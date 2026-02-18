Петросян смогла убедить судей на Олимпиаде. Но США и Япония «задавили» Аделию ультра-си

Ученица Этери Тутберидзе, несмотря на завет тренера про необходимость трикселя, отказалась от него и, может быть, зря? Или всё по плану?

На Олимпиаде в Милане осталось разыграть лишь один комплект медалей, и Россия как раз рассчитывает урвать не просто одну из наград, а самую главную — Аделия Петросян задолго до старта Игр считалась фаворитом соревнований. Тем не менее после шокирующего исхода мужского турнира уверенности в ученице Этери Тутберидзе и её успехе поубавилось — нервная тренировка лишь усилила волнения перед короткой программой.

Но в решающий момент воспитанница «Хрустального» проявила нечеловеческую выдержку. Петросян не дрогнула, выдав блестящий прокат, и судьи ответили ей лояльностью, какую не увидел Пётр Гуменник. А ведь раньше Аделии было трудно справляться с эмоциями…

Отличный дебют россиянки омрачило лишь то, что потенциальную королеву ультра-си на этой Олимпиаде в короткой программе «задавили» японка и американка как раз за счёт элементов повышенной сложности.

Петросян не дрогнула, и судьи оценили это

Олимпийские игры никогда не проходят спокойно, и даже самые устойчивые нередко теряют контроль. В Италии мы увидели, как развалился непобедимый Илья Малинин, как допустил небольшую, но имеющую серьёзные последствия осечку сдержанный Пётр Гуменник, как нервно и тяжело каталась выходящая первой на лёд Виктория Сафонова. Поэтому за выступающую следующей Аделию Петросян заранее было тревожно, ведь ученица Этери Тутберидзе по сезону неоднократно озвучивала проблему с психологическим настроем из-за повышенного давления, обусловленного её статусом фаворита.

Подливала масла в огонь и недавняя тренировка, на которой фигуристка не блистала кристально чистыми прыжками. Если не брать в расчёт работу над ультра-си, то вызывал вопросы тройной лутц — дважды Петросян допустила ошибки — степ-аут и выезд «в тройку». Такие помарки в предстоящем прокате могли стоить Аделии очень многого.

Однако спортсменки «Хрустального» славятся умением собираться в решающий момент и выдавать максимум на главных соревнованиях. Философию этого тренерского штаба можно описать всего двумя словами — «плюс старт». Именно это и продемонстрировала Петросян, включившись в большую игру с предельной сосредоточенностью.

И пусть её «Майкл Джексон» был в Милане менее эмоциональным, чем обычно, Аделия смогла завести и зал, и, что важнее, судей благодаря идеальному катанию. Сначала фигуристка приземлила двойной аксель, и будем откровенны, лёгкий мандраж на приземлении был — пружинисто согнулось колено основной ноги, что для простого зрителя совсем незаметно. Затем спортсменка, очевидно, вошла в ритм, почувствовала тело и уверенно прыгнула тот самый тройной лутц — прыжок даже не ушёл на пересмотр. В концовке же Петросян сделала каскад из тройных флипа и тулупа, и вот тут арбитры усомнились в качестве, но при детальном изучении никаких неточностей не было обнаружено.

Все хореоэлементы — дорожку шагов и вращения — Аделия также выполнила на максимальный четвёртый уровень. Транзишены, сложные заходы, работа рук и ног — Петросян, показав стальной характер, не позволила себе проявить слабину хоть где-нибудь и была за это вознаграждена — 72,89 балла. Лучшие баллы в карьере на международных стартах, улучшенный почти на четыре балла результат последних соревнований под эгидой ISU, коими был отборочный турнир в Пекине.

Если резюмировать, то Аделия Петросян роскошно дебютировала на Олимпиаде и чувствовала себя при этом прекрасно:

«По ощущениям всё прошло спокойно, я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Американка и японка удивили ультра-си

В отличном настроении спортсменка пребывала довольно долго, ведь по истечении трёх разминок она всё ещё лидировала — несмотря на довольно приличный прокат, экс-россиянка Софья Самоделкина не смогла обойти Петросян. Пошатнула позиции Аделии японка Ами Накаи, которая справилась с элементом ультра-си — тройным акселем. Также фигуристка приземлила каскад тройной лутц — тройной тулуп и риттбергер в три оборота — по технике Накаи превзошла нашу спортсменку. Судьи поставили Ами 78,71 балла.

Ами Накаи Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Следующие участницы, включая серебряного и бронзового призёра чемпионата мира Луну Хендрикс, не сумели превзойти результат россиянки. Тем не менее впереди была последняя разминка, где были основные конкурентки Петросян и основные претендентки на олимпийские медали.

Действующая чемпионка мира Алиса Лью вышла на лёд, чтобы брать своё. Американка удивила мягким пластичным катанием, при этом особой эстетикой проката стала артистическая раскованность фигуристки, заслуживаящая высоких баллов за компоненты. Технически же Алиса также преподнесла сюрприз — первые сольные прыжки — тройной флип и аксель 2,5 — она сделала безупречно, а во второй половине приземлила каскад повышенной сложности, который анонсировала незадолго до Игр — лутц-риттбергер. Неудивительно, что Лью набрала прилично — 76,59 балла.

Алиса Лью Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Появление Изабо Левито из США не разочаровало: фигуристка справилась со своей короткой программой и набрала 70,84 балла. Улыбалась после проката и Анастасия Губанова: грузинская спортсменка выполнила комбинацию из тройных флипа и тулупа, дупель и лутц в три оборота. Немного не хватило Насте раскрепощённости в её восточной постановке, однако для первого проката в личном турнире Губанова выглядела довольно хорошо — она заработала 71,77 балла.

Помимо американок, навязать борьбу Аделии Петросян могли японки, и наиболее опасной из них представлялась Каори Сакамото. Последний сезон в карьере фигуристка мечтала завершить с медалью Игр, и она сделала всё, чтобы реализовать это. Начала спортсменка с лутца в три оборота, затем приземлила двойной аксель и каскад флип-тулуп. Качественное катание продемонстрировала Каори, хотя и заставила понервничать на старте, зато потом Сакамото взяла себя в руки и разошлась, подарив всем наслаждение художественной интерпретацией. Арбитры высоко оценили старания спортсменки и поставили 77,23 балла — свою коллегу по сборной она не обошла.

Каори Сакамото Фото: Sarah Stier/Getty Images

Огромнейший потенциал вырваться в лидеры был у Эмбер Гленн, владеющей тройным акселем. Что самое обидное, американка сделала 3,5, приземлила каскад из тройных флипа и тулупа, а затем произошло непоправимое — «бабочка» на риттбергере. Наверное, именно в этот момент Гленн поняла, что проиграла Олимпиаду. После завершения выступления на лице Эмбер было опустошение, а спустя мгновение на глаза навернулись горячие слёзы. 67,39 балла — совсем не тот результат, который ожидала фигуристка.

Оставалось посмотреть только прокат Монэ Тибы. Она исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, аксель 2,5 и сольный лутц. Выступление японки было ярким, с хорошей драматургией, качественной техникой и глубоким артистизмом. 74 балла заслужила спортсменка и встала на четвёртое промежуточное место.

Тем временем Аделия Петросян замкнула пятёрку сильнейших, и это великолепный результат. Свою основную задачу наша одиночница выполнила. Однако нельзя не заметить, что лидерство ученица Этери Тутберидзе упустила в основном из-за того, что отказалась от рискового элемента ультра-си, хотя наставница незадолго до Олимпиады вполне однозначно говорила, что в короткой программе для борьбы жизненно необходим тройной аксель. Видимо, тренерский штаб фигуристки переосмыслил свой подход, ориентируясь на пример спортсменов, которые теряли много баллов из-за погрешностей в первых прокатах, и сделали ставку на чистоту. Принесёт ли такая стратегия плоды — будет понятно только после произвольной программы.