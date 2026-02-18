Скидки
Шорт-трек. День 5
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Итальянская фристайлистка Флора Табанелли завоевала медаль Олимпиады-2026 с разорванной крестообразной связкой колена

«Я решила рискнуть». Юная итальянка на Олимпиаде сделала то, что не удалось Линдси Вонн!
Андрей Шитихин
Итальянская фристайлистка Флора Табанелли
Флора Табанелли завоевала медаль ОИ-2026 после разрыва «крестов». Последний прыжок был очень опасным!

Битва фристайлисток в финале дисциплины биг-эйр в женском фристайле на Олимпиаде-2026 получилась драматичной. Миллионы подписчиков американо-китайской дивы Эйлин Гу расстроились, что она вновь не смогла стать чемпионкой, уступив по сумме двух лучших попыток канадке Меган Олдхэм.

И чуть за кадром осталось достижение 18-летней итальянки Флоры Табанелли, которая вырвала бронзу в своей последней попытке. Дело в том, что Табанелли выступала с разрывом передней крестообразной связки правого колена. Участие Флоры в домашней Олимпиаде было под огромным вопросом.

Травма, которую юная итальянка получила 5 ноября во время сбора в Австрии, была трагедией. Ведь Флора до того дня считалась главным фаворитом в биг-эйре, её шансы расценивались выше, чем у Эйлин Гу.

Табанелли резко ворвалась в мир большого спорта вслед за своим старшим братом Миро. Флора уже в 16 (!) лет получила приглашение на самый крутой в мире фестиваль экстремального спорта X Games, но отклонила предложение организаторов, выбрав подготовку и участие в юношеской зимней Олимпиаде. И не зря – из Канвондо она привезла золотые медали в слоупстайле и биг-эйре.

Флора Табанелли

Флора Табанелли

Фото: Millo Moravski/Getty Images

Далее она выкосила сезон в Кубке мира, стала самой юной чемпионкой мира в биг-эйре, выиграла X Games, куда всё-таки добралась. Но злополучное падение перед началом олимпийского сезона практически не оставляло шансов. При таких травмах сразу делается операция, восстановление – минимум полгода, а до Игр оставалось всего три месяца.

Но было принято совместное решение обойтись без операции. Итальянская федерация зимних видов спорта после детального обследования направила Табанелли в клинику в Турине. Флора сделала всё, чтобы даже с разорванной связкой подготовиться к главному старту.

Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Меган Олдхэм
Канада
180.75
2
Эйлин Гу
Китай
179.00
3
Флора Табанелли
Италия
178.25

Табанелли делала прыжки, надевая на ногу специальную титановую скобу. Она не могла приземляться спиной вперёд (это было очень опасно!), что сильно ограничивало сложность её программ. Окончательное решение о её участии в Играх было принято в день дедлайна по подаче заявок. И всё не зря.

Табанелли завоевала бронзу, причём в заключительной попытке пошла на огромный риск, сделав сложнейший элемент и приземлившись спиной вперёд! Именно эта попытка принесла ей награду и стала вообще лучшей среди всех участниц финала биг-эйра. Если бы в зачёт шли результаты одной попытки, как в хаф-пайпе, например, 18-летняя итальянка получила бы золото.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

«Я была счастлива только от того, что вышла на старт домашней Олимпиады, – это казалось чудом. Но когда я отобралась в финал, то решила рискнуть, хотя после травмы даже не пыталась делать этот прыжок и такое приземление. Но когда ещё, если не в финале Олимпиады, это делать, тем более я отставала от соперниц и нужно было что-то придумывать? А теперь мне ещё предстоит осознать, что же всё-таки произошло. Это фантастика», – призналась после окончания финала Табанелли.

Она также рассказала, что её очень мотивировала горнолыжница Федерика Бриньоне, которая после тяжелейшей травмы сумела восстановиться и на Олимпиаде-2026 завоевала два золота.

Также Флора заявила, что нынешний сезон для неё завершён, поскольку теперь она ложится на операцию, чтобы привести травмированное колено в порядок. По сути, она сделала то, чего не удалось Линдси Вонн, – вышла на соревнования с разорванной передней крестообразной связкой и завоевала медаль.

