Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Канада — Чехия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 19 февраля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Петросян в борьбе за медаль ОИ-2026, Лига Европы и горячий хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 февраля 2026 года
Комментарии
Яркое 19 февраля: женский финал США — Канада, ПАОК — «Сельта» и «Лилль» — «Црвена Звезда», Рублёв в Дохе, баскетбол и ски-альпинизм!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

12:00*: Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Доха, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 10:00 МСК
Стефанос Циципас
33
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: поквитается ли Рублёв с обидчиком Медведева?

Сетка на «пятисотнике» в Дохе сложилась так, что многие наблюдатели ожидали увидеть в 1/4 финала российское дерби — Андрей Рублёв — Даниил Медведев. Однако последний проиграл вдруг на стадии второго круга греку с русскими корнями Стефаносу Циципасу, у которого вёл в личных встречах 10-4 и которому последний раз уступал до этого четыре года назад — на Итоговом чемпионате ATP. Теперь в 1/4 финала Андрей попытается поквитаться с Циципасом за поражение своего товарища по сборной России. Теннисисты ранее встречались 11 раз, и счёт пока 6-5 в пользу Циципаса. Однако последний их поединок — на том же Итоговом-2022 — остался как раз за Андреем. Победитель нового матча далее сразится в 1/2 финала Дохи либо с Кареном Хачановым, либо с кем-то из пары Карлос Алькарас — Валентен Руае.

ATP. Турнирная сетка. Доха
Даниила остановил грек с русскими корнями:
Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи
Медведев впервые за 4 года проиграл Циципасу! И сорвал российское дерби в 1/4 финала Дохи

🥇❄️🎿 12:30: Ски-альпинизм, Олимпийские игры — 2026, спринт, мужчины

💬 Событие с текстовой трансляцией

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 12:30 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: Филиппов подарит России первую медаль?

Отечественный спортсмен, специализирующийся в ски-альпинизме, в четверг олимпийский путь начнёт с квалификации спринта. При удачном стечении обстоятельств он откажется в финале. Как и сам Никита Филиппов, этот вид спорта дебютирует на Играх. Новинка зимних соревнований должна прийтись по душе россиянам, ведь там наш спортсмен имеет шанс на медаль. В текущем сезоне Никита уже попадал на подиум Кубка мира.

Календарь Олимпиады-2026
Подробнее о Никите Филиппове:
Российский ски-альпинист за год ворвался в мировую элиту. И рассчитывает на медаль ОИ!
Российский ски-альпинист за год ворвался в мировую элиту. И рассчитывает на медаль ОИ!

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: питерцы возьмут реванш?

В Basket Cup «Уралмаш» совсем недавно одолел «Зенит» (81:67). Причём команда из Екатеринбурга сделала это на выезде. Теперь подопечные Юдина будут выступать на домашнем паркете. Сумеют ли обновлённые питерцы сделать выводы из ошибок?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Расклады самого важного отрезка сезона:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?

🏒 18:00: «Лада» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: аутсайдер снова устроит сенсацию?

Тольяттинский клуб стал первым в КХЛ, что потерял даже математические шансы на выход в плей-офф. Однако в прошлом матче команда Павла Десяткова сенсационно обогнала набравший ход ЦСКА. «Ак Барс» же едет в Тольятти после важной победы в Омске (5:2), которая снова позволяет включиться в гонку за второе место конференции, отрыв от четвёртой строчки на Востоке довольно велик.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как казанский клуб обыграл принципиального соперника:
Видео
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Омске и прервал свою серию из трёх побед

⚽️ 20:45: ПАОК — «Сельта», Лига Европы, стыковые матчи, первая игра

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Сельта
Виго, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Оздоева сделает шаг в 1/8 финала?

ПАОК без Фёдора Чалова, но с Магомедом Оздоевым вышел в стыковой раунд плей-офф. В соперниках — испанская «Сельта». Достаточно ровная пара, в которой пройти дальше могут оба клуба. Поэтому грекам необходимо побеждать на «Тумбе», чтобы ехать в Виго с преимуществом.

Статистика Лиги Европы
В последнем туре общего этапа ПАОК рубился с «Лионом»:
ПАОК и Оздоев вдесятером вытаскивали матч с лидером! Но юноши «Лиона» добили греков. Видео
ПАОК и Оздоев вдесятером вытаскивали матч с лидером! Но юноши «Лиона» добили греков. Видео

🥇❄️⛸️ 21:00: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, женщины, произвольная программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Интрига: сумеет ли Петросян обойти всех?

В короткой программе наша фигуристка выполнила программу-минимум — попала в сильнейшую разминку. Да ещё и не позволила соперницам сильно оторваться от неё: всё-таки 5,82 балла — это вполне отыгрываемый разрыв. Но в произвольной программе Аделии нужно кататься на таком же высоком уровне: безошибочно и желательно с четверными тулупами. Только так она сможет не оглядываться на прокаты соперниц и уверенно пойти к своей заветной мечте.

Среди соперниц только японка Ами Накаи может удивить публику элементами ультра-си — чистый тройной аксель она уже показала. Американка Эмбер Гленн тоже сделала триксель, но сорвала второй сольный прыжок и отвалилась из группы лидеров. А в активе одной из главных фаворитов, Алисы Лью, – лишь лутц — риттбергер. В короткой программе судьи простили американке огрехи на каскаде. Но с учётом того, что женщины расположились достаточно плотно, вполне возможно, что судьбу медалей будут решать детали.

Фигурное катание на Олимпиаде-2026
Аделия вступает в борьбу за медали:
Петросян смогла убедить судей на Олимпиаде. Но США и Япония «задавили» Аделию ультра-си
Петросян смогла убедить судей на Олимпиаде. Но США и Япония «задавили» Аделию ультра-си

🥇❄️🏒 21:10: США — Канада, хоккей, Олимпийские игры — 2026, женщины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (ж) . Финал
19 февраля 2026, четверг. 21:10 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из топ-сборных будет лучшей?

За 36 лет проведения женских ЧМ и Олимпиад лишь дважды мир видел в финале не пару Канада — США — и этот год сенсаций не преподнёс. В последнее время американки стали обгонять своих северных соперниц и чаще выигрывать ЧМ. США снова видятся фаворитами: на групповом этапе они разгромили соперниц 5:0 и за шесть матчей пропустили лишь одну шайбу — а вот Канада со скользким счётом прошла Швейцарию в полуфинале.

Женский хоккей на Олимпиаде-2026
Почему вам стоит посмотреть этот матч:
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде

⚽️ 23:00: «Лилль» — «Црвена Звезда», Лига Европы, стыковые матчи, первая игра

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Станкович обыграет один из главных клубов Франции?

«Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича вышла в стыки Лиги Европы. А в чемпионате Сербии забралась на первое место! Выходит, результат работы в «Спартаке» оказался не показательным? Теперь же белградцы могут удивить ещё раз, если пройдут «Лилль». Однако французы — фавориты пары. И в первом матче на своём поле способны снять если не все, то многие вопросы.

Статистика Лиги Европы
У экс-игрока «Краснодара» теперь есть шанс взять ЛЕ:
«Краснодар» потерял статусного легионера. Как Перрена продали вопреки мнению Мусаева?
«Краснодар» потерял статусного легионера. Как Перрена продали вопреки мнению Мусаева?

⚽️ 23:00: «Селтик» — «Штутгарт», Лига Европы, стыковые матчи, первая игра

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: немцы увезут хороший результат из Шотландии?

«Селтик» и «Штутгарт» — одна из самых интересных пар стыков Лиги Европы. Тяжело предугадать, кто же шагнёт в 1/8 финала. Всё решат детали. Первый матч состоится в Глазго на «Селтик Парк». Для домашней команды этот фактор должен стать определяющим. Если «Селтик» позволит «Штутгарту» увезти в Германию даже ничью, то резко снизит свои шансы на проход дальше.

Статистика Лиги Европы
«Хартс» отнимет золото у двух топов?
«Селтик» и «Рейнджерс» вдруг отдают лидерство! 40 лет чемпионами Шотландии были лишь они
«Селтик» и «Рейнджерс» вдруг отдают лидерство! 40 лет чемпионами Шотландии были лишь они
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android