Успех российской фигуристки в Милане разозлил фанатов японок и американок. Кроме критики музыки и прыжков, ещё и на нечестность намекают.

«Русские деньги во всей красе!» Иностранцы в бешенстве от оценок Петросян на Олимпиаде

Аделия Петросян успешно дебютировала на Олимпийских играх в Милане, показав чистый прокат в короткой программе. Удивительно, но судьи довольно лояльно оценили выступление российской спортсменки — по итогам соревнований ученица Этери Тутберидзе замкнула пятёрку сильнейших и сохранила шансы на олимпийскую медаль.

Тем не менее реакция мира на такое положение дел была неоднозначная. Фанаты японских и американских одиночниц и другие радикально настроенные болельщики раскритиковали арбитров за завышенные оценки Петросян, а саму Аделию обвинили в читерской технике и использовании провокационной музыки. Кроме того, обвинения полетели и в адрес Этери Тутберидзе — дошло даже до того, что её заподозрили в шантаже ISU. Что?!

«Русская фигуристка выступила просто великолепно»

Талант Аделии неоспорим для непредвзятых любителей фигурного катания, и, к счастью, такие за рубежом всё же были.

«Аделия Петросян, вы настоящая артистка!»

«Удивительно, как несколько месяцев могут всё изменить: выступление Аделии на национальном чемпионате даже близко не сравнится с этим».

«Аделия, русская фигуристка, выступила просто великолепно! Она катается так красиво, что, хотя её программа и не самая лучшая, это почти незаметно из-за её мастерства. Я её очень люблю, надеюсь, она поднимется на пьедестал».

«Она откатала чисто и сделала это великолепно. Она достойная претендентка на медаль».

«Это было сильное выступление. Любой, кто это отрицает, предвзят. Я, честно говоря, немного удивлена, что её оценка за программу не была чуть выше. В целом выступление было хорошим».

«Мне очень понравилось выступление Аделии! Я не смотрела её в прошлом сезоне, но разве она не уступает немного тому, что показывала год назад?»

«Мне понравилась программа Аделии, но я думаю, что есть и получше».

А американское издание Washington Post даже посвятило обзорную статью выступлению российской фигуристки. Заголовок для текста, в котором рассказывается об обстоятельствах отбора и участия Петросян в Олимпиаде, а также оценивается её выступление в короткой программе, звучит следующим образом: «Мир наконец-то снова увидел российскую фигуристку. Она не разочаровала». Не может не радовать, что про Аделию пишет зарубежная пресса — и делает это в достаточно позитивном ключе!

«Внимание: российские деньги во всей красе»

Тем не менее основная часть иностранных болельщиков упрямо настаивала на том, что Петросян — одиночница низкого класса. Фанаты остались недовольны высокими оценками Аделии и говорили о некачественной — читерской — технике.

«Чёрт, я так хотела, чтобы именно она (Син Джи А. — Прим. «Чемпионата») выбила задницу Аделии из лидерского кресла!»

«Даже британка (Кристен Спурс. — Прим. «Чемпионата») каталась лучше, чем Аделия».

«Если бы бог существовал, этот прокат (Юлии Заутер. — Прим. «Чемпионата») получил бы более высокую оценку, чем у Аделии».

«Джонни (Вейр. — Прим. «Чемпионата») критикует флутц (лутц с неверным ребром. — Прим. «Чемпионата») израильской фигуристки (Марии Сенюк. — Прим. «Чемпионата»), но не флутц Аделии, хотя мы ясно видели их оба».

Были и совсем дикие заявления:

«Внимание: российские деньги во всей красе. PCS 32 — за что?»

«Что сделала Аделия, чтобы получить 40 баллов».

«Если Аделия пробила 70 баллов, то Каори (Сакамото. — Прим. «Чемпионата») должна набрать не меньше 100. Ненавижу этот фальшивый спорт».

«Так переоценена, чёрт возьми».

«13 взмахов ногами… 13 взмахов ногами и лишь 8 в музыкальные акценты».

«Мне тоже не нравятся программы Аделии, от них веет юниорским катанием».

«Выбор песни воспринимается как протест».

И очень грустные в рамках справедливого олимпийского движения пожелания:

«Надеюсь, Аделия включит Илью (Малинина. — Прим. «Чемпионата») в произвольной программе».

«Желаю, чтобы девочки Этери отправили тренеров в ад»

Не обошлось и без нападок в сторону тренера фигуристки — Этери Тутберидзе.

«Я так жду, когда закончится эра Этери (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»). Неизвестные, но талантливые фигуристки постоянно оказываются в невыгодном положении в PCS и GOE».

«Какой компромат есть у Этери на ISU?»

«Бонус Этери» жив».

«Первые соревнования с девочкой Этери за много лет, и атмосфера уже отравлена, да, я не скучал по этому».

«Я желаю, чтобы все девочки Этери отправили всю тренерскую команду в ад. Они учат этому с 2015 года — взмах, взмах, взмах!»

«Я так давно не видела, как выступают русские девочки Этери, что почти забыла, насколько же тупыми становятся судьи, завышая им оценки».

«Девочки Этери вернулись в игру, и это, пожалуй, худшее, что я видела за последние 4 года. Мрачная туча нависла над нами».