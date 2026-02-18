Скидки
Олимпиада 2026

Горные лыжи на Олимпийских играх 2026: американка Микаэла Шиффрин победила в слаломе и плакала от счастья на финише

Легендарная американка выиграла Олимпиаду и заплакала. У неё не получалось восемь лет!
Юлия Сидорова
Микаэла Шиффрин победила в слаломе на ОИ
Комментарии
Микаэла Шиффрин выиграла в своей жизни всё.

Легенда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин снова добралась до золота Олимпийских игр. В последний раз она побеждала на ОИ ещё в 2018 году. На финише американка не верила в успех и расплакалась, увидев маму.

Провал на Олимпиаде-2022

30-летняя Микаэла Шиффрин – единственная в своём роде. Она уже переписала историю горнолыжного спорта, опередив по количеству побед на Кубке мира сначала Линдcи Вонн, а затем и самого Ингемара Стенмарка.

На Кубке мира ей нет равных:
Микаэла уже давно соревнуется в собственном зачёте. Каждая победа этой спортсменки обновляет предыдущий рекорд, установленный ею же. К старту Олимпийских игр на счету великой американки 108 викторий на Кубке мира.

Но Олимпийские игры для Микаэлы – дело совсем другое. На счету Шиффрин есть золото Сочи-2014 в слаломе, золото и серебро Пхёнчхана-2018 в гигантском слаломе и комбинации соответственно. А дальше – пропасть.

Олимпиаду в Пекине звезда горнолыжного спорта провалила, не доехав до медалей ни в одном из шести видов программы. При этом в том же сезоне Шиффрин завоевала победу в общем зачёте Кубка мира.

Микаэла Шиффррин

Микаэла Шиффррин

Фото: picture alliance via Getty Images

Восемь лет и восемь поражений

В Италию спортсменка приехала переломить эту череду неудач, но список поражений только увеличивался. Микаэла осталась за пределами топ-3 в командной комбинации и в гигантском слаломе.

Ровно восемь лет и восемь поражений пережила прославленная американка, прежде чем смогла вновь подняться на пьедестал почёта.

В первой попытке слалома Шиффрин показала лучший результат, а во втором заезде приехала второй. Однако это не помешало американке стать лучшей по сумме заездов и с огромным отрывом в 1,5 секунды завоевать звание трёхкратной олимпийской чемпионки.

Микаэла Шиффрин

Микаэла Шиффрин

Фото: Agence Zoom/Getty Images

После пересечения финишной черты Микаэла долго смотрела на турнирную таблицу, не веря, что у неё наконец получилось. Спортсменка даже не сразу стала праздновать победу. Сначала она села и заплакала, уткнувшись лицом в колени, а потом победоносно подняла кулак в небо перед трибунами и отправила болельщикам воздушный поцелуй. А когда Микаэла увидела маму в зоне выхода с финишного городка, то снова не смогла сдержать слёз.

На награждении Шиффрин закрывала глаза от удовольствия, слушая, как её объявляли победительницей, и, кажется, пыталась навсегда запомнить этот момент. Она прервала цепочку олимпийских неудач. Браво, Микаэла!

Шиффрин в списке лучших зимников мира:
Комментарии
