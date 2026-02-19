Филиппов добежал до олимпийского серебра! Российский ски-альпинист — просто герой

Есть первая медаль у сборной России на Олимпиаде в Италии! И выиграл её спортсмен, который буквально за один сезон превратился в звезду мирового ски-альпинизма. Никита Филиппов буквально вырвал серебро в тяжёлой ситуации, хотя со старта отставал и на поскользнулся на лестнице. Но он бился до конца и исполнил свою мечту!

Как же круто Никита провёл все забеги – просто гроссмейстерски. На Олимпиаду отбирались всего 18 человек, поэтому квалификация не потребовалась – сразу начали с четвертьфиналов. Филиппов в своём забеге финишировал вторым (а напрямую выходили три человека), контролируя каждое движение.

Он не потратил лишних сил и не стал бороться за победу в своём четвертьфинале, грамотно выбрав второй забег. Дело в том, что сетка полуфиналов была известна заранее и Никита прекрасно знал, что второе место в 1/4 финала отправляет его во второй полуфинал. Таким образом, российский спортсмен сразу избежал встречи с «Клебо ски-альпинизма» Ориолем Кардоной.

В полуфинале Филиппов тоже действовал здорово, однако у него возникла заминка на транзите, когда он не сразу смог закрепить лыжи в петлях на рюкзаке. Но Никита пережил этот неприятный момент, на лестнице уже сократил возникшее отставание, а затем на полном контроле вновь финишировал вторым, забрав прямую путёвку в финал.

К решающему забегу остались только фавориты. Все те, кто должен был бежать в финале – бежали. Филиппов, который обычно прекрасно проходит стартовый участок, на этот раз оказался за спиной гораздо более крупного швейцарца Йона Кистлера, который перекрыл траекторию.

Никита к лестнице прибежал только пятым, однако великолепно сделал перестёжку, мгновенно закрепил лыжи на рюкзаке и рванул наверх третьим. Именно лестница становилась для Филиппова камнем преткновения для более высоких результатов на этапах Кубка мира, но не в этот раз. Хотя российский спортсмен и поскользнулся, однако это практически не замедлило его.

Кистлер поскользнулся дважды и потерял время, а Филиппов очень быстро прошёл лестницу, второй транзит и мгновенно сорвал камус перед спусковой частью. Возможно, если бы стартовый отрезок он прошёл более удачно, то поборолся бы за золото с самим Кардоной, но и уверенный серебряный финиш – это просто фантастика! Третьим стал француз Тибо Ансельме.

Год назад в России не только про Филиппова, но и про ски-альпинизм мало кто слышал, однако теперь этот парень – герой. Он реализовал мечту, о которой не побоялся сказать сразу после того, как первым из всех россиян отобрался на Олимпиаду.