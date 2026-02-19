Формула Тутберидзе: с каким набором Петросян поборется за медали Олимпиады? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Самая долгожданная развязка на Олимпийских играх — женщины разыграют медали! И у российской фигуристки есть все шансы за них зацепиться. Для того чтобы оказаться в призах, Аделии Петросян и её тренерскому штабу нужна простая математика: рассчитать максимально удачный контент в произвольной программе, чтобы перебить техникой более сильные вторые оценки соперниц. Всё-таки россиянка поехала на Олимпиаду без мирового рейтинга — это сильно влияет на её баллы.

На медали будут претендовать, скорее всего, участницы из топ-5, включая нашу Аделию. Отрыв между первой и пятой строчкой всего 5,82 балла — это стоимость одного тройного прыжка. Такое отыгрывается легко, так что победу одержит та, которая чище исполнит свой контент. И это может быть любая из топ-5!

Элементы ультра-си есть у Ами Накаи (тройной аксель) и Алисы Лью (каскад лутц — риттбергер). Триксель делает и Эмбер Гленн, но ошибка в короткой программе, похоже, выбила её из борьбы. Впрочем, если американка справится с волнением и сумеет выдать безупречный прокат произвольной — в борьбу сможет включиться и она в том числе!

Но четверные прыжки способна делать только Аделия Петросян. К тому же в Милане она активно напрыгивала и лутц — риттбергер. Так что свои козыри у нашей фигуристки есть — остаётся лишь пожелать ей удачно исполнить весь запланированный контент. И посмотрим, что из этого всего получится!

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами женщин на Олимпийских играх — 2026 в Милане.