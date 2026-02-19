Падения на тренировках ничего не значат. Чему Петросян стоит поучиться у Косторной?

Близится развязка в женском одиночном катании в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане — вечером 19 февраля спортсменки выйдут на лёд, чтобы представить свои произвольные программы. Фигуристки расположились в турнирной таблице достаточно плотно, однако особое внимание будет приковано к участницам из топ-5 — ведь кто-то из них по итогу, скорее всего, станет новой олимпийской чемпионкой. Хорошие шансы есть и у нашей Аделии Петросян. Рассказываем, чего ждать от произвольных программ женщин.

Дилемма Аделии

Тренировки у российской фигуристки в Милане идут средне — бывают и падения, и недокруты. Из элементов ультра-си Петросян пробовала только четверной тулуп — и он получался далеко не всегда. В прогоне произвольной программы за сутки до выступления он не получился, а из всех 17 попыток удачными оказались только 5. Тройного акселя трёхкратная чемпионка России не показывала — а это значит, что она вряд ли планирует его исполнять. Но стоит ли посыпать голову пеплом и при чём тут Алёна Косторная?

Последний чемпионат Европы по фигурному катанию с участием наших спортсменок прошёл довольно нервно. И это несмотря на то, что наши девчонки забрали все три первых места. Всё потому, что тренировки у будущей чемпионки европейского первенства Алёны Косторной, мягко говоря, не удались: были падения, срывы элементов. Но главное здесь другое: в прокате она успешно приземлила два тройных акселя, смазав лишь финальный прыжковый элемент — тройной лутц. Свою редкую ошибку Алёна тогда объяснила раскоординацией и сильной усталостью.

Аделия Петросян на тренировке в Милане с тренерами Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Но у Аделии таких проблем нет и не будет. К Олимпиаде она начала готовиться давно, имела достаточно времени после чемпионата России для того, чтобы выдохнуть. А неудачные тренировки вовсе не гарантируют того, что в прокате будет так же. Чистые попытки четверного тулупа всё же были, и даже в каскаде. Так что Аделии стоит спокойно делать то, что она совершенно точно умеет, — увы, без четверного тулупа надеяться на медали в текущих условиях будет трудно. А надеяться на то, что соперницы начнут поголовно валить свои выступления, — это очень опрометчиво.

По итогам короткой программы можно сделать только один вывод — пока всё идёт по плану Этери Тутберидзе. До отъезда в Милан в эфире Okko заслуженный тренер России говорила, что Аделии очень нужен тройной аксель, чтобы «получить ближе к 70 баллам, и это её вынесет в последнюю или предпоследнюю разминку». Этого удалось достичь и без трикселя. Теперь Петросян вместе с тренерами нужно выбрать верную тактику — подобрать самый оптимальный контент, который ей удастся откатать безупречно.

Козыри соперниц

По сути, сейчас у российской фигуристки есть четыре основные соперницы, которые уже опережают её по баллам: это японки Ами Накаи, Каори Сакамото и Монэ Тиба, а также американка Алиса Лью. Но отрыв совершенно не критичен — до первого места всего 5,82 балла. Отставание равно всего лишь одному сольному тройному прыжку. Также не стоит сбрасывать со счетов ещё одну американку — Эмбер Гленн. Несмотря на неудачную короткую программу, эта фигуристка вполне может собраться и выдать прокат жизни. А в её арсенале всё-таки есть ультра-си — тройной аксель.

Что касается других соперниц — наверное, меньше всего Аделии стоит опасаться Монэ Тибу. Она достаточно редко катает чисто обе программы, к тому же часто грешит недокрутами на элементах. В финале Гран-при японка блестяще исполнила короткую, но завалила произвольную программу и стала лишь пятой. Её лучшая сумма за ПП – 144,94 балла. Это на 4 балла выше, чем Аделия получила в Пекине. В Милане у Петросян явно должно быть больше.

Ами Накаи Фото: РИА Новости

А вот Ами Накаи — достаточно сильная соперница — всё из-за наличия ультра-си в её арсенале. Именно тройной аксель позволил фигуристке выиграть короткую программу. Но у японки есть такая же проблема, как и у её соотечественницы Монэ Тибы, — она очень редко катает обе программы чисто. К тому же это её первый сезон на взрослом уровне. Не имея большого международного опыта, собраться и выдать два сильных проката на Олимпиаде для Ами будет непросто.

У Каори Сакамото, трёхкратной чемпионки мира, нет в арсенале ультра-си. А с прыжками частенько бывают проблемы — в короткой программе она уже проиграла технику Аделии Петросян: 40,08 у японки и 40,44 у россиянки. Японка исполнила лутц с неверным ребром и получила недокрут на тулупе в каскаде. Так что технически наша фигуристка совершенно точно сильнее Сакамото. Но у японки есть весомый козырь — очень сильные компоненты. Даже с грязным прокатом короткой программы Каори набрала больше всех! Так что обыгрывать её можно только техникой — а для этого Аделия должна катать более сложный контент и делать это чисто.

Алиса Лью Фото: Sarah Stier/Getty Images

Американка Алиса Лью, наверное, самая серьёзная соперница для Петросян. Её очень любят судьи, она достаточно стабильно выступает и редко срывает элементы. Разве что в технике американская фигуристка порой допускает огрехи — например, тот же каскад лутц — тулуп в текущем сезоне у неё стабильно выходит с недокрутами. Да и на других элементах ей порой прилетает «кьюшка» или даже «галка». Но частенько эти грехи Алисе прощают и отмечают не все ошибки, которые действительно были допущены. Обыграть такую участницу можно более сложным контентом и его безупречным исполнением. Осталось выполнить чисто математический расчёт.

У Этери Тутберидзе три Олимпиады подряд были ученицы с золотыми медалями. И будем честны — вряд ли заслуженному тренеру России хочется прерывать эту тенденцию. Она как никто другой знает все проблемы Аделии, умеет адекватно их оценивать — не зря же училась на технического контролёра. Так что нет сомнений, что Этери Георгиевне удастся подобрать идеальную формулу, чтобы решить задачку с контентом для Петросян. А мы просто от всей души желаем обеим огромной удачи и держим кулачки. Мы в вас верим!