Шведки отыгрались за кульбиты в эстафете. А в битве за бронзу случилась драма

Драматично завершился женский командный спринт в лыжных гонках на Олимпиаде-2026. В борьбе за золото всё было предсказуемо: Йонна Сундлинг и Майя Дальквист уверенно забрали победу, выключив режим «типичных шведок». Всё самое интересное происходило за их спинами.

Сундлинг и Дальквист вышли на командник предельно сконцентрированными и избежали повторения того, что случилось с Эббой Андерссон в эстафетной гонке. Уже к окончанию четвёртого этапа судьба золотой награды была решена, но Йонна сделала контрольный выстрел на своём заключительном этапе, передав эстафету с преимуществом почти в 10 секунд!

Майе оставалось лишь просто доехать до финиша, что она и сделала, впервые в карьере став олимпийской чемпионкой. Кстати, шведки сняли «проклятие фаворитов» с женского командного спринта: с 2006 года они неизменно считались главными претендентками на золото, но победили только в Турине, когда эта дисциплина и дебютировала на Олимпиадах.

С тех пор у них были три серебра и бронза, и вот теперь вновь золото, через 20 лет.

Самое интересное происходило в борьбе за серебро и бронзу. За две медали боролись пять-шесть команд, и ситуация в этой битве постоянно менялась. После пятого этапа казалось, что уж своего точно не упустит сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу шикарно отработала свой отрезок, оторвалась от всех соперниц и отправила за серебром Ясмин Кяхяря.

Надя Келин и Надине Фендрих Фото: Alex Slitz/Getty Images

Но та не справилась. Сначала финку прошила швейцарка Надине Фендрих, которая провела просто гонку жизни. Фендрих рванула, как накануне в биатлонной эстафете Эмильен Жаклен – всё или ничего. Швейцарка не просто вырвалась на второе место, она даже к шведке приблизилась, но подъём Дзордзи вовремя закончился. Швейцарки финишировали вторыми и радовались больше чемпионок.

Кяхяря же пропустила ещё и норвежку Юлию Дривенес, а потом и немку Колетту Ридцек. Финка на спуск села сразу следом за немкой, но не удержалась на ногах. Ясмин почти повторила падение Эббы Андерссон и лишила свою команду шансов на медали. А в борьбе за бронзу Ридцек, обладающая одним из лучших финишей именно в коньке, на последних метрах вырвала медаль у норвежек.