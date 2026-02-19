Кто, если не Аделия Петросян? Кто у женщин претендует на медали на Олимпиаде в Милане

Всё меньше времени остаётся до произвольной программы у женщин в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане, и мы особенно ждём выступления нашей звёздочки Аделии Петросян. Она является одной из немногих обладательниц элементов ультра-си, а также, будем честны, одной из сильнейших спортсменок (правда, не имеющей достаточного международного опыта и рейтинга). Несмотря ни на что, вся Россия желает Петросян чистого проката и достойного результата на Олимпиаде. Но нужно понимать, что сражаться с ней будут титулованные фигуристки, которые уже брали медали на главных стартах. Так что не стоит подходить к прогнозам поверхностно и сразу сбрасывать их со счетов. Мы предлагаем поговорить о других возможных призёрах турнира, если не брать в расчёт нашу Аделию.

Каори Сакамото

Каори Сакамото Фото: РИА Новости

Текущий олимпийский цикл был для японки самым успешным в карьере. На прошлых Играх она выиграла бронзу и благодаря этому застолбила за собой место в элите, а затем и статус лидера в отсутствие россиянок. С того момента она взяла три золота и одно серебро на чемпионатах мира, золото финала Гран-при, а также заняла огромное количество первых мест на других стартах. Также она успела и набрать лучшие баллы в карьере — все на чемпионате мира 2022 года, первом без участия российских фигуристов. Там Каори получила гроссмейстерские 80,32 балла в короткой — а набрать больше 80 за весь цикл не смогла ни одна фигуристка. Там же за произвольную программу Сакамото получила 155,77 балла и набрала в сумме достаточно много — 236,09.

В командном турнире Олимпийских игр японка заработала для своей команды максимальные баллы, победив в обеих программах. Однако её оценки были не настолько высокими — не лучшими в карьере. Она набрала 78,88 балла в короткой программе, что стало её лучшим результатом в сезоне, и 148,62 – в произвольной.

Выступление в команднике в обеих программах, с одной стороны, может плохо сказаться на Каори — откатать четыре программы непросто. С другой стороны, потенциальная медаль должна придать заряд энергии и настрой на решающий прокат. В короткой программе в личном турнире были недокруты, но судьи оценили выступление японской фигуристки — баллы оказались чуть ниже, чем в командном турнире. Что будет в произвольной — вопрос открытый. Но совершенно точно Сакамото – та фигуристка, которая способна бороться за самые высокие места.

Алиса Лью

Алиса Лью Фото: Robert Gauthier/Getty Images

Обладательница олимпийского золота в командном турнире в составе сборной США явно хочет выиграть ещё одну золотую медаль, только уже в личном зачёте, и стать двукратной чемпионкой. Американка – главное открытие нынешнего олимпийского цикла. Завершив карьеру в 2022 году, Лью неожиданно вернулась в спорт осенью 2024 года. Во многих интервью Алиса говорила, что время без фигурного катания полностью посвятила себе: заботилась о своём физическом и ментальном здоровье, успокоилась, поменяла представления о жизни.

Но впоследствии осознала, что снова хочет попробовать себя в спорте — только уже без прежнего юношеского максимализма. И, как следствие, без элементов ультра-си. И у Лью всё получилось! Весной 2025 года Алиса стала чемпионкой мира — хотя с момента её возвращения не прошло и года! Благодаря этой победе она попала на командный чемпионат мира, где в составе американской сборной выиграла золото, а также показала лучшие баллы в карьере (75,79 – за короткую, 150,97 – за произвольную и 226,67 – за обе программы).

На Олимпийских играх в Милане Лью доверили открывать в команднике соревнования среди женщин. В короткой программе, в которой был сложный каскад тройной лутц – тройной риттбергер (хоть и с недокрутом), девушка набрала достойные 74,90 балла. В произвольной она не выступала, но такими хорошими оценками явно подкрепила свой статус одного из возможных лидеров. И после короткой программы в личном турнире идёт на третьем месте, являясь одной из главных претенденток на медали.

Эмбер Гленн

Эмбер Гленн Фото: РИА Новости

Ещё одна американка, которая уже стала олимпийской чемпионкой в команде, тоже хочет замахнуться и на личную медаль. Несмотря на то что она явно воспринимается как второй номер сборной, у Эмбер есть козырь, которого нет у той же Лью. Гленн — одна из немногих девушек, кто владеет элементом ультра-си. Коронный тройной аксель сопровождал её практически на всех соревнованиях прошедшего цикла. Всё началось с бронзы на чемпионате США в сезоне-2022/2023. Потом Гленн три раза подряд становилась победительницей национального первенства, а в сезоне-2024/2025 заняла первое место в финале Гран-при.

Сразу после все ждали победы фигуристки и на домашнем чемпионате мира в Бостоне — с ней записывали интервью, устраивали фотосессии. Но на старте Эмбер буквально развалилась и отдала заветное золото соотечественнице. Это обострило одну из главных проблем американки — нестабильность при исполнении трикселя. Иногда он может не получаться, в другой раз выходит замечательно. Однако Гленн тратит так много сил на элемент ультра-си, что сил на последующие прыжки у неё зачастую не хватает.

Не совсем удачное выступление случилось и в командном турнире Олимпиады, где фигуристка участвовала в произвольной программе. Там Эмбер с ошибкой исполнила триксель и получила за своё выступление 138,62 балла, в итоге неожиданно проиграв Анастасии Губановой. Вполне возможно, именно личный турнир станет для Гленн соревнованием, где она покажет себя и свой шикарный триксель по полной. В короткой программе у американки случился провал. Но кто знает, что произойдёт в произвольной?

Ами Накаи

Ами Накаи Фото: РИА Новости

Фигуристка-открытие текущего сезона проводит первый сезон на взрослом уровне. По ходу соревнований у неё бывали разные прокаты — случались и срывы, и вдохновенные выступления. Однако самое главное – практически сразу Ами начала демонстрировать публике свой главный козырь, которого нет ни у одной её коллеги по сборной, — это тройной аксель. Элемент ультра-си получался у Накаи не всегда – были и падения, и плохие приземления.

Но именно тройной аксель помог японской фигуристке в личном турнире на Олимпиаде обойти более титулованных соперниц и выиграть короткую программу. Выступить на Играх было большой мечтой Ами, она писала об этом в личном дневнике. Впервые Накаи заявила о себе в 2019 году, выиграв чемпионат Японии среди новичков. Спустя два года она дебютировала в юниорской серии Гран-при. На взрослый уровень фигуристка вышла в текущем сезоне и сразу же показала себя.

В её копилке – золото на этапе Гран-при во Франции и бронза на Skate Canada, серебро в финале серии, серебро на чемпионате четырёх континентов. А также тройной аксель, который пока что нельзя назвать стабильным. Но выделять Ами среди других фигуристок он уже начал — и её победа в короткой программе на Олимпийских играх тому доказательство. У Накаи есть все шансы завершить турнир с медалью — в том случае, если она сумеет удержать своё преимущество и справится с контентом в произвольной.