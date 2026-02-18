Скидки
Шорт-трек. День 5
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция женской эстафеты 18 февраля 2026

Без права на ошибку. Возьмут ли француженки золото в эстафете на Олимпиаде-2026? LIVE
Батраз Томаев
Сборная Франции на Олимпиаде-2026
Комментарии
Праздник на улице Франции продолжится?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 февраля, в Антхольце будет разыгран ещё один медальный комплект олимпийского биатлонного турнира. Стреляющие лыжницы определят сильнейшую сборную в эстафете.

Безусловно, главным фаворитом является Франция. Команда, которая взяла два последних чемпионата мира (2024 и 2025), а также выиграла две командные гонки в сезоне-2025/2026 привезла на Игры убийственный состав. Честь трёхцветных будут защищать Лу Жанмонно, Жулия Симон, Осеан Мишлон и Камиль Бене.

Но у француженок грозные конкурентки. Прежде всего им будет непросто из-за Норвегии, в составе которой новоиспечённая олимпийская чемпионка Марен Киркеэйде. Вместе с ней постараются дать бой и Каролин Кноттен, Марте Йохансен и Юни Арнеклейв.

А что до хозяек соревнований, то Доротея Вирер и Лиза Виттоцци попробуют совершить почти невозможное и победить на домашней Олимпиаде. В этом им помогут Ханна Аухенталлер и Микела Каррара.

Начало гонки — в 16:45 мск.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Батраз Томаев

🇫🇷 Француженки не побеждали в эстафетах на Олимпиадах целых 34 года! То есть с того самого момента, как данная командная дисциплина дебютировала на Играх. Это случилось в 1992 году в Альбервилле.

И ещё один немаловажный факт: в 90-е в эстафетах бежало по три человека. Так что, победительницами стали Анна Бриан, Вероника Клодель и Корин Ньогре.

10:31 Батраз Томаев

Жулия Симон — финишёр женской эстафеты в составе Франции уже побеждала на ОИ. Давайте вспомним, как она достигала успеха.

Симон в хорошей форме:
Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке
10:31 Батраз Томаев

Накануне в мужской эстафете Франция ушла на штрафной круг ещё в самом начале гонки. Однако к концу была на вершине Олимпа. Что и как это было?

10:30 Батраз Томаев

Всем привет! 🎿 Сегодня следим за женской эстафетой на Олимпиаде. Уверены, гонка будет не менее интересна, чем вчерашняя мужская. Сегодня Франция тоже главный фаворит.

