Без права на ошибку. Возьмут ли француженки золото в эстафете на Олимпиаде-2026? LIVE

Сегодня, 18 февраля, в Антхольце будет разыгран ещё один медальный комплект олимпийского биатлонного турнира. Стреляющие лыжницы определят сильнейшую сборную в эстафете.
Безусловно, главным фаворитом является Франция. Команда, которая взяла два последних чемпионата мира (2024 и 2025), а также выиграла две командные гонки в сезоне-2025/2026 привезла на Игры убийственный состав. Честь трёхцветных будут защищать Лу Жанмонно, Жулия Симон, Осеан Мишлон и Камиль Бене.
Но у француженок грозные конкурентки. Прежде всего им будет непросто из-за Норвегии, в составе которой новоиспечённая олимпийская чемпионка Марен Киркеэйде. Вместе с ней постараются дать бой и Каролин Кноттен, Марте Йохансен и Юни Арнеклейв.
А что до хозяек соревнований, то Доротея Вирер и Лиза Виттоцци попробуют совершить почти невозможное и победить на домашней Олимпиаде. В этом им помогут Ханна Аухенталлер и Микела Каррара.
Начало гонки — в 16:45 мск.
🇫🇷 Француженки не побеждали в эстафетах на Олимпиадах целых 34 года! То есть с того самого момента, как данная командная дисциплина дебютировала на Играх. Это случилось в 1992 году в Альбервилле.
И ещё один немаловажный факт: в 90-е в эстафетах бежало по три человека. Так что, победительницами стали Анна Бриан, Вероника Клодель и Корин Ньогре.
Жулия Симон — финишёр женской эстафеты в составе Франции уже побеждала на ОИ. Давайте вспомним, как она достигала успеха.
Накануне в мужской эстафете Франция ушла на штрафной круг ещё в самом начале гонки. Однако к концу была на вершине Олимпа. Что и как это было?
