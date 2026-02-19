Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Ски-альпинизм на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужского спринта с Никитой Филипповым 19 февраля 2026

У России будет первая медаль на Олимпиаде? Филиппов выступит в ски-альпинизме. LIVE
Татьяна Постникова
Олимпиада-2026
Комментарии
Никита поборется за награду в спринте.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде дебютирует новый вид спорта — ски-альпинизм. Первыми гонками для спортсменов станут спринты.

Ски-альпинизм представляет собой комбинацию трейла, лыжных гонок и скоростного спуска. Очень необычный и динамичный вид спорта!

Но для нас ски-альпинизм имеет особое значение. Именно тут может быть добыта первая медаль России на Олимпиаде. Принести её может Никита Филиппов. Наш спортсмен в этом сезоне уже дважды брал медали на Кубке мира. У Филиппова есть все шансы заехать в тройку призёров и на Олимпиаде!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Мы будем вместе с вами следить за гонкой и болеть за Никиту Филиппова!

Старт квалификации у мужчин — в 12:30 мск, финалов — в 16:15.

Расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
09:43 Татьяна Постникова

В спринте на Олимпиаде у нас выступит Никита Филиппов. Для 23-летнего спортсмена это будет дебют на Играх!

Знакомимся с нашим атлетом!
Российский ски-альпинист за год ворвался в мировую элиту. И рассчитывает на медаль ОИ!
09:41 Татьяна Постникова

Ски-альпинизм — вид спорта, который дебютирует на этой Олимпиаде. По сути, это комбинация трейла, лыжных гонок и скорсотного спуска.

На Олимпиаде ски-альпинизм будет представлен в дух дисциплинах: спринт (мужской и женский) и смешанная эстафета.

Подробнее о новом виде спорта
На Олимпиаде будут лыжные гонки, в которых выступают россияне. Что такое ски-альпинизм?
09:38 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию соревнований по ски-альпинизму на Олимпиаде. Сегодня очень важный день, ведь у нашей команды может быть первая медаль Игр!

Комментарии
