Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 18 февраля 2026

12-й день Олимпиады. Замах Клебо на новый рекорд, яркий хоккей и огненный биатлон. LIVE
Яхья Гасанов Александр Фролов
,
Олимпиада-2026
Комментарии
Спортсмены разыграют сразу девять комплектов наград!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 февраля, в Италии пройдут соревнования 12-го дня Олимпиады-2026. Будут разыграны девять комплектов наград в шести видах спорта. Заслуженные места на пьедестале распределят биатлонисты, лыжники, фристайлисты, шорт-трекисты, сноубордисты и горнолыжники.

Главные события 12-го дня Олимпиады:
Клебо в погоне за 10-м золотом! Что интересного будет 18 февраля на Олимпиаде-2026?
Клебо в погоне за 10-м золотом! Что интересного будет 18 февраля на Олимпиаде-2026?

Российские спортсмены на аренах Игр не появятся, но и без них зрелища будет предостаточно. Йоханнес Клебо при поддержке Эйнара Хедегарта постарается выиграть своё 10-е олимпийское золото. Французские биатлонистки пойдут за золотом в женской эстафете. Состоятся и четвертьфинальные матчи мужского хоккейного турнира: для Канады, США и других фаворитов начинаются серьёзные сражения — права на ошибку больше нет.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
🐺 Необычный участник командного спринта в лыжах
Live Александр Фролов

🐺 Необычный участник командного спринта в лыжах

Ещё один участник командного спринта. В финал не прошёл, но, самое главное, никому не помешал и никого не обидел. И повеселил!

Фото: Скриншот из трансляции Окко

Фото: Скриншот из трансляции Окко

11:56 Александр Фролов

Падение Фиби Крикланд в квалификации командного спринта в лыжах, отбросившее Австралию далеко в хвост. Пока с большим отрывом лидируют шведки.

Фото: Скриншот из трансляции Окко

11:50 Александр Фролов

Раз уж мы заговорили про Аделию, вот прекрасный разбор судейства в короткой программе.

Материалы по теме
Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
11:41 Александр Фролов

Стало известно, во сколько Аделия Петросян выйдет на лёд в произвольной программе ОИ-2026. Россиянка выступит 20 февраля в 00:16 мск. Аделия выйдет в сильнейшей, последней разминке.

11:21 Александр Фролов

Вот такая красота в Милане — чаша с олимпийским огнём выглядит потрясающе.

11:07 Александр Фролов

Рассказываем про всё самое интересное, что будет на стадии хоккейных четвертьфиналов.

Материалы по теме
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
На Олимпиаде сегодня начинается жара. Сетка плей-офф хоккейного турнира
11:03 Александр Фролов

Доброе утро! Сегодня на Олимпиаде достаточно насыщенная программа: день начнётся с кёрлинга, потом нас ждут фристайл, женский слалом, биатлон, шорт-трек и очень много лыжных гонок. Вишенкой на торте будут четвертьфиналы мужского хоккейного турнира.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android