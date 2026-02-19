Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 19 февраля 2026, произвольная программа, Петросян

Формула Тутберидзе: с каким набором Петросян поборется за медали Олимпиады? LIVE
Анастасия Рацкевич
Петросян с тренерами Глейхенгаузом и Тутберидзе
Комментарии
Следим за произвольными программами женщин!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Самая долгожданная развязка на Олимпийских играх — женщины разыграют медали! И у российской фигуристки есть все шансы за них зацепиться. Для того чтобы оказаться в призах, Аделии Петросян и её тренерскому штабу нужна простая математика: рассчитать максимально удачный контент в произвольной программе, чтобы перебить техникой более сильные вторые оценки соперниц. Всё-таки россиянка поехала на Олимпиаду без мирового рейтинга — это сильно влияет на её баллы.

На медали будут претендовать, скорее всего, участницы из топ-5, включая нашу Аделию. Отрыв между первой и пятой строчкой всего 5,82 балла — это стоимость одного тройного прыжка. Такое отыгрывается легко, так что победу одержит та, которая чище исполнит свой контент. И это может быть любая из топ-5!

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

Элементы ультра-си есть у Ами Накаи (тройной аксель) и Алисы Лью (каскад лутц — риттбергер). Триксель делает и Эмбер Гленн, но ошибка в короткой программе, похоже, выбила её из борьбы. Впрочем, если американка справится с волнением и сумеет выдать безупречный прокат произвольной — в борьбу сможет включиться и она в том числе!

Но четверные прыжки способна делать только Аделия Петросян. К тому же в Милане она активно напрыгивала и лутц — риттбергер. Так что свои козыри у нашей фигуристки есть — остаётся лишь пожелать ей удачно исполнить весь запланированный контент. И посмотрим, что из этого всего получится!

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами женщин на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

Live Анастасия Рацкевич

Надо сказать, что Аделия отлично справилась с короткой программой! И судьи приняли её достаточно хорошо.

Подробнее о том, как судили нашу чемпионку — разобралась заместитель руководителя отдела фигурного катания «Чемпионата» Анастасия Матросова:

Американец бесстыдно «топит» Петросян на Олимпиаде! Как судили короткую у женщин в Милане?
01:29 Анастасия Рацкевич

Изучаем расписание ближайшего дня для Аделии Петросян. Её ждёт ещё одна тренировка, а в ночь с 19 на 20 февраля фигуристка представит произвольную программу на Олимпийских играх:

  • 19 февраля, 19:10 — тренировка;
  • 20 февраля, 0:16 — выступление с произвольной программой.
01:00 Анастасия Рацкевич

Всем доброй ночи! Меньше суток осталось до выхода на лёд Аделии Петросян в произвольной программе на Олимпийских играх в Милане. Мы уже запасаемся валерьянкой и готовимся поддерживать нашу фигуристку!

Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.

