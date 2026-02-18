12-й день Олимпиады. Замах Клебо на новый рекорд, яркий хоккей и огненный биатлон. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 18 февраля, в Италии пройдут соревнования 12-го дня Олимпиады-2026. Будут разыграны девять комплектов наград в шести видах спорта. Заслуженные места на пьедестале распределят биатлонисты, лыжники, фристайлисты, шорт-трекисты, сноубордисты и горнолыжники.
Российские спортсмены на аренах Игр не появятся, но и без них зрелища будет предостаточно. Йоханнес Клебо при поддержке Эйнара Хедегарта постарается выиграть своё 10-е олимпийское золото. Французские биатлонистки пойдут за золотом в женской эстафете. Состоятся и четвертьфинальные матчи мужского хоккейного турнира: для Канады, США и других фаворитов начинаются серьёзные сражения — права на ошибку больше нет.
🐺 Необычный участник командного спринта в лыжах
Ещё один участник командного спринта. В финал не прошёл, но, самое главное, никому не помешал и никого не обидел. И повеселил!
Фото: Скриншот из трансляции Окко
Фото: Скриншот из трансляции Окко
Падение Фиби Крикланд в квалификации командного спринта в лыжах, отбросившее Австралию далеко в хвост. Пока с большим отрывом лидируют шведки.
Фото: Скриншот из трансляции Окко
Раз уж мы заговорили про Аделию, вот прекрасный разбор судейства в короткой программе.
Стало известно, во сколько Аделия Петросян выйдет на лёд в произвольной программе ОИ-2026. Россиянка выступит 20 февраля в 00:16 мск. Аделия выйдет в сильнейшей, последней разминке.
Вот такая красота в Милане — чаша с олимпийским огнём выглядит потрясающе.
Рассказываем про всё самое интересное, что будет на стадии хоккейных четвертьфиналов.
Доброе утро! Сегодня на Олимпиаде достаточно насыщенная программа: день начнётся с кёрлинга, потом нас ждут фристайл, женский слалом, биатлон, шорт-трек и очень много лыжных гонок. Вишенкой на торте будут четвертьфиналы мужского хоккейного турнира.