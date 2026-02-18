12-й день Олимпиады. Замах Клебо на новый рекорд, яркий хоккей и огненный биатлон. LIVE

Сегодня, 18 февраля, в Италии пройдут соревнования 12-го дня Олимпиады-2026. Будут разыграны девять комплектов наград в шести видах спорта. Заслуженные места на пьедестале распределят биатлонисты, лыжники, фристайлисты, шорт-трекисты, сноубордисты и горнолыжники.

Российские спортсмены на аренах Игр не появятся, но и без них зрелища будет предостаточно. Йоханнес Клебо при поддержке Эйнара Хедегарта постарается выиграть своё 10-е олимпийское золото. Французские биатлонистки пойдут за золотом в женской эстафете. Состоятся и четвертьфинальные матчи мужского хоккейного турнира: для Канады, США и других фаворитов начинаются серьёзные сражения — права на ошибку больше нет.