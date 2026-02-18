Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Йоханнес Клебо никогда не сможет стать самым титулованным атлетом в истории Олимпийских игр – почему он не догонит Фелпса?

Клебо никогда не станет самым титулованным олимпийцем в истории. Объясняем почему
Татьяна Постникова
Йоханнес Клебо
Догнать американского пловца Майкла Фелпса невозможно!

Лыжник Йоханнес Клебо творит на Олимпиаде-2026 настоящую историю. Норвежец уже выиграл пять золотых медалей и стал рекордсменом по олимпийским титулам среди всех представителей зимних видов спорта. Более того, Клебо вышел на второе место среди всех олимпийцев в истории.

В Италии Клебо, скорее всего, выиграет и 11-й титул. Вот только лучшим ему всё равно никогда не стать. И этому есть одно простое объяснение.

Как Клебо завоевал своё десятое золото?
Простая математика

Сейчас на счету норвежского лыжника 10 золотых медалей. Невероятная цифра для представителей зимних видов спорта! Но у самого титулованного атлета в истории – пловца Майкла Фелпса – в коллекции аж 23 золота!

В обозримом будущем вряд ли кому-то удастся превзойти рекорд американца. Всё из-за того, что у пловцов разыгрывается намного больше медалей, чем у представителей любого другого вида спорта. Есть разные дистанции, четыре стиля плавания, а также комплекс. Кроме того – разные виды эстафет.

Майкл Фелпс

Майкл Фелпс

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Фелпс был выдающимся универсалом. И, например, на Олимпиаде в Пекине выиграл восемь золотых наград. Чисто теоретически суперпловец на одних Играх может одержать до 15 побед. Лыжникам такое и не снилось.

В лыжных гонках не проводят гонки на одной дистанции и коньком, и классикой, дистанций в целом меньше, да и смешанных эстафет пока нет. Максимум, которого можно достичь, – шесть побед. Прежде в истории никто такого не делал, но Йоханнесу Клебо до этого мегарекорда остался один шаг.

Путь к славе

А теперь представим, что Олимпиада-2026 закончилась и Клебо выиграл шесть гонок из шести. Тогда на счету норвежца будет 11 золотых медалей.

Но чтобы поравняться с Фелпсом, лыжнику нужно будет выиграть ещё 12 гонок. А это минимум две Олимпиады с шестью победами на каждой. На Играх-2030 Йоханнесу будет уже 33 года, а на Играх-2034 – 37 лет. Представить, что Клебо в столь зрелом возрасте будет так же доминировать, невозможно. Да, сможет помочь в эстафете, выиграть одно-два золота. Но не шесть.

И этот сценарий позволит Клебо лишь поравняться с Фелпсом.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Конечно, есть вероятность, что FIS поможет норвежцу и увеличит количество разыгрываемых на Олимпиадах комплектов наград, добавит, например, гонку смешанных команд и одиночную смешанную эстафету. Но радикально программа лыжных гонок на Играх не изменится. А значит, Клебо всё равно нужно будет выигрывать почти каждый свой олимпийский старт.

Такого не случится. И Клебо на долгие годы останется вторым.

