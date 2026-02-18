Самый крутой камбэк Олимпиады. Сборная Франции по биатлону снова сделала это!

В женской эстафете повторилось то, что было в мужской. Только девушки сделали это ещё красивее.

Кажется, биатлонной сборной Франции скучно побеждать просто так. Французские биатлонистки в эстафете повторили то, что сделали их соотечественники в мужской, – создали себе огромные проблемы на первом этапе, мгновенно их решили и финишировали с флагом, который был вручён почти за полкилометра до финиша.

Женская эстафета началась с огромных проблем у главного фаворита. Бежавшая за сборную Франции Камиль Бене на второй стрельбе не выдержала напряжения и побежала на штрафной круг.

Дебютантка Олимпиады со своим этапом не справилась, и в этот момент наверняка у болельщиков сборной Франции возник вопрос – почему именно Камиль на первом этапе? Если уж решили не ставить Жюстин Бреза-Буше, тогда можно было Бене на второй этап отправить.

А так – отставание почти в минуту уже после первого этапа! Но тренеры французской сборной всё чётко просчитали – на втором этапе бежала лидер команды Лу Жанмонно. Не сдюжит Бене – Лу всё исправит. Так и случилось. Жанмонно повторила то, что сделал в мужской эстафете Эмильен Жаклен.

Она вернула команду в борьбу и эстафету передала в числе лидеров. Ну а Осеан Мишлон на третьем этапе решила всё. Отличная стрельба, быстрый ход и передача эстафеты Жулии Симон с большим преимуществом – именно этого и ждали тренеры и болельщики команды.

Симон же показала высочайший класс. На рубеже она была не просто безупречна, а идеальна. Какое ещё слово подобрать, если на стрельбу лёжа спортсменка тратит 20 секунд, а на стрельбу стоя – менее 19? Жулия после второй стрельбы поклонилась болельщикам и спокойно побежала к финишу. На заключительном отрезке трассы она приветствовала зрителей, а флаг от тренера взяла чуть ли не 500 м до финиша – сзади всё равно никого не было.

А кто еще выигрывал эстафету со штрафным кругом? Французские биатлонистки — вторые в истории с победой в эстафете на ОИ со штрафным кругом

Женская сборная Франции во второй раз в истории выиграла эстафету на Олимпиаде. В 1992-м в Альбервилле чемпионками стали Анн Бриан, Вероника Клодель и Корин Ньогре.

По ходу гонки казалось, что за медали будет более острая борьба, но к последнему этапу на второе-третье место остались только два претендента. В итоге Швеция – вторая, Норвегия – третья. Ну а сборная Германии вновь четвёртая.