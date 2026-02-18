Топ-события четверга: Петросян в борьбе за медаль ОИ-2026, Лига Европы и горячий хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

12:00*: Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Доха, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Рублёв с обидчиком Медведева?

Сетка на «пятисотнике» в Дохе сложилась так, что многие наблюдатели ожидали увидеть в 1/4 финала российское дерби — Андрей Рублёв — Даниил Медведев. Однако последний проиграл вдруг на стадии второго круга греку с русскими корнями Стефаносу Циципасу, у которого вёл в личных встречах 10-4 и которому последний раз уступал до этого четыре года назад — на Итоговом чемпионате ATP. Теперь в 1/4 финала Андрей попытается поквитаться с Циципасом за поражение своего товарища по сборной России. Теннисисты ранее встречались 11 раз, и счёт пока 6-5 в пользу Циципаса. Однако последний их поединок — на том же Итоговом-2022 — остался как раз за Андреем. Победитель нового матча далее сразится в 1/2 финала Дохи либо с Кареном Хачановым, либо с кем-то из пары Карлос Алькарас — Валентен Руае.

🥇❄️🎿 12:30: Ски-альпинизм, Олимпийские игры — 2026, спринт, мужчины

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: Филиппов подарит России первую медаль?

Отечественный спортсмен, специализирующийся в ски-альпинизме, в четверг олимпийский путь начнёт с квалификации спринта. При удачном стечении обстоятельств он откажется в финале. Как и сам Никита Филиппов, этот вид спорта дебютирует на Играх. Новинка зимних соревнований должна прийтись по душе россиянам, ведь там наш спортсмен имеет шанс на медаль. В текущем сезоне Никита уже попадал на подиум Кубка мира.

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: питерцы возьмут реванш?

В Basket Cup «Уралмаш» совсем недавно одолел «Зенит» (81:67). Причём команда из Екатеринбурга сделала это на выезде. Теперь подопечные Юдина будут выступать на домашнем паркете. Сумеют ли обновлённые питерцы сделать выводы из ошибок?

🏒 18:00: «Лада» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: аутсайдер снова устроит сенсацию?

Тольяттинский клуб стал первым в КХЛ, что потерял даже математические шансы на выход в плей-офф. Однако в прошлом матче команда Павла Десяткова сенсационно обогнала набравший ход ЦСКА. «Ак Барс» же едет в Тольятти после важной победы в Омске (5:2), которая снова позволяет включиться в гонку за второе место конференции, отрыв от четвёртой строчки на Востоке довольно велик.

Как казанский клуб обыграл принципиального соперника: Видео «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Омске и прервал свою серию из трёх побед

⚽️ 20:45: ПАОК — «Сельта», Лига Европы, стыковые матчи, первая игра

Интрига: команда Оздоева сделает шаг в 1/8 финала?

ПАОК без Фёдора Чалова, но с Магомедом Оздоевым вышел в стыковой раунд плей-офф. В соперниках — испанская «Сельта». Достаточно ровная пара, в которой пройти дальше могут оба клуба. Поэтому грекам необходимо побеждать на «Тумбе», чтобы ехать в Виго с преимуществом.

🥇❄️⛸️ 21:00: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, женщины, произвольная программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли Петросян обойти всех?

В короткой программе наша фигуристка выполнила программу-минимум — попала в сильнейшую разминку. Да ещё и не позволила соперницам сильно оторваться от неё: всё-таки 5,82 балла — это вполне отыгрываемый разрыв. Но в произвольной программе Аделии нужно кататься на таком же высоком уровне: безошибочно и желательно с четверными тулупами. Только так она сможет не оглядываться на прокаты соперниц и уверенно пойти к своей заветной мечте.

Среди соперниц только японка Ами Накаи может удивить публику элементами ультра-си — чистый тройной аксель она уже показала. Американка Эмбер Гленн тоже сделала триксель, но сорвала второй сольный прыжок и отвалилась из группы лидеров. А в активе одной из главных фаворитов, Алисы Лью, – лишь лутц — риттбергер. В короткой программе судьи простили американке огрехи на каскаде. Но с учётом того, что женщины расположились достаточно плотно, вполне возможно, что судьбу медалей будут решать детали.

🥇❄️🏒 21:10: США — Канада, хоккей, Олимпийские игры — 2026, женщины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из топ-сборных будет лучшей?

За 36 лет проведения женских ЧМ и Олимпиад лишь дважды мир видел в финале не пару Канада — США — и этот год сенсаций не преподнёс. В последнее время американки стали обгонять своих северных соперниц и чаще выигрывать ЧМ. США снова видятся фаворитами: на групповом этапе они разгромили соперниц 5:0 и за шесть матчей пропустили лишь одну шайбу — а вот Канада со скользким счётом прошла Швейцарию в полуфинале.

⚽️ 23:00: «Лилль» — «Црвена Звезда», Лига Европы, стыковые матчи, первая игра

Интрига: Станкович обыграет один из главных клубов Франции?

«Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича вышла в стыки Лиги Европы. А в чемпионате Сербии забралась на первое место! Выходит, результат работы в «Спартаке» оказался не показательным? Теперь же белградцы могут удивить ещё раз, если пройдут «Лилль». Однако французы — фавориты пары. И в первом матче на своём поле способны снять если не все, то многие вопросы.

⚽️ 23:00: «Селтик» — «Штутгарт», Лига Европы, стыковые матчи, первая игра

Интрига: немцы увезут хороший результат из Шотландии?

«Селтик» и «Штутгарт» — одна из самых интересных пар стыков Лиги Европы. Тяжело предугадать, кто же шагнёт в 1/8 финала. Всё решат детали. Первый матч состоится в Глазго на «Селтик Парк». Для домашней команды этот фактор должен стать определяющим. Если «Селтик» позволит «Штутгарту» увезти в Германию даже ничью, то резко снизит свои шансы на проход дальше.