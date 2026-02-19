Скидки
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований на 19 февраля 2026

Первый реальный шанс России на медаль. Полное расписание 13-го дня Олимпиады
Батраз Томаев
Расписание соревнований на ОИ 19 февраля 2026
Комментарии
Болеем за наших в ски-альпинизме и фигурном катании. Сегодня будет очень жарко!

В 13-й соревновательный день на Играх-2026 разыграют семь комплектов наград. Самые важные соревнования для России пройдут на ледовой арене «Форум» и в лыжном центре «Стельвио». Там в борьбе за медали примут участие Аделия Петросян (фигурное катание) и Никита Филиппов (ски-альпинизм). Это наши реальные шансы на награды!

Держите расписание на четверг, 19 февраля. Ничего не планируйте на время финалов, в которых будут принимать участие россияне!

Биография россиян:
Олимпиада-2026: расписание на 19 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 12-й тур. Китай — Германия.
11:05. Мужчины. 12-й тур. Италия — Швейцария.
11:05. Мужчины. 12-й тур. Швеция — Чехия.
11:05. Мужчины. 12-й тур. Норвегия — Канада.
16:05. Женщины. 12-й тур. Китай — Япония.
16:05. Женщины. 12-й тур. США — Швейцария.
16:05. Женщины. 12-й тур. Южная Корея — Канада.
16:05. Женщины. 12-й тур. Великобритания — Италия.
21:05. Мужчины. 1/2 финала.
21:05. Мужчины. 1/2 финала.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Командный спринт. Квалификация.
12:00. Мужчины. Командный спринт. Зачётный раунд.
15:45. 🥇 Мужчины. Командный спринт. Финал.

Ски-альпинизм

11:50. Женщины. Спринт. Квалификация.
12:30. Мужчины. Спринт. Квалификация.
14:55. Женщины. Спринт. 1/2 финала.
15:25. Мужчины. Спринт. 1/2 финала.
15:55. 🥇 Женщины. Спринт. Финал.
16:15. 🥇 Мужчины. Спринт. Финал.

Фристайл

12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация.
13:00. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
17:00. 🥇 Мужчины. Акробатика. Финал 2.
21:30. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация.

Хоккей

16:40. 🥉 Женщины. Матч за третье место. Швейцария – Швеция.
21:10. 🥇 Женщины. Финал. США – Канада.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Мужчины. 1500 м.

Фигурное катание

21:00. 🥇 Женщины. Произвольная программа.

Комментарии
