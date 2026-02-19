Подопечной Этери Тутберидзе предстоит главный прокат в её жизни. Справится ли?

Верим в Аделию Петросян! 19 февраля — важнейший для России день на Олимпиаде-2026

Вот и настал тот день, которого ждали все поклонники спорта в России. Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 будет выступать с произвольной программой. И не в роли статиста, а в качестве одного из претендентов на золотую медаль.

Но, кроме 18-летней спортсменки, в этот день в поддержке нуждается и Никита Филиппов из ски-альпинизма. Он тоже может добраться до медали.

За чем ещё последить 19 февраля на ОИ-2026? Рассказываем по порядку!

Поход за медалью

Сперва про ски-альпинистов, для которых Олимпиада только начинается. И это хорошая новость для всех тех, кто в этом виде будет болеть за Никиту Филиппова.

Никита Филиппов Фото: AP/TASS

Россиянин примет участие в квалификации единственного личного комплекта наград у мужчин – в спринте. Если всё будет хорошо, то Никита пройдёт в полуфинал, а затем и в финал. У нашего спортсмена есть реальные шансы на топ-3. По ходу сезона Филиппов не раз доказал конкурентам, что с ним стоит считаться, – дважды он поднимался на пьедестал Кубка мира.

Дата и время: 19 февраля в 12:30.

Ноктюрн от Аделии

А поздним вечером в Милане свою произвольную программу представит наша блистательная фигуристка Аделия Петросян.

По итогам короткой программы в соревнованиях одиночниц она идёт на пятом месте, уступая почти шесть баллов японке Ами Накаи. Но это отставание может быть нивелировано ещё одним уверенным выступлением россиянки.

Аделия Петросян Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Весь спортивный мир стоит на ушах от появления на льду ещё одной талантливой спортсменки Этери Тутберидзе. Но готовы ли судьи отдать победу или вообще какую-нибудь медаль россиянке? Будут ли они придерживать оценки для Аделии? Надеемся, что итоги этого женского турнира в фигурном катании окажутся объективными, а все судьи будут под приятным впечатлением от ноктюрна в исполнении нашей спортсменки.

Дата и время: 19 февраля в 21:00.

Ждём хет-трик от Джордана?

Один из самых талантливых конькобежцев мира американец Джордан Штольц выйдет на дистанцию 1500 м. И не просто так, а чтобы одержать третью подряд победу на зимних Олимпийских играх – 2026.

Джордан Штольц Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В Милане американскому спортсмену уже оказались по плечу 500 м и 1000 м. Велики шансы повторить успех и на 1500, тем более что в активе 21-летнего парня уже есть золотые награды ЧМ с этой дистанции. И два года подряд Джордан не отдаёт никому звание лучшего на Кубке мира.

Дата и время: 19 февраля в 18:30 мск.

Штольц феерит в Италии: Американский конькобежец Штольц с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 500 м

Американки – лучшие в хоккее?

В женском хоккее две североамериканские сборные разыграют золото Олимпиады. Канада и США сойдутся в финале Игр-2026.

И фаворитами здесь являются звёздно-полосатые. Они уверенно показали себя на групповом этапе, забив 31 шайбу и пропустив только одну!

А вот канадки в полуфинале испытали трудности: швейцарок им удалось обыграть со счётом 2:1. Но в решающей игре турнира могут быть сюрпризы. Это же Олимпиада!

Дата и время: 19 февраля в 21:10 мск.

Хоккеистки сборной США Фото: Sarah Stier/Getty Images

За бронзу в женском хоккее сыграют Швейцария и Швеция. Эта игра начнётся в 16:40.

Нельзя забывать и про кёрлинг. Там состоятся заключительные матчи группового этапа, а вечером уже определятся финалисты соревнований у мужчин.

В лыжном двоеборье разыграют медали мужчины в командном спринте.

Ещё один олимпийский чемпион определится во фристайле.