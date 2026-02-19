Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане – медальный зачет, таблица, результаты Зимних Олимпийских игр 18 февраля 2026

Норвегия в шаге от невероятного рекорда! Медальный зачёт после 12-го дня Олимпиады-2026
Михаил Чесалин
Олимпиада 2026 в Милане – медальный зачет
Комментарии
Скандинавская сборная может выиграть самое большое количество золотых наград в истории зимних Игр.

Завершился 12-й день Олимпиады в Италии. В среду было разыграно сразу девять комплектов наград. И интересных моментов при распределении наград было сразу три. Прежде чем перейти к фаворитам, расскажем о них.

Что было 18 февраля:
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля
Пятое золото Клебо и камбэк Канады в хоккее. Главные события Олимпиады 18 февраля

Первое. Спортсмены сборной Китая не могли победить на Играх аж 11 дней. Лишь в середине второй недели они пробили эту стену, причём сразу дважды. Китайские спортсмены отличились в мужском слоупстайле (сноуборд) и женской акробатике (лыжный фристайл). Китай поднялся на 14-е место в зачёте.

Эйлин Гу победить не удалось:
Какая сборная — главное разочарование Олимпиады-2026? Медальный зачёт после 10-го дня
Какая сборная — главное разочарование Олимпиады-2026? Медальный зачёт после 10-го дня

Второе. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла 14-ю медаль Олимпиад в карьере. Больше – только у норвежки Марит Бьорген (15).

Третье. Йоханнес Клебо выиграл пятую подряд гонку на этой Олимпиаде. Теперь он десятикратный олимпийский чемпион и второй самый титулованный спортсмен в истории. Круче него только недосягаемый Майкл Фелпс.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

А теперь к фаворитам. Ещё вчера стало понятно, что Норвегия займёт первое место в медальном зачёте Олимпиады, поскольку конкуренты не способны их догнать. Вопрос лишь в том, установят ли норвежцы уникальный рекорд.

Дело в том, что Клебо принёс Норвегии 15-ю золотую награду. На Играх-2022 в Пекине у скандинавской сборной было 16 – и это лучший результат в истории зимних Олимпиад. Чтобы превзойти своё же достижение, норвежцам нужно победить на Играх в Италии ещё два раза. Шансы на это, конечно, есть.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

На втором месте в общекомандном медальном зачёте по-прежнему сборная Италии: 9 – 5 – 12. Пополнить коллекцию золотых наград хозяевам в 12-й день Игр не удалось, поэтому к ним чуть-чуть подобрались американцы, усилиями Микаэлы Шиффрин добывшие седьмую победу. Теперь у них 7 – 11 – 6. Несмотря на разрыв в два золота, борьба за второе место ещё впереди.

Россияне же в медальных битвах сегодня не участвовали. Зато будут участвовать завтра. 19 февраля реальные шансы на награду имеют ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристка Аделия Петросян. Хочется верить, что завтра, когда мы будем подводить итоги, у нас наконец-то будет повод для радости.

Кажется, у Аделии есть все шансы на прорыв:
«Аделия справилась, она молодец!» Что сказали эксперты о прокате Петросян на ОИ-2026?
«Аделия справилась, она молодец!» Что сказали эксперты о прокате Петросян на ОИ-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android