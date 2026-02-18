Йоханнес Клебо идёт за пятым золотом на ОИ-2026! Пришло время командного спринта. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде-2026 в очередной раз пройдут соревнования по лыжным гонкам. В этот раз спортсмены будут биться за медали в командных спринтах.

Россиян в этой гонке по понятным причинам не будет, тем не менее и без наших будет жарко. У женщин главные фавориты — шведки. Однако норвежки, финки и швейцарки попробуют навязать им борьбу.

У мужчин за пятым золотом на Играх пойдёт Йоханнес Клебо. В паре с Эйнаром Хедегартом он почти гарантированно его заберёт. Интересно будет посмотреть на битву за оставшиеся места в тройке. Среди претендентов Италия, Франция, Швеция и США.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок. Мы расскажем вам обо всех ярких событиях на трассе и за её пределами.