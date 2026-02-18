«Я решила рискнуть». Юная итальянка на Олимпиаде сделала то, что не удалось Линдси Вонн!

Битва фристайлисток в финале дисциплины биг-эйр в женском фристайле на Олимпиаде-2026 получилась драматичной. Миллионы подписчиков американо-китайской дивы Эйлин Гу расстроились, что она вновь не смогла стать чемпионкой, уступив по сумме двух лучших попыток канадке Меган Олдхэм.

И чуть за кадром осталось достижение 18-летней итальянки Флоры Табанелли, которая вырвала бронзу в своей последней попытке. Дело в том, что Табанелли выступала с разрывом передней крестообразной связки правого колена. Участие Флоры в домашней Олимпиаде было под огромным вопросом.

Травма, которую юная итальянка получила 5 ноября во время сбора в Австрии, была трагедией. Ведь Флора до того дня считалась главным фаворитом в биг-эйре, её шансы расценивались выше, чем у Эйлин Гу.

Табанелли резко ворвалась в мир большого спорта вслед за своим старшим братом Миро. Флора уже в 16 (!) лет получила приглашение на самый крутой в мире фестиваль экстремального спорта X Games, но отклонила предложение организаторов, выбрав подготовку и участие в юношеской зимней Олимпиаде. И не зря – из Канвондо она привезла золотые медали в слоупстайле и биг-эйре.

Флора Табанелли Фото: Millo Moravski/Getty Images

Далее она выкосила сезон в Кубке мира, стала самой юной чемпионкой мира в биг-эйре, выиграла X Games, куда всё-таки добралась. Но злополучное падение перед началом олимпийского сезона практически не оставляло шансов. При таких травмах сразу делается операция, восстановление – минимум полгода, а до Игр оставалось всего три месяца.

Но было принято совместное решение обойтись без операции. Итальянская федерация зимних видов спорта после детального обследования направила Табанелли в клинику в Турине. Флора сделала всё, чтобы даже с разорванной связкой подготовиться к главному старту.

Табанелли делала прыжки, надевая на ногу специальную титановую скобу. Она не могла приземляться спиной вперёд (это было очень опасно!), что сильно ограничивало сложность её программ. Окончательное решение о её участии в Играх было принято в день дедлайна по подаче заявок. И всё не зря.

Табанелли завоевала бронзу, причём в заключительной попытке пошла на огромный риск, сделав сложнейший элемент и приземлившись спиной вперёд! Именно эта попытка принесла ей награду и стала вообще лучшей среди всех участниц финала биг-эйра. Если бы в зачёт шли результаты одной попытки, как в хаф-пайпе, например, 18-летняя итальянка получила бы золото.

«Я была счастлива только от того, что вышла на старт домашней Олимпиады, – это казалось чудом. Но когда я отобралась в финал, то решила рискнуть, хотя после травмы даже не пыталась делать этот прыжок и такое приземление. Но когда ещё, если не в финале Олимпиады, это делать, тем более я отставала от соперниц и нужно было что-то придумывать? А теперь мне ещё предстоит осознать, что же всё-таки произошло. Это фантастика», – призналась после окончания финала Табанелли.

Она также рассказала, что её очень мотивировала горнолыжница Федерика Бриньоне, которая после тяжелейшей травмы сумела восстановиться и на Олимпиаде-2026 завоевала два золота.

Также Флора заявила, что нынешний сезон для неё завершён, поскольку теперь она ложится на операцию, чтобы привести травмированное колено в порядок. По сути, она сделала то, чего не удалось Линдси Вонн, – вышла на соревнования с разорванной передней крестообразной связкой и завоевала медаль.