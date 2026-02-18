«Аделия справилась, она молодец!» Что сказали эксперты о прокате Петросян на ОИ-2026?

Женщины последними разыграют комплекты наград в рамках соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Милане. Нашей Аделии Петросян было очень важно хорошо представить свою короткую программу и оказаться в сильнейшей разминке уже на произвольную. В итоге ученица Этери Тутберидзе блестяще справилась с задачей-минимум. Но как оценили прокат фигуристки в России? Собрали в нашем материале.

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин оценил выступление Петросян в короткой программе:

«Аделия справилась, очень хорошо откатала для себя. Прекрасно! Немного сказалось, что нас там долго не было. На мой взгляд, вторая оценка могла бы быть и повыше. Однако отсудили нормально. При чистом прокате в произвольной программе я уверен, что Аделия будет с медалью».

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался о перспективах трёхкратной чемпионки России в одиночном катании:

«Аделия — молодец. Главной задачей было чисто откатать свой контент. Эта тактика абсолютно сработала. Кто-то допустил ошибки, как, например, американка. У Аделии очень хорошие позиции, чтобы атаковать олимпийский пьедестал. У неё всё для этого есть: элементы ультра-си, четверной тулуп, исполнение которого станет решающем козырем. Также чистое исполнение программы практически гарантирует олимпийскую медаль. Осталось только сделать.

Стратегическое решение и прокат — всё абсолютно верно. Ей удалось сделать всё. К сожалению, не всё получилось у Петра, который шёл на риск с исполнением одного из самых сложных элементов. Допустив ошибку, возможно, этих баллов ему и не хватило, чтобы встать на пьедестал».

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о попадании Аделии в сильнейшую разминку в произвольной программе на Олимпийских играх:

«Эмоции Петросян перед прокатом — это естественно. У неё хорошее настроение, она в хорошей форме. Это счастье — быть на Олимпийских играх. Чего печалиться? Замечательно, что попала в сильнейшую разминку. Это лучшее, о чём мы могли мечтать. Вопросов к прокату не возникло. Молодец, справилась! Судьи тоже справились».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров отметил, что Петросян очень важно будет исполнить четверные прыжки в произвольной программе:

«Аделия — молодец. Она сделала всё, что требовали от неё тренеры. Однако на этом ничего не заканчивается, соревнования продолжаются. Есть произвольная программа, в которой нужно показать максимальный результат, чтобы, возможно, даже победить. Конкуренты очень сильные, и медали для Петросян возможны только при наличии элементов ультра-си. Без них результата не будет».

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт заявил, что Аделия сделала всё как нужно в короткой программе:

«Аделия молодец! Она собралась. Прокат был под контролем. Но это Олимпийские игры, первый крупный старт впервые за долгое время. Было понятно, что подойти надо ответственно. Она сделала всё как нужно. Показала хорошую программу и была собранной. Попадание в последнюю разминку придаст ей уверенности и сил. Надеюсь, завтра увидим хорошие прокаты».

Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, назвал замечательным прокат Петросян:

«Замечательный прокат! Я очень рад за Аделю! В восторге от того, что она сделала. Конечно, без элемента ультра-си, но это очень достойно. Лучше откататься так, но чисто, с таким настроением и настроем. Надо выходить и так же бомбануть в произвольной программе! Не нужно думать о баллах, а нужно идти и заряжать по полной — делать всё, чему научили тебя твои тренеры, наставники, чему научилась сама».

Алексей Шемет, первый тренер Аделии, признался, что пребывает в восторге от выступления Петросян:

«Вы знаете, наверное, это один из лучших её прокатов короткой программы, который я видел. Не только в этом сезоне, но и в принципе. Вы хорошо подметили, что работа проведена потрясающая. Я до сих пор нахожусь в восторге! Высочайшее качество! Будем надеяться, что она получит достойное место после короткой программы».

А заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила эмоции в короткой программе российской фигуристки:

«Прекрасное выступление Петросян! Такие эмоции, взаимодействие и улыбка перед прокатом!»