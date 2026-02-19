У России будет первая медаль на Олимпиаде? Филиппов выступит в ски-альпинизме. LIVE

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде дебютирует новый вид спорта — ски-альпинизм. Первыми гонками для спортсменов станут спринты.

Ски-альпинизм представляет собой комбинацию трейла, лыжных гонок и скоростного спуска. Очень необычный и динамичный вид спорта!

Но для нас ски-альпинизм имеет особое значение. Именно тут может быть добыта первая медаль России на Олимпиаде. Принести её может Никита Филиппов. Наш спортсмен в этом сезоне уже дважды брал медали на Кубке мира. У Филиппова есть все шансы заехать в тройку призёров и на Олимпиаде!

