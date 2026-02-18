Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?

На Олимпиаде в Милане стартовали разборки в заключительном личном турнире по фигурному катанию. В борьбе – девушки, и среди них очень достойно выступила Аделия Петросян. Выйдя на лёд под вторым стартовым номером, россиянка не стушевалась, выдала свой максимум и попала в топ-5 по итогам короткой программы.

На первый взгляд, можно отметить, что Аделию судьи приняли чуть лояльнее, чем Петра Гуменника – но и прокат оказался чище, и российское женское одиночное последние десятилетия было на хорошем счету в мире. С другой стороны, некоторые судьи отнеслись к воспитаннице Этери Тутберидзе невероятно строго.

Итак, взглянем на список арбитров женской короткой программы.

Судья №1. Рицуко Хориути (Япония).

Судья №2. Лаймуте Краузиене (Литва).

Судья №3. Хан Ён Кён (Южная Корея).

Судья №4. Анна Кантор (Израиль).

Судья №5. Кевин Розенштайн (США).

Судья №6. Адриенн Шаденбауэр (Австрия).

Судья №7. Марина Бешеа (Румыния).

Судья №8. Надежда Парецкая (Казахстан).

Судья №9. Ричард Грейндж (Великобритания).

В технической панели собрался состав с техконтроллёром Йеруном Принсом из Нидерландов во главе, он известен тем, что ставил Камиле Валиевой «десятку» в компонентах на Олимпиаде, а также тем, как попал под гнев фанатов Алины Загитовой после отметки о неверном ребре на лутце на Гран-при во Франции.

Протокол короткой программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане Фото: ISU

Техническая бригада у девушек достаточно придирчиво отсматривала рёбра на лутце и флипе, отметку получили многие спортсменки, включая трёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото. Отметки о недокрутах также в протоколах были – тут не помог никакой статус, на каскаде q получили и Сакамото, и Алиса Лью.

Аделию Петросян техбригада отсудила ровно и, можно сказать, лояльно. Уровень на одном из вращений подняли с третьего (в прокате) до четвёртого (в протоколе), элементы, направленные на пересмотр, вернулись обратно при своих баллах. А вот судейская панель выступила очень по-разному. При третьей сумме баллов за технику (Петросян уступила только Накаи и Лью) Аделия – лишь 11-я по компонентам.

Были ли в линейных судьях «наши» арбитры? У судей из Израиля и Казахстана Петросян попала в топ-3 по итогам короткой программы, набрав 75 и 76 баллов соответственно. Кантор при этом оценила прокат Петросян лучше проката Сакамото, а Парецкая поставила Петросян над Алисой Лью.

«Топили» Аделию арбитры из Японии, США и — неожиданно – Австрии. Когда на счету каждый балл, каждая сотая, то в ход идут такие ухищрения. Наиболее сильный разрыв от среднего – у американца Кевина Розенштайна. Прокат Аделии он оценил на 67 баллов, опустив её под Эмбер Гленн с «бабочкой», Луну Хендрикс, Нину Пинзарроне… На 11-е промежуточное место! Меньше 29 баллов за компоненты получила Петросян от Розенштайна (это 15-й результат дня).

Протокол короткой программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане по странам Фото: Skating scores

Представители Японии и Австрии жестили поменьше. Впрочем, арбитр из Австрии представила альтернативное видение ещё и тройки: на первом месте у Шаденбауэр Каори Сакамото, Алиса Лью – на втором, а Ами Накаи только третья.

Сама Аделия весьма довольна тем, что вышло в итоге. После проката она призналась, что получила те баллы, которые и загадывала – что-то между 72 и 74. Теперь надо показать себя в произвольной. Некоторые судьи в бригаде поменяются, кто-то останется, так что маятник может качнуться в любую сторону. Однако бороться Петросян готова, этого у неё не отнять.