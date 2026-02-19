Норвегия в шаге от невероятного рекорда! Медальный зачёт после 12-го дня Олимпиады-2026

Завершился 12-й день Олимпиады в Италии. В среду было разыграно сразу девять комплектов наград. И интересных моментов при распределении наград было сразу три. Прежде чем перейти к фаворитам, расскажем о них.

Первое. Спортсмены сборной Китая не могли победить на Играх аж 11 дней. Лишь в середине второй недели они пробили эту стену, причём сразу дважды. Китайские спортсмены отличились в мужском слоупстайле (сноуборд) и женской акробатике (лыжный фристайл). Китай поднялся на 14-е место в зачёте.

Второе. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла 14-ю медаль Олимпиад в карьере. Больше – только у норвежки Марит Бьорген (15).

Третье. Йоханнес Клебо выиграл пятую подряд гонку на этой Олимпиаде. Теперь он десятикратный олимпийский чемпион и второй самый титулованный спортсмен в истории. Круче него только недосягаемый Майкл Фелпс.

А теперь к фаворитам. Ещё вчера стало понятно, что Норвегия займёт первое место в медальном зачёте Олимпиады, поскольку конкуренты не способны их догнать. Вопрос лишь в том, установят ли норвежцы уникальный рекорд.

Дело в том, что Клебо принёс Норвегии 15-ю золотую награду. На Играх-2022 в Пекине у скандинавской сборной было 16 – и это лучший результат в истории зимних Олимпиад. Чтобы превзойти своё же достижение, норвежцам нужно победить на Играх в Италии ещё два раза. Шансы на это, конечно, есть.

На втором месте в общекомандном медальном зачёте по-прежнему сборная Италии: 9 – 5 – 12. Пополнить коллекцию золотых наград хозяевам в 12-й день Игр не удалось, поэтому к ним чуть-чуть подобрались американцы, усилиями Микаэлы Шиффрин добывшие седьмую победу. Теперь у них 7 – 11 – 6. Несмотря на разрыв в два золота, борьба за второе место ещё впереди.

Россияне же в медальных битвах сегодня не участвовали. Зато будут участвовать завтра. 19 февраля реальные шансы на награду имеют ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристка Аделия Петросян. Хочется верить, что завтра, когда мы будем подводить итоги, у нас наконец-то будет повод для радости.