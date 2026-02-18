Скидки
Шорт-трек. День 5
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция женского и мужского командных спринтов 18 февраля 2026

Йоханнес Клебо идёт за пятым золотом на ОИ-2026! Пришло время командного спринта. LIVE
Татьяна Постникова
Олимпиада-2026
Навязать борьбу норвежцам будет практически нереально!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде-2026 в очередной раз пройдут соревнования по лыжным гонкам. В этот раз спортсмены будут биться за медали в командных спринтах.

Россиян в этой гонке по понятным причинам не будет, тем не менее и без наших будет жарко. У женщин главные фавориты — шведки. Однако норвежки, финки и швейцарки попробуют навязать им борьбу.

У мужчин за пятым золотом на Играх пойдёт Йоханнес Клебо. В паре с Эйнаром Хедегартом он почти гарантированно его заберёт. Интересно будет посмотреть на битву за оставшиеся места в тройке. Среди претендентов Италия, Франция, Швеция и США.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок. Мы расскажем вам обо всех ярких событиях на трассе и за её пределами.

Старт квалификаций — в 11:45 мск, финалов — в 13:45.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Татьяна Постникова

После восьми гонок медальный зачёт в лыжных гонка выглядит так.

09:38 Татьяна Постникова

До конца соревнований по лыжным гонкам осталось совсем немного. Что же нас ждёт в заключительных стартах, вы можете узнать в нашей памятке.

Самая важная информация
Полный гайд по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026. Кто будет побеждать, кроме Клебо?
09:35 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию командных спринтов на Олимпиаде-2026.

