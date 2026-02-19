Россиянин сейчас стартует на Олимпиаде! Будет ли шанс на медаль? Онлайн 13-го дня. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 19 февраля, пройдут соревнования 13-го дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют семь комплектов наград. Места на пьедестале поделят фигуристы, фристайлисты, двоеборцы, ски-альпинисты и конькобежцы. Также пройдут решающие матчи в женском хоккейном турнире.
Это судьбоносный день Олимпиады для России. До этого реальный шанс ворваться в тройку был только у лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне. Сегодня их будет сразу два. Ски-альпинист Никита Филиппов перед Играми дважды был третьим на этапах Кубка мира и сегодня попытается повторить свой успех. А фигуристка Аделия Петросян может претендовать даже на золото, главное — самой не дрогнуть под колоссальным давлением.
Если медалей у России сегодня не будет, то, скорее всего, не будет их совсем.
Первый забег завершён. В полуфинал гарантированно отобрались два представителя Испании и француз. В следующем четвертьфинале стартует Никита Филиппов.
Мужская квалификация в ски-альпинизме стартует в эти минуты. До начала забега с участием российского спортсмена остаётся 10 минут. За ходом соревнования также можно наблюдать в нашем онлайн-табло.
Напомню, что в своём забеге Никите надо попасть в тройку лучших, чтобы не переживать за своё продвижение в полуфинал. В ином случае нужно по времени попадать в тройку лаки-лузеров среди всех неудачников четвертьфиналов.
Тем временем квалификация в ски-альпинизме у женщин подошла к концу. С её результатами можно ознакомиться в нашем онлайн-табло, а мы с нетерпением ждём старта соревнований среди мужчин. Во втором забеге примет участие россиянин Никита Филиппов.
Сборная Канады продолжает своё продвижение по турнирной сетке мужского хоккейного турнира на Олимпиаде. Её вчерашний матч с Чехией (4:3 ОТ) стал наиболее драматичным на всём турнире. В ходе матча канадцы потеряли своего капитана Сидни Кросби, дважды отыгрывались, а третий гол чехов был засчитан из-за невероятной судейской ошибки. Несмотря на всё это, канадцы всё равно добыли победу и вышли в полуфинал. Как это было?
Кто такой Никита Филиппов? Чем известен россиянин
Пока женщины соревнуются в своей квалификации (там уже прошёл один забег), самое время поближе познакомиться с нашим представителем на Олимпиаде. В спринте у нас выступит Никита Филиппов. Естественно, что для 23-летнего спортсмена это будет дебют на Играх.
Что вообще представляет собой квалификация в ски-альпинизме? Всего на Олимпиаде и у женщин, и у мужчин выступят по 18 человек. Они распределены на три забега по шесть участников. В полуфинальную стадию отправятся 12 спортсменов: по три лучших из каждого забега и ещё три лаки-лузера, которые доберутся в следующий раунд по времени. Женщины уже начали свои четвертьфиналы, мужчины выйдут на старт через 40 минут.
Напомним, что квалификация в ски-альпинизме у мужчин стартует в 12:30, а через несколько минут начнётся аналогичный вид программы у женщин, где наши спортсменки не представлены.
Накануне завершился 12-й день Олимпиады в Италии. В среду было разыграно сразу девять комплектов наград. И интересных моментов при распределении наград было сразу три. В материале «Чемпионата» можно ознакомиться с главными событиями вчерашнего дня Олимпиаде и изучить актуальный медальный зачёт.
Накануне состоялись четвертьфинальные матчи в мужском хоккейном турнире. Для определения победителя в трёх из них потребовалось дополнительное время.
В результате в полуфинале Олимпийских игр — 2026 сборная Канады встретится с Финляндией, а сборная США сыграет со Словакией. Оба матча пройдут 20 февраля.
А сегодня «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, кто сыграет в финале хоккейного турнира.
Что такое ски-альпинизм и есть ли шансы у России на медаль?
Как уже было сказано ниже, основное внимание этим утром будет сосредоточено на ски-альпинизме. Если вы плотно интересуетесь спортом, то наверняка слышали, что у Никиты Филиппова есть хорошие шансы на медали. Перед Играми российский спортсмен дважды был третьим на этапах Кубка мира и сегодня попытается повторить свой успех.
Но знаете ли вы все тонкости того, чем он занимается, ведь ски-альпинизм в 2026 году впервые представлен на зимней Олимпиаде? Если нет, то специально для вас мы подготовили материал, посвящённый тому, как и когда смотреть этот вид спорта.
Также сейчас стартует квалификация в командном спринте в лыжном двоеборье, где спортсмены сочетают умение прыгать на лыжах с трамплина и быстро перемещаться на них на лыжне.
Пока же начинается утренняя сессия в мужском кёрлинге. На дорожках уже традиционно состоится четыре матча. За их ходом можно следить с помощью нашего онлайн-табло.
Доброе утро! Сегодня на Олимпиаде достаточно насыщенная программа: день начнётся с кёрлинга и лыжного двоеборья, но основное внимание российских болельщиков в утренней программе будет приковано к ски-альпинизму. В 12:30 начнётся квалификация у мужчин, в которой примет участие наш спортсмен Никита Филиппов.