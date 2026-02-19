Даже если вы никогда о нём не слышали, то легко разберётесь с помощью нашей инструкции.

Россиянин борется за медаль в ски-альпинизме. Как и когда смотреть этот вид спорта?

Сегодня, 19 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии впервые в истории будут разыграны медали в ски-альпинизме. Внезапно этот вид спорта стал для России одним из главных в плане медальных надежд. Почему? Кто в нём выступает от нашей страны на Олимпиаде? Что такое ски-альпинизм? Как проходят соревнования? В этом тексте ответы на все вопросы.

Что такое ски-альпинизм?

Ски-альпинизм – это симбиоз беговых лыж, горнолыжного спорта и трейлраннинга с палками. Задача спортсменов – как можно быстрее подняться в гору на лыжах и бегом по специально оборудованной трассе и спуститься с неё. Кто первым пересекает линию финиша, тот и победил. В ски-альпинизме существует несколько разновидностей гонок, но на Олимпиаде-2026 пройдут соревнования только в личном спринте и в смешанной спринт-эстафете.

Как ски-альпинизм попал на Олимпиаду?

Официальные соревнования по ски-альпинизму стали проводиться относительно недавно. С 1992 года проходят чемпионаты и Кубки Европы, с 2002-го – чемпионаты мира, а с сезона-2024/2005 – Кубок мира. В 2020 году соревнования по ски-альпинизму прошли в рамках юношеской зимней Олимпиады в Лозанне, а в июле 2021 года исполком МОК включил ски-альпинизм в число олимпийских видов спорта.

Кто представит Россию на Олимпиаде-2026?

Россию на Олимпиаде в Италии представит Никита Филиппов. Он первым среди всех российских спортсменов отобрался на Игры по спортивному принципу, выполнив необходимые критерии по итогам Кубка мира – 2024/2025. Филиппов – многократный чемпион России, сильнейший ски-альпинист страны во всех дисциплинах.

Какие шансы на медаль у Никиты Филиппова?

У Филиппова реальные шансы на медаль. Среди всех участников мужского спринта он котируется третьим-четвёртым. В нынешнем году на Кубке мира прошли две спринтерские гонки, и в обеих россиянин становился третьим. После завоевания олимпийской квоты Филиппов вместе с отцом – старшим тренером сборной России по ски-альпинизму Алексеем Филипповым – всю подготовку переориентировал именно на спринт. Это должно сработать!

Кто будет главным соперником Филиппова?

Среди главных соперников Никиты на Олимпиаде – испанец Ориоль Кардона, француз Тибо Ансельме и швейцарец Йон Кистлер.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива спортсмена

Как будет проходить спринт на Олимпиаде-2026?

Спринт в ски-альпинизме на Кубке мира проходит в том же формате, что и в беговых лыжах – сначала квалификация, затем четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Но на ОИ-2026 примут участие всего по 18 женщин и мужчин. Поэтому квалификации не будет. Участники начнут сразу с четвертьфиналов, в которых побегут по шесть участников.

Из каждого из трёх четвертьфиналов напрямую в полуфинал пройдут по три спортсмена, а ещё трёх доберут по времени прохождения дистанции. Далее формат в точности повторяет лыжный спринт.

Соревнования по ски-альпинизму Фото: David Ramos/Getty Images

Какова протяжённость круга в ски-альпинизме?

На Олимпиаде-2026 протяжённость спринтерского круга составляет 750 м. Половину трассы участники бегут вверх, а половину – спускаются вниз. Набор высоты на круге составляет ровно 65 м.

Как спортсмены преодолевают круг?

Спортсмены стартуют на лыжах и бегут вверх до первой зоны переобувания. В этой зоне они кладут палки на снег, снимают лыжи, вешают их на специальный рюкзак с петлёй и далее бегут с палками по лестнице наверх.

После того как они преодолеют лестницу, необходимо вновь надеть лыжи в транзитной зоне и продолжить подъём наверх до следующей транзитной зоны. В этой зоне необходимо снять с лыж камусы, убрать их и преодолеть спусковую часть, которая размечена примерно как скоростной спуск в горных лыжах.

Сколько по времени продолжается один забег?

В прошлом году на олимпийской трассе в Бормио проходил этап Кубка мира. Мужчины в среднем преодолевали круг за 2.45, женщины – на 30 секунд медленнее.

Как отличить Никиту Филиппова от остальных?

Наш спортсмен будет выступать в тёмно-синем комбинезоне с узором из голубых крестиков на рукавах.

Когда и где смотреть забеги с участием Никиты Филиппова?

Российский ски-альпинист попал во второй четвертьфинал. Старт забега — в 12:40 мск. Мужские полуфиналы — в 15:25. Финал — в 16:15.

Все соревнования Олимпиады-2026 можно посмотреть в прямом эфире на платформе Okko.

Что входит в экипировку ски-альпиниста?

Обязательная экипировка для участия в гонке включает в себя короткие лыжи со специальными креплениями и камусами (накладками, которые блокируют откат назад), палки, ботинки. шлем, очки, комбинезон, рюкзак, перчатки. Экипировка для удобства должна быть максимально лёгкой, но по ботинкам есть строгое правило – пара должна весить не менее 1 кг.

Для чего нужен карман на животе?

Комбинезон у ски-альпинистов обычно с карманом на животе. Именно в этот карман спортсмены складывают камусы, которые сдёргивают с лыж в транзитной зоне перед спусковой частью.

Соревнования по ски-альпинизму Фото: Martin Silva Cosentino/Getty Images

Что находится в рюкзаке у спортсменов?

На спринт и эстафету спортсмены берут с собой пустой рюкзак. Но чтобы предотвратить хлопки по спине пустого рюкзака с лыжами в петле во время преодоления беговой части, спортсмены обычно кладут туда самый лёгкий пуховик – он придаёт объём.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил?

В спринтерской гонке предусмотрены штрафы в три секунды за нарушения правил прохождения дистанции – спортсмен снял лыжи или камус вне транзитной зоны; не положил палки на снег, прежде чем начать манипуляции с лыжами в транзитной зоне; неправильно прикрепил лыжи к рюкзаку (менее двух точек крепления). Существуют и более серьёзные наказания в 30 секунд – за фальстарт или за потерю камусов во время прохождения дистанции.