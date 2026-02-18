Йоханнес Клебо идёт за пятым золотом на ОИ-2026! Пришло время командного спринта. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде-2026 в очередной раз пройдут соревнования по лыжным гонкам. В этот раз спортсмены будут биться за медали в командных спринтах.
Россиян в этой гонке по понятным причинам не будет, тем не менее и без наших будет жарко. У женщин главные фавориты — шведки. Однако норвежки, финки и швейцарки попробуют навязать им борьбу.
У мужчин за пятым золотом на Играх пойдёт Йоханнес Клебо. В паре с Эйнаром Хедегартом он почти гарантированно его заберёт. Интересно будет посмотреть на битву за оставшиеся места в тройке. Среди претендентов Италия, Франция, Швеция и США.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок. Мы расскажем вам обо всех ярких событиях на трассе и за её пределами.
Старт квалификаций — в 11:45 мск, финалов — в 13:45.
После восьми гонок медальный зачёт в лыжных гонка выглядит так.
До конца соревнований по лыжным гонкам осталось совсем немного. Что же нас ждёт в заключительных стартах, вы можете узнать в нашей памятке.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию командных спринтов на Олимпиаде-2026.