрепили свои позиции, не позволив преследователям приблизиться.

Норвежцы забрали из шести золотых наград две: отличились двоеборец Йенс Лурос Офтебру и фристайлист Тормод Фростад. Скандинавы и так опережали всех с запасом, а теперь и вовсе значительно оторвались. После 11 дней соревнований в их коллекции 31 награда в соотношении 14 – 8 – 9.

Второе место в общекомандном медальном зачёте продолжает цепкой хваткой удерживать Италия. Хозяева соревнований в эффектной борьбе добыли золото в мужской командной гонке преследования у конькобежцев. Больше у них медалей не было, однако и этого пока вполне достаточно: 9 – 4 – 11.

Ближайшие преследователи итальянцев, сборные США и Нидерландов, во вторник разжились серебром, но не золотом. У них так и осталось по шесть побед. А по пять золотых есть у Германии, Австрии, Франции, Швеции и Швейцарии. Борьба за третье место на Олимпиаде будет напряжённой!

Россия же радовалась первому появлению фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане. Наша девушка отлично исполнила свою короткую программу и сделала серьёзную заявку на медаль. В четверг, 19 февраля, наверное, наша команда должна открыть счёт своим наградам.