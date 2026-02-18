Скидки
Шорт-трек. День 5
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом Олимпиады, норвежец выиграл пятую золотую медаль на Играх-2026

Клебо — уже 10-кратный! Но для рекордного золота ему пришлось хорошенько поработать
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт
Комментарии
Йоханнес вместе с Эйнаром Хедегартом принёс Норвегии золото в командном спринте.

Сборная Норвегии в составе бывшего биатлониста Эйнара Хедегарта и самого титулованного спортсмена в истории зимних Игр Йоханнеса Клебо выиграла лыжный командный спринт на Олимпиаде-2026. Норвежские лыжники не позволили никому даже помечтать о том, что сенсация возможна.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
18 февраля 2026, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
США
3
Италия

Достаточно было и того, что норвежцы показали не лучший результат в квалификации. Хедегарт не напрягался во время прохождения спринтерского круга, и в итоге они с Клебо уступили по сумме результатов американцам Бену Огдену и Гусу Шумахеру. Впрочем, квалификация в командном спринте для лыжников такого уровня – просто формальность.

В финале всё было иначе. Бежавший нечётные этапы Хедегарт чётко контролировал действия соперников. Его задачей на двух этапах было прийти вместе с остальными в числе лидеров. Эйнар на этом и сосредоточился. Легко это делать, когда у тебя в напарниках лучший лыжник мира.

Настоящие разборки начались только на пятом этапе – третьем для Хедегарта. Тут он проявил себя во всей красе. Норвежец не только чётко отследил рывок Бена Огдена, но и на выходе из последнего подъёма опередил американца и привёз Клебо на передаче небольшой отрыв.

Йоханнес не рванул с первых метров, однако и на дистанцию непосредственной атаки к себе никого не подпустил. Лишь Шумахер держался за норвежцем почти вплотную до середины подъёма Дзордзи. Именно на второй половине этого подъёма, который становился решающим в личных гонках, Клебо выдал свою максимальную мощность.

Внешне он очень легко убежал от Шумахера и финишировал более чем спокойно, бросив толкаться. Клебо выиграл уже пятую золотую медаль на Олимпиаде-2026 и довёл общее количество своих золотых олимпийских наград до 10. По этому показателю он единоличный лидер среди представителей зимних видов спорта. В общем же списке норвежец уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу, у которого 23 (!) золота.

21 февраля в масс-старте на 50 км Клебо наверняка постарается выиграть и шестое золото, чтобы вновь, как и на ЧМ-2025 в Тронхейме, стать абсолютным чемпионом.

А Эйнар Хедегарт уже двукратный олимпийский чемпион, и из Италии он увезёт три награды, ведь у него ещё и бронза в коньковой разделке. Не зря Эйнар прервал карьеру в биатлоне. Хотя теперь может возвращаться, чтобы попробовать и в родном виде спорта добиться таких же успехов.

Американцы отстояли второе место, продемонстрировав идеальную тактику, а ветеран Федерико Пеллегрино принёс сборной Италии бронзу в борьбе с командой Швейцарии.

Олимпийские игры 2026
Комментарии
