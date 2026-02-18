Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026, горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение на финише, как это случилось, подробности

«Что может быть лучше?» Олимпийской чемпионке сделали предложение прямо на финише
Татьяна Постникова
Предложение прямо на финише олимпийской дистанции
Комментарии
Американка Бризи Джонсон получила в Италии не только медаль, но и кольцо.

Горнолыжница Бризи Джонсон увозит с Олимпиады самое крутое украшение. Нет, речь не про золотую медаль, добытую в скоростном спуске, точнее, не только про неё. Речь про золотое кольцо от возлюбленного, ведь прямо во время Игр Бризи получила предложение руки и сердца!

Особенный момент

Олимпиада-2026 обернулась для Джонсон настоящими эмоциональными качелями. Сперва она взяла своё первое золото Олимпиады, выиграв скоростной спуск, а потом в паре с подругой детства Микаэлой Шиффрин осталась с «деревяшкой» в командной комбинации.

Бризи Джонсон с женихом

Бризи Джонсон с женихом

Фото: Из личного архива спортсменки

Следом Бризи ждала ещё одна неудача: она упала в супергиганте и не смогла дойти до финиша. Вероятно, Олимпиада для спортсменки закончилась бы на этой грустной ноте, если бы не её возлюбленный Коннор Уоткинс. Прямо на финише в окружении партнёров по команде, других спортсменов и болельщиков Коннор встал на одно колено и протянул Бризи кольцо.

«Бризи Ноубл Джонсон, ты так много работала и так многого добилась, и при этом находила время, чтобы я чувствовал себя особенным. Заставляла меня чувствовать любовь. И самое главное — находила время, чтобы помочь мне полюбить себя. И теперь, когда я знаю, что это такое, я хочу провести остаток своей жизни рядом с тобой», – торжественно сказал Уоткинс.

Горнолыжница не смогла сдержать слёз и ответила заветное «да».

Финишировала — и на том спасибо! Россиянка устояла, пока лидеров выносило с трассы
Трогательное послание

Пара познакомилась в одном из дейтинговых приложений несколько лет назад. Уоткинс, работающий в сфере строительства, понятия не имел, кто такая Джонсон. Этим он и подкупил Бризи.

Летом прошлого года Коннор понял, что готов сделать возлюбленной предложение. В голову ему сразу пришла идея с Олимпиадой, ведь когда-то Бризи сказала, что хотела бы услышать заветный вопрос на Играх.

Уоткинс обратился к ювелиру и сделал для Джонсон особое кольцо из белого золота с сапфирами. Также он изготовил коробочку, на которой написал слова из песни Тейлор Свифт: «Кто мы такие, чтобы противостоять алхимии?»

Тейлор Свифт и Трэвис Келси помолвлены! Как давно они вместе?
Когда новость о помолвке разлетелась по соцсетям, даже сама Тейлор Свифт поздравила возлюбленных. Бризи была очень этому рада:

«Это было так мило. Мы начали встречаться примерно в то же время, что и она с Трэвисом Келси. Потом вышел альбом The Alchemy. В тот момент мы как раз собирались жить вместе. Это один из наших любимых альбомов».

Заветная мечта

Коннор надеялся, что для Бризи предложение руки и сердца станет сюрпризом, но спортсменка призналась, что ожидала подобного поворота.

«Вы же не обручаетесь с кем-то на глазах у всего мира на Олимпийских играх, не получив от него или от неё хотя бы небольшого предупреждения? Когда наши отношения стали по-настоящему серьёзными, я подумала: «У меня всегда была мечта получить предложение на Олимпийских играх».

Год назад он спросил: «Ты серьёзно?» В детстве ты мечтаешь выиграть Олимпийские игры. Но есть что-то особенное в тех моментах, которые ты разделяешь с любимыми людьми. Я подумала: «Что может быть лучше, чем объединить две самые большие любви в моей жизни?»

Простые болельщики спасли карьеру горнолыжника. А он на ОИ-2026 выиграл три золота!
Помолвку на Играх Уоткинс и Джонсон отметили скромно. Они собрали команду, близких и друзей и просто устроили скромный ужин с пиццей. День всех влюблённых Коннор и Бризи отметили за просмотром парного могула, где соревновалась их подруга Авитал Кэрролл. Кстати, именно она и помогла Уоткинсу с дизайном обручального кольца.

Теперь пара планирует свадьбу. Одна из идей – горнолыжный курорт.

Комментарии
