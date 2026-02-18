«Что может быть лучше?» Олимпийской чемпионке сделали предложение прямо на финише

Американка Бризи Джонсон получила в Италии не только медаль, но и кольцо.

Горнолыжница Бризи Джонсон увозит с Олимпиады самое крутое украшение. Нет, речь не про золотую медаль, добытую в скоростном спуске, точнее, не только про неё. Речь про золотое кольцо от возлюбленного, ведь прямо во время Игр Бризи получила предложение руки и сердца!

Особенный момент

Олимпиада-2026 обернулась для Джонсон настоящими эмоциональными качелями. Сперва она взяла своё первое золото Олимпиады, выиграв скоростной спуск, а потом в паре с подругой детства Микаэлой Шиффрин осталась с «деревяшкой» в командной комбинации.

Бризи Джонсон с женихом Фото: Из личного архива спортсменки

Следом Бризи ждала ещё одна неудача: она упала в супергиганте и не смогла дойти до финиша. Вероятно, Олимпиада для спортсменки закончилась бы на этой грустной ноте, если бы не её возлюбленный Коннор Уоткинс. Прямо на финише в окружении партнёров по команде, других спортсменов и болельщиков Коннор встал на одно колено и протянул Бризи кольцо.

«Бризи Ноубл Джонсон, ты так много работала и так многого добилась, и при этом находила время, чтобы я чувствовал себя особенным. Заставляла меня чувствовать любовь. И самое главное — находила время, чтобы помочь мне полюбить себя. И теперь, когда я знаю, что это такое, я хочу провести остаток своей жизни рядом с тобой», – торжественно сказал Уоткинс.

Горнолыжница не смогла сдержать слёз и ответила заветное «да».

Трогательное послание

Пара познакомилась в одном из дейтинговых приложений несколько лет назад. Уоткинс, работающий в сфере строительства, понятия не имел, кто такая Джонсон. Этим он и подкупил Бризи.

Летом прошлого года Коннор понял, что готов сделать возлюбленной предложение. В голову ему сразу пришла идея с Олимпиадой, ведь когда-то Бризи сказала, что хотела бы услышать заветный вопрос на Играх.

Уоткинс обратился к ювелиру и сделал для Джонсон особое кольцо из белого золота с сапфирами. Также он изготовил коробочку, на которой написал слова из песни Тейлор Свифт: «Кто мы такие, чтобы противостоять алхимии?»

Когда новость о помолвке разлетелась по соцсетям, даже сама Тейлор Свифт поздравила возлюбленных. Бризи была очень этому рада:

«Это было так мило. Мы начали встречаться примерно в то же время, что и она с Трэвисом Келси. Потом вышел альбом The Alchemy. В тот момент мы как раз собирались жить вместе. Это один из наших любимых альбомов».

Заветная мечта

Коннор надеялся, что для Бризи предложение руки и сердца станет сюрпризом, но спортсменка призналась, что ожидала подобного поворота.

«Вы же не обручаетесь с кем-то на глазах у всего мира на Олимпийских играх, не получив от него или от неё хотя бы небольшого предупреждения? Когда наши отношения стали по-настоящему серьёзными, я подумала: «У меня всегда была мечта получить предложение на Олимпийских играх».

Год назад он спросил: «Ты серьёзно?» В детстве ты мечтаешь выиграть Олимпийские игры. Но есть что-то особенное в тех моментах, которые ты разделяешь с любимыми людьми. Я подумала: «Что может быть лучше, чем объединить две самые большие любви в моей жизни?»

Помолвку на Играх Уоткинс и Джонсон отметили скромно. Они собрали команду, близких и друзей и просто устроили скромный ужин с пиццей. День всех влюблённых Коннор и Бризи отметили за просмотром парного могула, где соревновалась их подруга Авитал Кэрролл. Кстати, именно она и помогла Уоткинсу с дизайном обручального кольца.

Теперь пара планирует свадьбу. Одна из идей – горнолыжный курорт.