ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 19 февраля 2026

Россиянин сейчас стартует на Олимпиаде! Будет ли шанс на медаль? Онлайн 13-го дня. LIVE
Никита Бирюков Сергей Емельянов
,
Олимпиада-2026
Комментарии
У наших сразу два реальных шанса на награду: у ски-альпиниста Никиты Филиппова и у фигуристки Аделии Петросян. Сейчас или никогда!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 февраля, пройдут соревнования 13-го дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют семь комплектов наград. Места на пьедестале поделят фигуристы, фристайлисты, двоеборцы, ски-альпинисты и конькобежцы. Также пройдут решающие матчи в женском хоккейном турнире.

Главные события 13-го дня Олимпиады:
Верим в Аделию Петросян! 19 февраля — важнейший для России день на Олимпиаде-2026

Это судьбоносный день Олимпиады для России. До этого реальный шанс ворваться в тройку был только у лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне. Сегодня их будет сразу два. Ски-альпинист Никита Филиппов перед Играми дважды был третьим на этапах Кубка мира и сегодня попытается повторить свой успех. А фигуристка Аделия Петросян может претендовать даже на золото, главное — самой не дрогнуть под колоссальным давлением.

Если медалей у России сегодня не будет, то, скорее всего, не будет их совсем.

Live Сергей Емельянов

Первый забег завершён. В полуфинал гарантированно отобрались два представителя Испании и француз. В следующем четвертьфинале стартует Никита Филиппов.

12:30 Сергей Емельянов

Мужская квалификация в ски-альпинизме стартует в эти минуты. До начала забега с участием российского спортсмена остаётся 10 минут. За ходом соревнования также можно наблюдать в нашем онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 12:30 МСК
Идёт
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:37.96
2
От Феррер
Испания
2:41.32
3
Пабло Жинер Дальмассо
Франция
2:42.37

Напомню, что в своём забеге Никите надо попасть в тройку лучших, чтобы не переживать за своё продвижение в полуфинал. В ином случае нужно по времени попадать в тройку лаки-лузеров среди всех неудачников четвертьфиналов.

12:20 Сергей Емельянов

Первый забег мужской квалификации в ски-альпинизме стартует в 12:30, россиянин выйдет на старт своего четвертьфинала в 12:40.

12:15 Сергей Емельянов

Тем временем квалификация в ски-альпинизме у женщин подошла к концу. С её результатами можно ознакомиться в нашем онлайн-табло, а мы с нетерпением ждём старта соревнований среди мужчин. Во втором забеге примет участие россиянин Никита Филиппов.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Женщины. Спринт. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 11:50 МСК
Окончено
1
Эмили Арроп
Франция
3:03.34
2
Марианна Фаттон
Швейцария
3:06.51
3
Марго Равинель
Франция
3:07.84
12:10 Сергей Емельянов

Сборная Канады продолжает своё продвижение по турнирной сетке мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Её вчерашний матч с Чехией (4:3 ОТ) стал наиболее драматичным на всём турнире. В ходе матча канадцы потеряли своего капитана Сидни Кросби, дважды отыгрывались, а третий гол чехов был засчитан из-за невероятной судейской ошибки. Несмотря на всё это, канадцы всё равно добыли победу и вышли в полуфинал. Как это было?

Этот момент шокировал Канаду на Олимпиаде. Кросби сломался, но она победила уже без него
Этот момент шокировал Канаду на Олимпиаде. Кросби сломался, но она победила уже без него
12:00 Сергей Емельянов

Кто такой Никита Филиппов? Чем известен россиянин

Пока женщины соревнуются в своей квалификации (там уже прошёл один забег), самое время поближе познакомиться с нашим представителем на Олимпиаде. В спринте у нас выступит Никита Филиппов. Естественно, что для 23-летнего спортсмена это будет дебют на Играх.

Российский ски-альпинист за год ворвался в мировую элиту. И рассчитывает на медаль ОИ!
Российский ски-альпинист за год ворвался в мировую элиту. И рассчитывает на медаль ОИ!
11:50 Сергей Емельянов

Что вообще представляет собой квалификация в ски-альпинизме? Всего на Олимпиаде и у женщин, и у мужчин выступят по 18 человек. Они распределены на три забега по шесть участников. В полуфинальную стадию отправятся 12 спортсменов: по три лучших из каждого забега и ещё три лаки-лузера, которые доберутся в следующий раунд по времени. Женщины уже начали свои четвертьфиналы, мужчины выйдут на старт через 40 минут.

11:45 Сергей Емельянов

Напомним, что квалификация в ски-альпинизме у мужчин стартует в 12:30, а через несколько минут начнётся аналогичный вид программы у женщин, где наши спортсменки не представлены.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Женщины. Спринт. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 11:50 МСК
Окончено
1
Эмили Арроп
Франция
3:03.34
2
Марианна Фаттон
Швейцария
3:06.51
3
Марго Равинель
Франция
3:07.84
11:36 Сергей Емельянов

Накануне завершился 12-й день Олимпиады в Италии. В среду было разыграно сразу девять комплектов наград. И интересных моментов при распределении наград было сразу три. В материале «Чемпионата» можно ознакомиться с главными событиями вчерашнего дня Олимпиаде и изучить актуальный медальный зачёт.

Норвегия в шаге от невероятного рекорда! Медальный зачёт после 12-го дня Олимпиады-2026
Норвегия в шаге от невероятного рекорда! Медальный зачёт после 12-го дня Олимпиады-2026
11:27 Сергей Емельянов

Накануне состоялись четвертьфинальные матчи в мужском хоккейном турнире. Для определения победителя в трёх из них потребовалось дополнительное время.

В результате в полуфинале Олимпийских игр — 2026 сборная Канады встретится с Финляндией, а сборная США сыграет со Словакией. Оба матча пройдут 20 февраля.

А сегодня «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, кто сыграет в финале хоккейного турнира.

11:15 Сергей Емельянов

Что такое ски-альпинизм и есть ли шансы у России на медаль?

Как уже было сказано ниже, основное внимание этим утром будет сосредоточено на ски-альпинизме. Если вы плотно интересуетесь спортом, то наверняка слышали, что у Никиты Филиппова есть хорошие шансы на медали. Перед Играми российский спортсмен дважды был третьим на этапах Кубка мира и сегодня попытается повторить свой успех.

Но знаете ли вы все тонкости того, чем он занимается, ведь ски-альпинизм в 2026 году впервые представлен на зимней Олимпиаде? Если нет, то специально для вас мы подготовили материал, посвящённый тому, как и когда смотреть этот вид спорта.

Россиянин борется за медаль в ски-альпинизме. Как и когда смотреть этот вид спорта?
Россиянин борется за медаль в ски-альпинизме. Как и когда смотреть этот вид спорта?
11:09 Сергей Емельянов

Также сейчас стартует квалификация в командном спринте в лыжном двоеборье, где спортсмены сочетают умение прыгать на лыжах с трамплина и быстро перемещаться на них на лыжне.

Олимпиада 2026. Лыжное двоеборье
Мужчины. Командный спринт. Трамплин + Эстафета 2х7.5 км. Квалификация
19 февраля 2026, четверг. 11:20 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Япония
11:05 Сергей Емельянов

Пока же начинается утренняя сессия в мужском кёрлинге. На дорожках уже традиционно состоится четыре матча. За их ходом можно следить с помощью нашего онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур. Швеция — Чехия
19 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Швеция
Идёт
2:5
Чехия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур. Италия — Швейцария
19 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Италия
Идёт
3:4
Швейцария
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур. Китай — Германия
19 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Китай
Идёт
2:3
Германия
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур. Норвегия — Канада
19 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Норвегия
Идёт
7:2
Канада
11:01 Сергей Емельянов

Доброе утро! Сегодня на Олимпиаде достаточно насыщенная программа: день начнётся с кёрлинга и лыжного двоеборья, но основное внимание российских болельщиков в утренней программе будет приковано к ски-альпинизму. В 12:30 начнётся квалификация у мужчин, в которой примет участие наш спортсмен Никита Филиппов.

Комментарии
