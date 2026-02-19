У наших сразу два реальных шанса на награду: у ски-альпиниста Никиты Филиппова и у фигуристки Аделии Петросян. Сейчас или никогда!

Россиянин сейчас стартует на Олимпиаде! Будет ли шанс на медаль? Онлайн 13-го дня. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 февраля, пройдут соревнования 13-го дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют семь комплектов наград. Места на пьедестале поделят фигуристы, фристайлисты, двоеборцы, ски-альпинисты и конькобежцы. Также пройдут решающие матчи в женском хоккейном турнире.

Это судьбоносный день Олимпиады для России. До этого реальный шанс ворваться в тройку был только у лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне. Сегодня их будет сразу два. Ски-альпинист Никита Филиппов перед Играми дважды был третьим на этапах Кубка мира и сегодня попытается повторить свой успех. А фигуристка Аделия Петросян может претендовать даже на золото, главное — самой не дрогнуть под колоссальным давлением.

Если медалей у России сегодня не будет, то, скорее всего, не будет их совсем.