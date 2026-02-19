У России будет первая медаль на Олимпиаде? Филиппов выступит в ски-альпинизме. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде дебютирует новый вид спорта — ски-альпинизм. Первыми гонками для спортсменов станут спринты.
Ски-альпинизм представляет собой комбинацию трейла, лыжных гонок и скоростного спуска. Очень необычный и динамичный вид спорта!
Но для нас ски-альпинизм имеет особое значение. Именно тут может быть добыта первая медаль России на Олимпиаде. Принести её может Никита Филиппов. Наш спортсмен в этом сезоне уже дважды брал медали на Кубке мира. У Филиппова есть все шансы заехать в тройку призёров и на Олимпиаде!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Мы будем вместе с вами следить за гонкой и болеть за Никиту Филиппова!
Старт квалификации у мужчин — в 12:30 мск, финалов — в 16:15.
В спринте на Олимпиаде у нас выступит Никита Филиппов. Для 23-летнего спортсмена это будет дебют на Играх!
На Олимпиаде ски-альпинизм будет представлен в дух дисциплинах: спринт (мужской и женский) и смешанная эстафета.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию соревнований по ски-альпинизму на Олимпиаде. Сегодня очень важный день, ведь у нашей команды может быть первая медаль Игр!