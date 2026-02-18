Без права на ошибку. Возьмут ли француженки золото в эстафете на Олимпиаде-2026? LIVE

Сегодня, 18 февраля, в Антхольце будет разыгран ещё один медальный комплект олимпийского биатлонного турнира. Стреляющие лыжницы определят сильнейшую сборную в эстафете.

Безусловно, главным фаворитом является Франция. Команда, которая взяла два последних чемпионата мира (2024 и 2025), а также выиграла две командные гонки в сезоне-2025/2026 привезла на Игры убийственный состав. Честь трёхцветных будут защищать Лу Жанмонно, Жулия Симон, Осеан Мишлон и Камиль Бене.

Но у француженок грозные конкурентки. Прежде всего им будет непросто из-за Норвегии, в составе которой новоиспечённая олимпийская чемпионка Марен Киркеэйде. Вместе с ней постараются дать бой и Каролин Кноттен, Марте Йохансен и Юни Арнеклейв.

А что до хозяек соревнований, то Доротея Вирер и Лиза Виттоцци попробуют совершить почти невозможное и победить на домашней Олимпиаде. В этом им помогут Ханна Аухенталлер и Микела Каррара.

Начало гонки — в 16:45 мск.